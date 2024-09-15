نشرة السومرية.. استثمار كراج مطار بغداد يثير الغضب والبصرة تتصدر بالإصابات السرطانية

بغداد - ياسين صفوان - #ثلاثة قوانين جدلية في سلة الاثنين البرلمانية.. وجدول الثلاثاء يخلو من القوانين المعطلة# ألف توقيع على طاولة اربع لجان برلمانية لتعديل قانون حق الحصول على المعلومة

محمد يوسف

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