انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية ملفات رئاسة البرلمان وانتخابات كردستان وهجوم الضاحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # صراع المصالح والصفقات يعرقل حسم منصب رئيس البرلمان.. ونواب يكشفون عن حراك جدي لانهاء شغور المنصب# المفوضية تستبعد ثلاثة مرشحين من المشاركة في انتخابات برلمان الاقليم، وتستعد لاعلان موعد انطلاق الحملات

# بعملية نوعية.. الاطاحة بتاجري مخدرات في نينوى كانا يرومان توزيع حبوب مخدرة في إحدى الجامعات

# هجوم جوي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.. وحزب الله يقصف مواقع عسكرية للاحتلال بينها مقر الاستخبارات