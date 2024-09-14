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الأعرجي يترأس اجتماعا لمكافحة التطرف العنيف

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي ترأس اليوم، اجتماعاً لرؤساء اللجان الفرعية لمكافحة التطرف العنيف، لتبادل الرؤى والأفكار الكفيلة بالحد من الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي والتي تهدد السلم والنسيج المجتمعي".

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة لـ"الحد من نشاط الحركات الدينية المنحرفة التي تنشط في بعض المحافظات والإجراءات القانونية لمواجهة انتشار تلك الحركات، وكذلك التأكيد على أهمية التوعية المستمرة بخطورتها".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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