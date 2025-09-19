انتبهي لها.. 6 أسباب لقيء الرضع المستمر وكيفية علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - يُعدّ القيء لدى الرضع أمراً شائعاً، خاصةً في الأشهر الأولى من الولادة ورغم أنه غالباً ما يكون جزءاً طبيعياً من نمو الجهاز الهضمي للطفل، إلا أن القيء المتكرر أو المصحوب بأعراض أخرى قد يكون علامة على حالة طبية تستدعي الاهتمام وإليكِ وفقاً لموقع "هيلث" أسباب القيء المتكرر لدى الرضع.

الارتجاع المعدي المريئي (GER)

الارتجاع المعدي المريئي هو حالة شائعة عند الرضع-الصورة من موقع Freepik

الارتجاع المعدي المريئي يعد حالة شائعة لدى الرضع، حيث ترتفع محتويات المعدة إلى المريء، مما يسبب القيء أو البصق وتحدث هذه الحالة عادة لدى الأطفال في عمر 4 أشهر تقريباً وغالباً ما يتحسن ارتجاع المعدي المريئي من تلقاء نفسها بحلول عمر 12 شهراً.

إذا كان الارتجاع المعدي المريئي مصحوباً بأعراض مثل فقدان الوزن أو صعوبة التغذية أو التهيج، فإن هذه الحالة تسمى مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) لدى الرضع والتي تتطلب المزيد من العناية الطبية.

حساسية بروتين حليب البقر

قد يكون بعض الأطفال مصابين بالحساسية تجاه البروتين الموجود في حليب البقر، مما قد يسبب القيء بعد تناول منتجات الألبان.

بالإضافة إلى القيء عند الأطفال، قد تشمل الأعراض الأخرى الإسهال، والطفح الجلدي، والتهيج.

التهاب المعدة والأمعاء

يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية، مثل فيروس الروتا، القيء والإسهال لدى الرضع ويُعد فيروس الروتا شديد العدوى، وغالباً ما يُصيب الرضع والأطفال الصغار وتستمر الأعراض عادة لمدة تتراوح بين 3 إلى 8 أيام وقد تؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

الانغلاف

يحدث الانغلاف عندما يدفع جزء من الأمعاء إلى جزء آخر من الأمعاء، مما يسبب انسداداً وتشمل الأعراض القيء المتكرر، وآلام البطن المتقطعة، وبرازاً دموياً وتتطلب هذه الحالة عناية طبية طارئة.

تضيق البواب

تضيق البواب هو تضييق في عضلة البواب مما يمنع الطعام من الدخول من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة وقد يسبب تضيق البواب بعض الأعراض مثل القيء المفاجئ بعد الرضاعة، والذي يظهر عادةً بين الأسبوعين الثاني والرابع من العمر. تتطلب هذه الحالة عناية طبية فورية.

متلازمة القيء الدوري

يتقيأ طفلك بشكل متكرر دون أي سبب واضح-الصورة من موقع AdobeStock

متلازمة القيء الدوري تعد حالة نادرة حيث يتقيأ طفلك بشكل متكرر دون أي سبب واضح ويمكن أن تستمر هذه الحالة لعدة ساعات أو أيام، وغالباً ما تكون مصحوبة بالغثيان والتعب.

ومن المهم مراقبة الأعراض المصاحبة للقيء عند الأطفال واستشارة طبيب مختص للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

ما هي كمية القيء الخطيرة على الأطفال؟

يمكن تصنيف القيء بناءً على شدته، على النحو التالي:

خفيف: 1-2 نوبات قيء يومياً.

متوسط: 3-7 مرات قيء يومياً.

حاد: التقيؤ بكل شيء أو تقريباً بكل شيء، أو التقيؤ 8 مرات أو أكثر يومياً.

كيفية التعامل مع الأطفال الذين يتقيأون بشكل مستمر

يجب أن تتم معالجة طفلك الذي يتقيأ بشكل متكرر بعناية وتعديلها وفقاً لشدة الحالة ويعد السبب الأساسي ولكن بشكل عام، هناك عدة طرق للتعامل مع القيء عند الأطفال والتي يمكن القيام بها في المنزل فبالنسبة للأطفال الذين يتقيأون بعد شرب حليب الأم، استمري في إرضاع الطفل بعد أن يتوقف عن التقيؤ، لمدة أقصر ولكن بشكل متكرر.

التميز بين البصق والقيء

يجب التمييز بين البصق والقيء عند الأطفال بعد الرضاعة الطبيعية لتوفير العلاج المناسب وفي الوقت نفسه، كإسعافات أولية بعد القيء عند الأطفال الذين يتناولون بالفعل الأطعمة التكميلية (MPASI)، يمكن أعطاؤهم سوائل الإماهة عن طريق الفم بكميات صغيرة ولكن بشكل متكرر لمنع الجفاف.

محاليل الإماهة

إذا تقيأ طفلكِ أكثر من مرة، فأعطيه محاليل الإماهة الفموية لمدة 8 ساعات. بعد مرور 4 ساعات دون تقيؤ، عودي تدريجياً إلى الرضاعة الطبيعية راقبي الأعراض مثل القيء الأخضر (الصفراوي)، أو الدم في القيء، أو علامات الجفاف عند الأطفال مثل جفاف الفم وانخفاض إنتاج البول.

الفحص الطبي

إذا ظهرت هذه الأعراض، استشيري طبيباً متخصصاً على الفور للحصول على مزيد من العلاج وإذا استمر القيء أو كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الإسهال الشديد أو فقدان الوزن، فإن الفحص الطبي ضروري أيضاً على الفور ويمكن أن يمنع العلاج المبكر خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى قد تنشأ بسبب القيء، مثل الجفاف.

استشيري طبيبكِ

في النهاية يجب سؤال طبيب الأطفال الخاص بكِ مباشرة للحصول على العلاج المناسب وفقاً لحالة طفلك أو إذا كانت لديك أسئلة أخرى.

يعتبر تكرار القيء أكثر من 3 إلى 8 مرات يومياً خطيراً، خاصة إذا كان مصحوباً بأعراض مثل الجفاف، والقيء الأخضر أو الدموي، والحمى المرتفعة، وظهور الضعف على طفلك.

