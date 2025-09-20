كيف يعتني الذكاء الاصطناعي عن بُعد بصحة الحامل والجنين؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 09:59 صباحاً - يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحسّن ويدعم جوانب مُختلفة من الولادة ورعاية ما قبل الولادة، مثل المراقبة واتخاذ القرارات والمساعدة في الإجراءات. ومع ذلك، فإن الأتمتة الكاملة للولادة تنطوي على عوامل فسيولوجية وأخلاقية وبشرية مُعقدة لا يُمكن حاليًا معالجتها بالكامل بالذكاء الاصطناعي وحده. يتمثل دور الذكاء الاصطناعي في مُكمّل ودعم الخبرة البشرية، لا في استبدالها.

ربما تكون بعض الأفعال البشرية اللاواعية محدودة، وبالتالي أسهل أتمتتها. حيث تُعدّ أتمتة الوظائف البيولوجية، مثل الولادة، باستخدام الذكاء الاصطناعي مجالًا بالغ التعقيد وبينما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحسّن ويُساعد بشكل كبير في العديد من جوانب الرعاية الصحية، إلا أن الأتمتة الكاملة للوظائف البيولوجية، تُمثّل تحدياتٍ وقيودًا عديدة. فيما يلي شرحٌ لكيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي، وتفاصيل تطبيقه، كما يكشفها الأطباء والمتخصصون.

1. المراقبة والتشخيص

مراقبة الجنين



مراقبة الجنين: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات من أجهزة مراقبة معدل ضربات قلب الجنين وصور الموجات فوق الصوتية للكشف عن علامات الضيق أو التشوهات.

التحليلات التنبؤية: يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمضاعفات المحتملة أثناء الحمل من خلال تحليل البيانات التاريخية وعوامل الخطر.

2. المساعدة في اتخاذ القرار

دعم القرارات السريرية: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تقديم توصيات بشأن خيارات العلاج بناءً على الإرشادات الطبية الحالية وبيانات المرضى.

الرعاية الشخصية: يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تصميم خطط رعاية ما قبل الولادة لتناسب الاحتياجات الفردية من خلال تحليل مقاييس صحية مختلفة.

3. أتمتة الإجراءات

الأنظمة الروبوتية



المساعدة الجراحية: تساعد الأنظمة الروبوتية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل نظام دافنشي الجراحي، الجراحين في إجراء عمليات دقيقة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في عمليات الولادة القيصرية وغيرها من الإجراءات الجراحية.

أتمتة المختبر: يمكن للذكاء الاصطناعي تبسيط عمليات المختبر المتعلقة بالرعاية قبل الولادة، مثل الاختبارات والتحليلات الجينية.

4. الذكاء الاصطناعي في إدارة الرعاية الصحية

إشراك المرضى



تحسين سير العمل: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين سير العمل في المستشفى وإدارة سجلات المرضى وضمان تقديم الرعاية في الوقت المناسب.

إشراك المرضى: يمكن لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدين الافتراضيين تزويد المرضى بالمعلومات والتذكيرات والدعم طوال فترة الحمل.

5. الاعتبارات الأخلاقية والعملية

تعقيد الولادة: تنطوي الولادة على عوامل فسيولوجية وعاطفية معقدة يصعب أتمتتها بالكامل أو التحكم فيها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

القضايا الأخلاقية: تثير أتمتة الوظائف البيولوجية مخاوف أخلاقية كبيرة بشأن السلامة والموافقة ودور الحكم البشري في المواقف الطبية الحرجة.

العوامل البشرية: تلعب الخبرة البشرية والتعاطف دورًا حاسمًا في إدارة الولادة، مما يجعل من الصعب استبدالها بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

الحالة الحالية والإمكانات المستقبلية

التكنولوجيا الحالية: مع أن الذكاء الاصطناعي يُسهم بشكل كبير في إدارة ودعم الولادة، إلا أنه لا يُغني عن التدخل البشري واتخاذ القرارات. مع ذلك، يُمكنه تعزيز السلامة والكفاءة والرعاية الشخصية.

وقد تساعد التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في التحليلات التنبؤية والطب الشخصي والجراحة الروبوتية، ولكن أتمتة الوظائف البيولوجية مثل الولادة ستظل جهدًا تعاونيًا بين التكنولوجيا والخبرة البشرية.

كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بُعد تشكيل صحة الأم

كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بُعد تشكيل صحة الأم



تتطلب حالات الحمل والولادة عالية الخطورة مراقبة دقيقة ومستمرة، إلا أن الرعاية التقليدية غالبًا ما تتطلب إقامات طويلة في المستشفى تُعيق الحياة اليومية. وهذا يُضيف ضغوطًا نفسية ومالية ولوجستية على الأسر، ويُثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية المُزدحمة أصلًا.

لمواجهة هذا التحدي العالمي، ابتكر مركز شيبا الطبي نموذج رعاية هجينًا يُتيح مراقبة الحمل المتقدمة في المنزل. يستخدم هذا النموذج الذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بُعد والتشخيص الدقيق لتغيير كيفية ومكان تقديم رعاية الحمل عالية الخطورة.

كيف تُمكّن التكنولوجيا من رعاية الحمل

تُوسّع التكنولوجيا نطاق هذه الرعاية لتشمل الحياة اليومية للمريضة. قد تبدأ المرأة صباحها بربط جهاز استشعار خفيف الوزن يتتبع علاماتها الحيوية ونبضات قلب جنينها. تُنقل هذه البيانات آنيًا إلى فريق الرعاية، ويُحللها الذكاء الاصطناعي، ويُنبّه فورًا في حال وجود أي شيء خارج نطاقها.

إذا لزم الأمر، يمكنها إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية بنفسها في المنزل، بتوجيه خطوة بخطوة من خلال تطبيق على هاتفها. يقوم طبيب بمراجعة الفحص، أحيانًا في غضون دقائق.

خلف الكواليس، يُنسّق كل هذا عبر منصة رقمية تُتيح التواصل بين الحامل والطبيب. تتتبع المنصة الأعراض، وتُرسل تذكيرات، وتُنبّه الأطباء فقط عندما تكون تدخلاتهم ضرورية.

إن التقنيات مثل INVU تمكن الأطباء من البقاء على اطلاع دائم، مع منح الحوامل حرية مواصلة حياتهم. إنها طريقة أذكى وأكثر تركيزًا لرعاية النساء اللواتي يمررن بحالات حمل معقدة، مُوازنةً بين الابتكار والتعاطف.

كيف يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارات أفضل؟

يتجاوز نموذج الرعاية الهجينة المراقبة، ليُوجّه عملية اتخاذ القرارات السريرية بفعالية. وذلك عبر أدوات تكشف عن مخاطر الحمل الخطيرة، مثل تسمم الحمل أو الولادة المبكرة، قبل ظهور الأعراض.

تُحلل هذه النماذج كميات هائلة من البيانات الفسيولوجية والسريرية للكشف عن علامات الإنذار المبكر، مما يُمكّن الأطباء من التدخل في الوقت المناسب. إذا وُصفت مريضة بأنها معرضة لخطر كبير للإصابة بتسمم الحمل، يُمكن البدء بالعلاج بجرعة منخفضة من الأسبرين فورًا.

وعندما يحدد النظام احتمالية أعلى لحدوث عسر ولادة الكتف، يمكن لفرق الرعاية التخطيط لعملية ولادة أكثر أمانًا، غالبًا من خلال عملية قيصرية مجدولة. لمنع عسر ولادة الكتف، وأحيانًا أخرى يكون ذلك ببساطة من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام للمريضة، وبالتالي لا تتطور المضاعفات بعد ذلك.

كيف تؤثر هذه العناية بالذكاء الاصطناعي على حياة الأم؟

كيف تؤثر هذه العناية بالذكاء الاصطناعي على حياة الأم؟



يعني الانتقال إلى رعاية الحمل عالي الخطورة عن بُعد استقلالية أكبر ووقتًا أقل بكثير في المستشفى. فبدلًا من البقاء في المستشفى لأسابيع، يمكن للنساء البقاء في المنزل، والتواجد مع عائلاتهن، والحفاظ على روتينهن اليومي، والشعور بتوتر أقل. خصوصاً إذا كن بحاجة إلى مراقبة يومية للجنين في الماضي، فهذا يجنبهن دخول المستشفى لأسابيع. حيث تجري مراقبة جنينها من المنزل، ولا تزور المستشفى إلا مرتين أسبوعيًا. ما يُخفف فعليًا كل الضغوط والتوترات المتراكمة خلال فترة الحمل. عدا عن تخفيض التكاليف. خاصةً في المناطق التي يصعب فيها الحصول على رعاية الأمومة. إنه حلٌّ قابلٌ للتطوير، يُعالج التحديات السريرية واللوجستية في طب الأم والجنين.

كما يتيح هذا لفرق الرعاية الصحية رؤية شاملة وآنية لحالة كل حامل. فانخفاض عدد الزيارات الشخصية يعني مزيدًا من الوقت للتركيز على الحوامل اللواتي يحتجن إلى تدخل مباشر، دون المساس بالرقابة أو السلامة.

يجري الآن تطوير أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لدعم الكشف المبكر عن مضاعفات ما بعد الولادة، وتوفير رؤى ثاقبة من خلال تحليل البيانات على مستوى السكان. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين النتائج الفردية، بالإضافة إلى استراتيجيات رعاية الأمومة على مستوى النظام. مع وجود مستشفى افتراضي متكامل بالكامل مع الذكاء الاصطناعي، وبناء نماذج يمكن تكييفها وتوسيع نطاقها بواسطة أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.