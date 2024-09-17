انت الان تتابع خبر الشمري: هناك تخادم سياسي في عدم وجود رئيس للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "هذه الدورة رغم الملاحظات الكثيرة عليها ولكن بالخصوص اختيار رئيس البرلمان فان الجميع كنواب مع اختيار النائب سالم العيساوي ولكن القيادات تعارض ذلك لصالح النائب المشهداني وهذا ما دفع الى مطالبة النائب العيساوي بنص مكتوب يعلن فيه انسحابه امام المشهداني".وأضاف: "الانباء عن المبادرات مشكورة من أي طرف ولكن على ان لا تجبر البيت السني على اختيار شخص لحسم المنصب"، موضحا ان "عدم التناغم بين رئاسة البرلمان والمكونات وعدم تحديد مدة محددة لاختيار شخصية لرئاسة البرلمان اخر حسم الموضوع ولكن ما يحدث هو تخادم سياسي بين الأطراف السياسية والرئاسة الحالية للبرلمان".

موضحا ان "الحلبوسي يسعي لتأخير حسم المنصب ليوصل رسالة بان المنصب لا يصلح له غيره"، مشيرا الى ان "الحلبوسي اختلف مع الديمقراطي الكردستاني بداية من انتخاب الكريم والمشهداني وردها لهم بقضية كركوك وتغريدته الأخيرة حول تسليح البيشمركة زادت من خلافه مع الاكراد وقربته من الاطار".

وبين الشمري، ان "قرار المحكمة الاتحادية حسم عدد المرشحين الا بعد تغيير النظام الداخلي للبرلمان"، موضحا ان "إضافة مرشح اخر للمرشحين الاثنين يتم بالتوافق وليس من المستحيل ونحن تعارفنا على التوافق الذي بات يمثل الجو السياسي العام".

وختم الشمري: "الانتخابات المبكرة مجرد شعارات تقابل شعار السوداني الذي دعا الى تغيير وزاري وهذه مناكفات سياسية لن يحصل أي منها"، مبينا ان "قانون العفو تأخر لان الجميع لا يفقه ثقافة العفو التي تنتهجها جميع الحكومات في العالم ومن يتحجج بتفسير تهمة الانتماء للارهاب فهذه النقطة ليست مستحيلة الحل وما نطلبه من هذا القانون ان ينصف شرائح كبيرة من المجتمع العراقي وخصوصا ما حدث في الموصل بين المواطن المغلوب على امره والعسكري الذي هرب وترك المواطن يواجه مصيره المجهول".