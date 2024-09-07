انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الانسحاب الأمريكي وعرقلة استجواب "الفاسدين" واعتصامات الخريجين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # بانتظار اعلان رسمي.. مصادر تكشف عن اتمام الاتفاق بين بغداد وواشنطن حول انسحاب التحالف الدولي من العراق# الضغوط السياسية تعرقل استجواب المسؤولين المتهمين بالاخفاق والفساد، وتحرك برلماني لعرض ملفاتهم امام القضاء

# خريجو البصرة يواصلون الاعتصام للمطالبة بالتعيين، ويبدون مخاوفهم من منح الدرجات الوظيفية لجهات حزبية متنفذة

# بتهمة سرقة كابل كهرباء.. شاب يفارق الحياة في واسط بعد تعرضه للضرب والتعذيب على يد منتسبي النجدة

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

