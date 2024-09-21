انت الان تتابع خبر منح القصور الرئاسية للاستثمار لـ"أسماء مشبوهة".. النزاهة النيابية "مرتابة" وتطرح جملة تساؤلات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عبد الواحد في تغريدة اطلعت عليها الخليج 365، "نحن من أكثر الداعمين للاستثمار الحقيقي في العراق، لكن ما يحدث لا يدخل ضمن مصطلح الاستثمارات، بل هو نهب للدولة وعقاراتها وأراضيها"، مشيرة الى انه "منذ ٢٠٠٣ وهبت الحكومات العراقية كلَّ العقارات المهمة للفاسدين والشخصيات السياسية المتنفذة باسم الاستحقاقات، واليوم هيئة الاستثمار تمنح ما تبقَّى من القصور الرئاسية لأسماء عليها شبهات".وتابعت: "جناب الهيئة، أنتم ملزمون أن تضعونا أمام إنجازات "علي شمارة" و"نمير العقابي" كي تمنحوهم تأهيل واستثمار القصور الرئاسية، وما هو المقابل؟!".

وتساءلت: "هل يعقل أن "شركة الإمكانات" تعمِّر معسكر الرشيد وبالمقابل تأخذ كل مشاريعه التجارية والسياحية لمصلحتها بالإضافة إلى ٧٠٠ دونم في محيط المطار! أين تريدون الوصول؟! وهل بقي شيء لم يتم بيعه بصفقات مريبة؟!!".