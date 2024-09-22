السيد الصدر يطالب البرلمان بتقليل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة أدناه نصها، "ادعو منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية لموقف حازم ينص على تجريم التعامل مع اسرائيل وفرض العزلة عن اي دولة عربية او اسلامية طبعت او تطبع".

كما دعا الصدر الى "تحييد التدخلات الأمريكية في بلداننا العربية والاسلامية وتحييد سفاراتها بل ومحاولة قطع العلاقات الاقتصادية معها".