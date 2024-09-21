انت الان تتابع خبر عضو بالقانونية النيابية: مشروع بوابة العراق يجيب أن يخضع للتدقيق والتحقيق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عنوز في حديث لـ الخليج 365، إن "مشروع بوابة العراق وغيرها من المشاريع المماثلة إذا كانت تضر بمصلحة المجتمع وقدرتهم الشرائية واستغلال النفوذ والثغرات في الاستثمار، فيجب ان تخضع للتدقيق والتحقيق، لان أي مشروع سكني استثمار يجب ان يكون سعر الوحدة السكنية محددا ضمن دراسة الجدوى".وأضاف عنوز، "لا يجوز أيضا حجز الوحدات السكنية عن طريق الاحتيال ومن ثم بيعها بأسعار عالية جدا"، مستدركا بالقول "نحن مع استثمار سكني يعالج مشكلة السكن ولا يخلق مشكلة أخرى بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل الذي يمثلون الغالبية من المجتمع".

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء (21 أيلول 2024) عن مباشرتها بفتح ملف مشروع "بوابة العراق" السكني في بغداد، مبينة ان الملف يشمل المغالاة في أسعار الوحدات السكنية والمتمدد الحاصل في المشروع.

واكدت عضو لجنة النزاهة سروة عبد الواحد، الأربعاء (18 أيلول 2024) وجود فساد كبيرة وتجاوزات على الأراضي في ملف مجمع بوابة العراق السكني، فيما اشارت الى وجود اختلاف بأسعار الوحدات السكنية في العقود المبرمة بين هيئة الاستثمار والمواطنين.

