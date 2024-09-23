السوداني يلتقي شخصيات عالمية وقادة منظمات دولية في نيويورك

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بغداد - ياسين صفوان - وركز السوداني في زيارته إلى نيويورك على عقد شراكات قوية مع دول العالم والمنظمات الدولية التي من شأنها أن تخدم العراق في مجالات شتى.

وناقش السوداني مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى انضمام العراق للمنظمة بما يمكن أن تقدمه المنظمة من خبرات وقوانين وقواعد لمجمل الأعمال الرقمية وفي مقدمتها التجارة الرقمية وكيفية تفعيلها والاستفادة منها في قطاع التجارة والاستثمار.

وبحث مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا "الإسكوا" رولا عبد الله دشتي سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية، والمياه، والبيئة، ومواجهة التغير المناخي، ودعم التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وإمكانية أن يستفيد العراق من الخبرات العالمية في هذه المجالات.

كما اجتمع السوداني بالمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل وبحثا مجالات التعاون العلمي .

وحث السوداني راسل على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص العراقي في مجال التربية والتعليم العالي، مؤكدا استعداد الجامعات العراقية الحكومية والأهلية رغبتها في الاستفادة القصوى من هذا التعاون وبما يسهم في رفد ودعم المؤسسات التعليمية العراقية.