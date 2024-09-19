انت الان تتابع خبر بشأن تعظيم الايرادات وجودة الخدمات.. المالية النيابية تستضيف وزيرة الاتصالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني في بيان ورد لـ الخليج 365: "حريصون على ايجاد الحلول لتداخل الصلاحيات والمهام بين الوزارة وهيأة الاعلام والاتصالات".

ودعا الى "اجراء مراجعة شاملة لعقود وزارة الاتصالات المبرمة خلال السنوات الماضية وتعديلها على اساس تحقيق المنفعة العامة".

واكد " ضرورة إدخال منافسين جدد لسوق الانترنيت للحيلولة دون احتكار هذا القطاع".

من جانبها قالت وزيرة الاتصالات: "حققنا زيادة تصاعدية في الايرادات وحولنا جميع شركاتنا من خاسرة الى رابحة".

واكدت ان "العراق بات طريق إستراتيجي آمن لتمرير سعات الانترنيت الدول بدأت تتسابق للتعاقد معنا". مبينة ان "الانترنيت سيشهد تحسن كبير حال استكمال مشروع التجهيز عبر الألياف الضوئية لأننا سنتحكم بتوزيع الخدمة".

وبينت ان "الوزارة تعمل على تفعيل خدمة الهواتف الأرضية من خلال ربطها بالألياف الضوئية عبر أجهزة متطورة سنتعاقد عليها قريبا".

