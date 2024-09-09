انت الان تتابع خبر اصدر وكالات لـ"متوفين وموقوفين ومسافرين".. حكم قضائي بحق كاتب عدل "مزور" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المركز الإعلامي للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان محكمة جنايات ديالى أصدرت حكما بالحبس الشديدة لمدة سنتين بحق كاتب عدل بني سعد، اقدم على تنظيم وكالات مزورة عام 2023.



وأوضح المركز أن "المدان قام بالاتفاق مع متهم اخر بتنظيم وكالات مزورة لاشخاص متوفين وموقوفين، أو الذين يسكنون خارج البلد"، مشيرا الى ان "الحكم صدر وفقا لأحكام القرار 160/ثانياً /1 لسنة 1983 واستدلالا بالمادة 132 / 3 من قانون العقوبات".