كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 08:08 صباحاً - للكلام الإيجابي مع الطفل، فوائد أساسية منها تعزيز الثقة بالنفس، فالعبارات المشجعة والمليئة بالحب تبني ثقة الطفل بنفسه وتُشعره بالأهمية والقبول، مما يدفعه إلى التعبير عن نفسه بحرية. إضافة لتحسين النمو العاطفي والنفسي، إذ يساعد الكلام الإيجابي الطفل على التعرف إلى عواطفه والتعبير عنها براحة، مما يعزز ذكاءه العاطفي.

كما يطور الكلام الإيجابي مع الطفل مهارات التواصل، فالتحدث مع الطفل بانتظام يوسع مفرداته ويحسن قدرته على التعبير، كما يجعله يتعلم التواصل باحترام مع الآخرين. كل هذا عدا تنمية الشخصية الإيجابية، حيث يساهم التشجيع في بناء شخصية قوية ومسؤولة، ويساعد الطفل على تطوير نظرة إيجابية للحياة. عدا عن فوائد أخرى، يكشفها الأطباء والمتخصصون للأمهات، ويضعون أيديهم على 10 عبارات سحرية تجعل طفلك يسمع كلامك.

"لست غريب الأطوار، وأنا هنا لمساعدتك في هذا الأمر"

بعد ارتكاب خطأ ما، غالباً ما يبدأ الطفل بالشعور بالوحدة والاستبعاد من الآخرين. هذه العبارة من أحد الوالدين قد تُشعره بالراحة.

1 - "أعلم أن هذا أمر صعب في الوقت الحالي، لكننا سنجد حلاً له معاً"

وهذا يعطي ضمانة بأن الطفل ليس وحيداً ويمكنه الاعتماد على والديه دون أي تردد.

2 - "من حقك أن تشعر بالضيق. جميعنا نشعر بالضيق أحياناً".

هذه العبارة تعمل على تطبيع التجربة العاطفية وتعلم الطفل قبولها من دون خجل.

3 - "دعنا نرسم، يمكنك حتى أن تدون مشاعرك، لا حاجة للشرح"

وهذا يساعد الطفل على توجيه المشاعر الصعبة عند الطفل من خلال التعبير الإبداعي.

4 - "هل يمكنك مساعدتي في فهم ما الذي يؤلمك بالضبط؟"

تشجع هذه العبارة الطفل على التحدث بكل ما في قلبه دون الشعور بالحكم عليه.

5 - "هل ترغب في عناق، أم تريد بعض الوقت الهادئ"؟

هذه العبارة تمنح الطفل القدرة على التحكم في كيفية رغبته في الشعور بالراحة.

6 - "لا بأس أن تحتاج إلى القليل من الوقت حتى تشعر بالتحسن.. سأنتظر هنا"

تطمئنهم هذه العبارة أنه من الجيد أن يأخذوا وقتهم وباعتبارك أماً ستكونين هناك على الفور لمساعدتهم من دون أي عجلة.

7 - "في بعض الأحيان يأتي الحزن لزيارتنا، ولكن ليس من الضروري أن يبقى إلى الأبد"

هذه العبارة تعمل على تطبيع الطبيعة المؤقتة للمشاعر الصعبة التي قد تخفف من حالة الطفل.

8 - "حتى عندما تكون منزعجًا، فأنت لا تزال محبوباً"

إن شعور الطفل بعدم الحب قد يستحوذ على عقله بسهولة. هذه العبارة تُشعره بطمأنينة غير مشروطة.

9 - "هل يمكننا العثور على ركن هادئ معًا لفترة قصيرة؟"

تظهر هذه العبارة أن الوالد على استعداد لدعم الطفل دون فرض العزلة.

10 - "لا بأس أن تخطئ، كلنا نخطئ، وسأساعدك على تعلم الدرس".

هذه العبارة تبعد الشعور بالذنب عن الطفل، وتمكنه من المواجهة، والاعتذار على خطئه.

كلمات إيجابية لها مفعول سحري على أطفالك

ما الكلمات الخمس الذهبية التي يجب على الأطفال تعلمها وقولها؟

من المهم أن تغرسي في طفلك عادة التعبير عن الامتنان



بالمقابل هناك كلمات ذهبية تُرسي أسسَ التحلي بالأدب. وعلى الطفل تعلمها وقولها للآخرين، وبالطبع، يتطلب غرسُ الأخلاق الحميدة عند الأطفال بهذه العبارات الرائعة وقتاً وجهداً متواصلين من الأهل. فيما يلي هذه الكلمات التي تجعل كل طفل يتعلم الأدب من خلال الكلمات السحرية أو الذهبية.

إن استخدام الكلمات المبهجة للتعبير عن الامتنان واللباقة واللطف يمكن أن ينشر الإيجابية ويجعل الأطفال أكثر إعجاباً.

1. من فضلك

الكلمة السحرية من فضلك تنقل التواضع والاحترام

كلمة "من فضلك" كلمة شائعة الاستخدام في الحياة اليومية، وهي تُعبّر عن التواضع والاحترام، وتُضفي على طفلكِ محبةً فورية. تُستخدم لطلب شيء أو خدمة. علّمي طفلكِ أنه لا يستطيع طلب أي شيء أو كل ما يحتاجه. بل يجب أن يكون ما يريده ذا قيمة وفي متناول يده، وأن يتعلم كيف يطلبه بأدب.

إن التأدب من أهم العادات التي ينبغي على الآباء تعليمها لأطفالهم منذ الصغر. لذا، علّموهم مفرداتٍ مُحببة، مثل استخدام كلمة "من فضلك" عند طلب خدمة من أحدهم. على سبيل المثال، "ناولني زجاجة الماء" تبدو فظّةً وغير سارةٍ وحازمة. لكن إذا أضافوا كلمة "من فضلك" إلى نفس الجملة، فإنها تُغيّر النبرة تماماً إلى طلبٍ لطيف، "ناولني زجاجة الماء من فضلك".

2. آسف

الجميع يخطئ. علّمي طفلك أن الاعتذار عند ارتكاب خطأ أو إساءة إلى شخص ما يجلب المغفرة والسلام.

"آسف" كلمة مختصرة للاعتذار ولها قوة الشفاء. علّمي طفلك أن الاعتذار لا يُضعف المرء، بل يُظهر قوة شخصيته. شجعيه على استخدام عبارات مُعبّرة مثل "أعتذر" أو "أنا آسف على أفعالي" للتعبير عن ندم صادق وتصالح مع الآخرين.

3. شكراً لك

شكراً لك، كلمة سحرية للطف

من المهم أن تغرسي عادة التعبير عن الامتنان عند الطفل بعبارات لطيفة مثل "شكراً لك". إنها عبارة مهذبة ينبغي لطفلك استخدامها للتعبير عن امتنانه لشخص ما على ما قدمه له أو فعله من أجله. اجعلي من عادة طفلك قول "شكراً" على كل لفتة طيبة يقدمها له أحد.

بتعليم طفلك قول "شكراً"، فأنت تساعدينه على أن يصبح شخصاً ممتناً. احرصي على أن يقول طفلك "شكراً" حتى على خدمة يُقدمها له شخص ما مقابل شيء ما، كما هو الحال في متجر البقالة.

4. عذراً

تُستخدم كلمة "عذراً" عندما تريدين مغادرة مكان ما دون إهانة مشاعر أحد، أو تطلب الإذن لمقاطعة أحدهم أثناء حديثه، أو تطلبي منه بأدب أن يترك لكِ مساحة للمرور، أو تعتذري عن فعلٍ غير مقصود. لها تأثيرٌ رائعٌ خارج المنزل، خاصةً عندما يحتاج الأطفال إلى الاختلاط بالغرباء أو التواجد في مجموعاتٍ كبيرة.

5. مرحباً بك

علّموا أطفالكم كيفية استخدام عبارة "على الرحب والسعة" كلما قال أحدهم "شكراً لكم". إن الرد على الضيوف والأصدقاء والأقارب بكلمة "على الرحب والسعة" بعد شكرهم يترك انطباعاً طيباً لدى الآخرين. كل أم تتمنى أن يكون أطفالها متعاونين ولطفاء وكرماء. لذا، بتعليمهم استخدام عبارة "على الرحب والسعة"، يغرسون فيهم عادة حسنة وهي الرد بلطف.

للأبوين: عبارات لا تجاملوا بها أطفالكم ولا تقولوها أمامهم

لماذا يجب على كل طفل أن يتعلم الكلمات السحرية أو الذهبية

عندما يستخدم طفلك هذه العبارات أو الكلمات السحرية، فإنه ينقل إلى الناس أن طفلك حسن السلوك ومهذب.

استخدام الكلمات النبيلة يُساعد على بناء الصداقات. سيبدو طفلك ودوداً وسهل التعامل مع الناس، مما يُساعده على تكوين المزيد من الصداقات.

يعلمهم أن يكونوا شاكرين لكل عمل طيب يقوم به الآخرون، وأن يردوا لهم نفس الأعمال.

فهو يعلمهم احترام أقرانهم وكبار السن ويساعدهم على الاختلاط بالناس.

طرق تعليم الكلمات السحرية للأطفال

تجنبي رشوة الأطفال بشكل مفرط



فيما يلي بعض الطرق لتعليم الأطفال كلماتٍ ساحرة وغرس الأخلاق الحميدة فيهم. استخدام مفرداتٍ آسرة يُحسّن علاقة طفلك بمن حوله ويُساعد على بناء علاقاتٍ طيبة.

1. اجعلي تعلم الكلمات السحرية ممتعاً لأطفالك.

2. ذكّريهم بالكلمات السحرية عندما ينسونها.

3. اجعلي استخدام الكلمات السحرية عادة في المنزل.

4. لا تجعلي تعلم الكلمات الذهبية عملية قسرية.

5. تجنبي رشوة الأطفال بشكل مفرط.

عبارات عن حب الذات علميها لطفلك

