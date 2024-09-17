انت الان تتابع خبر بغداد ومسقط تبحثان تطوير التبادل التجاري والاقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، " التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بوزير المكتب السلطاني العماني سلطان بن محمد النعماني في مسقط".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك للحد من التأثيرات الأمنية السلبية الناجمة عن تدهور الوضع الأمني في المنطقة نتيجة تداعيات العدوان على قطاع غزة".

ونقل البيان عن حسين قوله، إن "تسوية الصراعات الإقليمية من شأنها تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

ولفت البيان الى أنه "تمت مناقشة سبل تطوير التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين".

من جانبه، أعرب النعماني عن "امتنانه لتحقيق هذه الزيارة في هذا التوقيت المهم"، مؤكداً "السعي لتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية العراق".