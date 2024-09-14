انت الان تتابع خبر الحكيم يؤكد ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للبرلمان والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم خلال حضوره الحفل المركزي للمولد النبوي في جامع أم القرى، "نؤكد على ضرورة الإسراع في اختيار رئيس مجلس النواب وندعو القوى الكريمة المعنية بالترشيح لاستثمار الأجواء الوحدوية للمولد النبوي الشريف والاتفاق على أحد المرشحين وتطمين شعبنا بحسن اختيارهم".



وأضاف الحكيم، "إننا بحاجة إلى اشعار جميع مكونات الشعب العراقي بأنها ممثلة في مؤسسات الدولة لإن التمثيل العادل والشامل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة مستقرة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعبنا الوفي".