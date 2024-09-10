انت الان تتابع خبر النائب المالكي يلتقي محافظ كربلاء ويناقشان عددا من القضايا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى رئيس كتلة دولة القانون النيابية النائب ياسر المالكي، محافظ كربلاء بحضور نائب محافظ كربلاء لقمان المالكي والنائب عدنان الجحيشي رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية حيث تم مناقشة التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة واللجنة في مجال مكافحة المخدرات والاليات العملية في معالجة هذا الملف".وأضاف: "تناول اللقاء مستويات حركة الاعمار في المحافظة ونسب إنجاز المشاريع والبنى التحية فيها".

واكد المالكي بحسب البيان على "دعمه اللامحدود لمحافظة كربلاء لإدامة زخم المشاريع العمرانية والخدمية من خلال للتواصل مع الوزارات المعنية ومجلس الوزراء، كما هنأ المالكي رؤساء الوحدات الادارية الجدد بعد انتخابهم اليوم خلال جلسة مجلس محافظة كربلاء متمنيا لهم التوفيق في خدمة كربلاء واهلها وزائريها".

