انت الان تتابع خبر الخزعلي يدعو لتقديم المساعدات الى لبنان وفتح أبواب التبرعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزعلي في بيان، "دعماً وإسناداً لأهلنا في لبنان التحدي والبطولة، ضد الجَرائم الوحشية لكيان الاحتلال الغاصب، واستجابةً لنداء المرجعية الدينية العُليا، في بيان مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، ندعو الإخوة المؤمنين كافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وفتح أبواب التبرعات أمام العراقيين الشرفاء، أصحاب النخوة والشهامة والكرم".

أدناه نص البيان..