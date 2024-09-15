انت الان تتابع خبر في مقدمتها وزير النفط.. عجلة الاستجوابات في البرلمان تعود للدوران والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال البدري في حديث لـ الخليج 365، إن "بقاء منصب رئيس البرلمان فارغا منذ أشهر طويلة أثر كثيرا على الجانب الرقابي للمجلس، ومن ضمنها ملف الاستجوابات داخل البرلمان".



وأضاف البدري، أن "المرحلة المقبلة ستشهد عدة استجوابات على رأسها وزير النفط، بعد ان تقدم النائب ضرغام المالكي عن ائتلاف دولة القانون بطلب استجوابه"، داعيا الى "ضرورة حسم منصب رئيس البرلمان ليمضي المجلس في أداء دوره الرقابي".

