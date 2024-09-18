انت الان تتابع خبر "لا يستطيع تغيير مدير واحد".. تخندقات حزبية "تشل" مجلس محافظة الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة الديوانية، طارق البرقعاوي للسومرية نيوز، ان "عمل المجلس حتى الان لم يحقق الطموح المنشود، فمحافظة الديوانية منكوبة وهي الأشد فقرا ومشاريعها معطلة ومتلكئة والمحافظة بحاجة الى ثورة حقيقية لإنقاذ الواقع الخدمي"، مشيرا الى ان "مدراء دوائر شكلوا امبراطوريات بحيث ان مجلس المحافظة يصدر امر اعفاء بحق مدراء لكنها لاتنفذ".واكد ان "هناك الكثير من الأمور السلبية الناتجة عن تشتت المجلس، حيث توجد تخندقات حزبية مسيطرة على عمل المجلس، والتخندقات عبارة عن كتلتين، الأولى مكونة من 4 أعضاء، والأخرى مكونة من 10 أعضاء وهناك اختلاف بوجهات النظر بينهما"، مشيرا الى "العمل على ردم الفجوة بين الأعضاء لتصحيح مسار المجلس فمن غير المعقول رغم مرور 7 اشهر على تشكل المجلس والحكومة المحلية وحتى الان عمل المجلس خجول جدا، وليس المواطن فحسب بل انا شخصيا غير مقتنع بأداء المجلس".

ويتكون مجلس محافظة الديوانية من 14 مقعدا، من بينها 4 مقاعد لتحالف نبني، و3 لدولة القانون، و3 لتحالف قيم المدني، و2 لائتلاف قوى الدولة الوطنية، و1 لاشراقة كانون، و1 لإبشر ياعراق، فيما منح منصب محافظ الديوانية الى عباس الزاملي، وهو من تحالف بدر.