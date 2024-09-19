انت الان تتابع خبر التربية النيابية تطالب بإجراء امتحانات الدور الثالث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، "خاطبنا وزارة التربية بكتاب رسمي بضرورة اتاحة الفرصة لابنائنا الطلبة من مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه، بأداء امتحان الدور الثالث للعام الدراسي (٢٠٢٣-٢٠٢٤)".وأضافت اللجنة، أن "هذا القرار يأتي مراعاةً للظروف الاستثنائية التي مر بها الطلاب خلال العام الدراسي"، مؤكدة أن "الهدف الأساسي هو دعمهم وإعطاؤهم فرصة إضافية لتحقيق النجاح".

وشددت اللجنة على أهمية تضافر الجهود بين وزارة التربية والمؤسسات التعليمية لضمان سير الامتحانات بشكلٍ منظمٍ وشفاف، بما يحقق العدالة ويعزز من فرص الطلاب في مواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية".

