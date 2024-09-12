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الرئيس الإيراني يصل إلى محافظة النجف

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية في النجف، إن طائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حطت في مطار المحافظة الدولي بعد اختتام زيارته إلى إقليم كردستان.

وكان بزشكيان قد اجرى، في وقت سابق من اليوم، زيارة إلى محافظتي اربيل والسليمانية، التقى خلالها مسؤولي حكومة الإقليم واجرى عدة مباحثات هناك.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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