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الخزعلي يوجه رسالة لنصر الله: معركتكم معركتنا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزعلي في كلمة خلا مؤتمر العام الثاني لحركة صادقون: "في رسالتنا السادسة الى لبنان الى سيد المقاومة الإسلامية وزعيمها الى السيد حسن نصر الله وابطال حزب الله مصيبتكم مصيبتنا وفرحكم فرحنا وحزنكم حزننا ومعركتكم معركتنا بل معركتنا واحدة".

وأضاف: ان "ما اصابكم بعين الله وهي الضريبة التي يدفعها الشرفاء دفاعا عن القدس وفلسطين، ونعلنها امام العالم كل المقاومين والشرفاء في بلدي السيد حسن نصر الله كلنا جنودك ومستعدين ان نضحي بارواحنا دفاعا عنكم وحتى مواكبنا الحسينية ستكون معنا".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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