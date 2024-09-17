انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. انفجارات "اللاسلكي" في لبنان وتهريب مليارات الدولارات وجدل الأحوال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # الاتحادية ترد على تساؤل نيابي حول الاحوال الشخصية: الدستور منح الشعب حرية تنظيم احواله وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد# اكثر من اربعمئة مليار دولار مهربة الى الخارج.. مطالبات باتباع مسارات عمل صارمة لاستردادها ومحاسبة مهربيها

# حادث مأساوي في البصرة.. مقتل عائلة باكملها على يد الابن الاصغر باطلاق نار غير مقصود

# باختراق غير مسبوق.. انفجار اجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها حزب الله في لبنان.. وتسجيل مئات الاصابات

