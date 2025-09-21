لتعزيز مناعة الأطفال خلال الشتاء ..إليك 4 علاجات عشبية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:05 صباحاً - يمكن أن يُسبب الطقس غير المتوقع مشاكل صحية بسهولة، وخاصةً لدى الأطفال و ذلك بسبب انتقال العدوى من البالغين الذين يعانون أيضاً من مشاكل صحية، مثل السعال ونزلات البرد. وتعد أحد الحلول هو توفير علاجات عشبية متنوعة لتعزيز مناعة الأطفال، مما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالأمراض خلال فصل الشتاء. وللتقليل من عادة إعطاء الأدوية الكيميائية الصناعية للأطفال يمكن للوالدين أيضاً إعطاء الأدوية العشبية لدعم الجهاز المناعي لأطفالهم. وفي المقابل، فإن العديد من الآباء لا يفهمون حتى الآن كيفية إعطاء الأدوية العشبية بشكل مناسب وآمن لأطفالهم.

في المقابل وفقاً لموقع " webmd"يجب الانتباه إلى أن إعطاء الأدوية العشبية يجب أن يتبع توصيات الطبيب، وعدم إعطائها للأطفال من دون سن الثانية، ويرجع ذلك إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين يحتاجون فقط إلى التغذية في شكل حليب الأم أو الحليب الصناعي لدعم جهاز المناعة لديهم، ويجب أيضاً إعطاء المكونات العشبية للأطفال فوق عمر السنتين وفقاً لتوصيات الطبيب.

حبة البركة السوداء

حبة البركة السوداء يمكن أن تؤثر على الخلايا المناعية -الصورة من موقع Freepik

تعتبر حبة البركة السوداء أحد الأعشاب الموصى بها لتعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال والتي تستحق التجربة، وقد أظهرت دراسات أن حبة البركة السوداء يمكن أن تؤثر على الخلايا المناعية بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات.

كما أنها تعد مصدراً واعداً للمكونات النشطة للمساعدة في تقليل أعراض الأمراض المرتبطة بالمناعة ويمكن إعطاء حبة البركة للأطفال من دون سن 12 عاماً حداً أقصى قدره 2.5 مل من محلول مستخلص حبة البركة ثلاث مرات يومياً للحصول على فوائدها الصحية.

العسل مضاد للأكسدة

في المقابل يجب التأكد من أن العسل عامل مضاد للأكسدة يمكنه دعم الجهاز المناعي في الجسم ويمكن أن يكون هذا مفيداً لصحة الأطفال لتقليل خطر الإصابة بالمشاكل الصحية أثناء فصل الشتاء، ومن فوائد العسل أيضاً طعمه الحلو الطبيعي، مما يجعله غذاء مناسباً للأطفال.

وفي المقابل، يجب التأكد من إعطاء طفلك عسلاً نقياً خالياً من السكر المضاف، للحفاظ على سلامته وسعراتك الحرارية.

الكركم علاج عشبي

ويعتبر الكركم أيضاً علاجاً عشبياً يمكنك استخدامه كبديل لتعزيز جهاز المناعة لدى طفلك، فهناك دراسات خلصت إلى أن العسل والحبة السوداء الممزوجة بالكركم يمكن أن تحتوي على مضادات أكسدة عالية وبالتالي، يمكن اعتبار هذا المكون العشبي مفيداً في الحفاظ على مناعة الجسم.

الزنجبيل مضاد للالتهابات

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات والتي تعتبر جيدة للحد من الالتهاب وليس هذا فحسب، بل يتمتع الزنجبيل أيضاً بخصائص مضادة للميكروبات وللأكسدة والتي تعد بالتأكيد مفيدة للحفاظ على الجهاز المناعي للبالغين والأطفال.

يمكنك إعطاء طفلك ملعقتين كبيرتين من الزنجبيل الطازج أو نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون للحصول على الفوائد.

طرق لتعزيز جهاز المناعة لدى طفلك

الحفاظ على النظافة

الاهتمام بالنظافة وتهوية المنزل تعد أحد الطرق لحماية طفلك من تقلبات الطقس والتي لا يجب الاستهانة بها وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم تنظيف المنزل بانتظام، فسوف يؤدي ذلك أيضاً إلى نمو البكتيريا، وكلما زاد خطر نمو الفيروسات والبكتيريا وانتشارها بسرعة، أصبح طفلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

لذلك، من المهم أن يحافظ الأهل على النظافة من خلال تنظيف الغرف في المنزل بشكل دوري وعدم تخزين القمامة أو الأشياء غير المستخدمة، وافتحي نوافذ منزلك كل صباح للحفاظ على دوران الهواء في الغرفة.

غسل اليدين والنظافة الذاتية

يجب على الآباء تعليم أبنائهم المحافظة على النظافة الشخصية-الصورة من موقع AdobeStock

ينصح كل والد بغرس عادات النظافة الشخصية الجيدة لدى أطفاله في أقرب وقت ممكن فعندما يلعب أطفالهم، لا يستطيع الآباء ضمان خلوهم تماماً من جميع أنواع الجراثيم والبكتيريا المحيطة بهم.

لذلك يجب على الآباء تعليم أبنائهم المحافظة على النظافة الشخصية حتى يتدربوا على تطبيقها في عاداتهم اليومية.

تناول أطعمة مغذية

يعد اتباع نظام غذائي صحي أمراً مهماً في الحياة اليومية، لأن تناول الطعام الذي يحتوي على التغذية المتوازنة يمكن أن يزيد من قوة جهاز المناعة لدى الأطفال.

تلعب أجهزة المناعة لدى الأطفال دوراً مهماً في الوقاية من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة تلك التي تسببها الفيروسات ولتطبيق نظام غذائي صحي مع تناول الأطعمة المغذية، يمكنك إعطاء طفلك الصغير بعض الفواكه، مثل الموز والبرتقال والفراولة، والخضراوات مثل الجزر والبروكلي وغيرها من الخضراوات الخضراء.

يساعد تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي على تعزيز جهاز المناعة لحماية الأطفال من خطر التعرض للفيروسات والبكتيريا بالإضافة إلى ذلك، قومي بموازنة ذلك مع تناول كميات كبيرة من البروتين مثل الدجاج والأسماك والبيض لإكمال تناول التغذية المتوازنة.

مسببات التوتر

على الرغم من أن الأمر يبدو تافهاً، إلا أن التوتر في الواقع يمكن أن يكون عاملاً في جعل الجسم عرضة للأمراض.

يرجع ذلك إلى أن التوتر يؤدي إلى إثارة رد فعل يؤدي إلى إطلاق هرمونات التوتر التي يمكن أن تؤثر على جوانب مختلفة من عمل الجسم، بما في ذلك العواطف والسلوك والظروف الصحية.

تميل مجموعة من عضلات الجسم إلى التوتر مما يسبب اضطرابات في نمط النوم عند الأطفال وعندما يواجه الأطفال مشاكل في النوم، تصبح أجسامهم أكثر عرضة للتعب والأمراض المختلفة ولمنع ذلك، اتبعي عادة النوم في الوقت المحدد وتجنب أسباب التوتر لدى الأطفال من خلال القيام بأنشطة يستمتعون بها.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص