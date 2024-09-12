انت الان تتابع خبر الرئيس الإيراني يصل إلى محافظة النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية في النجف، إن طائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حطت في مطار المحافظة الدولي بعد اختتام زيارته إلى إقليم كردستان.



وكان بزشكيان قد اجرى، في وقت سابق من اليوم، زيارة إلى محافظتي اربيل والسليمانية، التقى خلالها مسؤولي حكومة الإقليم واجرى عدة مباحثات هناك.