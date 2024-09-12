انت الان تتابع خبر الرئيس الإيراني يصل أربيل في ثاني أيام زيارته للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365 إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وصل صباح اليوم الى أربيل في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.



وأضاف المراسل، أن رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني كان في استقبال الرئيس الإيراني، مبينا ان زيارة الرئيس ستشمل لقاءات رسمية مع وزراء ومسؤولين في حكومة الإقليم لبحث عدد من القضايا بين الطرفين.

