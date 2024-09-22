انت الان تتابع خبر خبير في الشؤون الاقليمية: المرجعية وايران قلقتان من ملف التطبيع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محمد علي، في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، "اختلف مع الاطار التنسيقي في طريقة تعاطيه مع شبكة التجسس التي اكتشفت في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشددا على انه "لا يجوز التهوين بقضية محمد جوحي".واضاف، ان "الاطار غض النظر عن لقاء حكومي مع مسؤول ملف التطبيع".

وتابع، ان "المرجعية وايران قلقتان من ملف تطبيع العراق مع اسرائيل".