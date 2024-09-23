انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يعلن وقوفه مع اللبنانيين ويدعو لجمع التبرعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الإطار التنسيقي في العراق، الاثنين، عن استعداده للوقوف الى جانب اللبنانيين في محنتهم، فيما دعا العراقيين إلى فتح باب التبرعات وتسيير قوافل الدعم الإنساني.

وقالت الدائرة الإعلامية للاطار في بيان، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، في مكتب السيد نوري المالكي، لمناقشة آخر التطورات والأحداث في المنطقة، وخصوصًا حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الكيان الإجرامي الصهيوني ضد أهلنا في لبنان وفلسطين".

وأكد الإطار التنسيقي بـ"شدة استنكاره وإدانته لهذه الجرائم التي تنفذها آلة الحرب الصهيونية ضد المواطنين العزل في الضاحية الجنوبية وبقية مدن لبنان".

كما أكد قادة الإطار خلال الاجتماع على أن "بيان المرجعية العليا يشكل خارطة طريق واضحة لمن يرغب في تقديم الدعم والإسناد بكافة أشكاله".

وأعرب الإطار التنسيقي عن "تحيته لأبطال حزب الله الشجعان المرابطين، وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله"، معلنًا استعداده الدائم الى "الوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين في محنتهم بكل الوسائل الممكنة، دعمًا لصمود ومقاومة حزب الله الأبطال".

ودعا الإطار "جميع أبناء الشعب العراقي، وأصحاب الهيئات والمؤسسات، إلى فتح باب التبرعات وتسيير قوافل الدعم الإنساني، للتعبير عن التلاحم والتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته البطلة".