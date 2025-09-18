أفكار احتفالات اليوم الوطني السعودي 2025 للأطفال: كثيرة ومتنوّعة

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - اليوم الوطني السعودي، يومٌ تتجدد فيه روح الحب والولاء والانتماء من كلّ فئات الشعب لوطنهم الحبيب. احتفال يزداد فيه الفخر والاعتزاز بالقيم الحضارية التي تسود البلاد؛ مما يغرس في قلوب الأطفال الحب والاحتفاء بالوحدة الوطنية السعودية. ففي هذا اليوم، يشعر كلّ طفل بفخر الانتماء للوطن، وهو المملكة العربية السعودية.
في تقرير اليوم، يتشارك الآباء أفكار احتفالات اليوم الوطني السعودي 2025 للأطفال. يبدأ الاحتفال بكلمات عن سبب الاحتفال، وتذكيرٍ بتاريخ المملكة، ثم رصدٍ لبعض الكلمات التي يرددها الأطفال فرحة وافتخاراً بوطنهم العظيم. بعدها يأتي سرد أفكار للاحتفالات مع الأطفال؛ وفقا لرؤية أستاذ التاريخ الدكتور أحمد عبدالفتاح.
الاحتفال باليوم الوطني السعودي
هو دعمٌ لما قامت به المملكة العربية السعودية من إنجازات وتنمية وازدهار متلاحق، وتأكيد لرؤية 2030 التي تشير لطموح أبناء وبنات المملكة العربية السعودية.
وما يحمله الاحتفال من معاني الألفة والسكن والدفء والأمان، والرغبة في تحقيق أحلام كلّ مواطن، وكل ما يمس مشاعر الاعتزاز والمحبة الدائمة والانتماء.
اليوم الوطني السعودي هو احتفال بالوطن والبلد والدار التي تحميه، وإليها يأوي مدى الحياة، وتحت ظلها وبين جنباتها يطمئن ويشعر بالأمان.
مارأيك في التعرُّف إلى: مقدمات إذاعة مدرسية للأطفال عن اليوم الوطني السعودي؟
تاريخ الاحتفال بالوطني السعودي
تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني يوم 23 من سبتمبر من كلّ عام؛ حيث يعود ذلك اليوم إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716، وذلك بتاريخ 17 من جمادي الأول عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية؛ ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادي الأول 1351هـ، الموافق 23 من سبتمبر 1932.
أجمل العبارات عن اليوم الوطني
طفلان يشاركان باحتفالات اليوم الوطني السعودي
- كلّ مواطن يرفع رأسه شموخاً وانتماءً وفخراً بماضي المملكة العريق.
- عام يأتي وعام يمضي وكُل عام يَزيد حب الوطن أكثر في قلوبنا.
- حماك الله يا موطني، عقود كثيرة من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان والتطور، وستبقى شامخاً يا وطني.
- اليوم الوطني السعودي يذكّرنا بماضٍ عريق وحاضر برّاق، نفخر فيه بعقيدتنا وهويتنا ومنجزاتنا وقوتنا، ولتمتلئ أنفسنا عزةً وفخراً.
- اليوم الوطني السعودي من الأيام المميزة في السعودية، التي يتبادل خلالها السعوديون عبارات التهنئة. عشت يا وطني فخراً.
- من حقنا أن نفخر بماضينا العريق وحاضرنا البهيج، نفخر بهويتنا وقوتنا ومنجزاتنا وعقيدتنا، كل عام ونحن للسعودية درع حصينة.
- نحتفل باليوم الوطني كلّ عام، ونتمنى من الله أن يكون وطننا دائماً أجمل الأوطان.
أفكار إبداعية للاحتفال باليوم الوطني مع الأطفال:
- ورش عمل منزلية: يمكن للأطفال إعداد المنضدة ورص أقلام الألوان لرسم شعارات اليوم الوطني القديمة والجديدة، أو ما يميّز بلدهم من آثار وعلامات باقية شاهَدوها وأعجبتهم، أو القيام بتزيين جدران المنزل بأعلام صغيرة للمملكة.
- الأزياء وأدوات التراث القديمة: ما رأيك أن تحكي في البداية عن الأزياء التقليدية وأدوات التراث السعودي؛ ليقوم الطفل بالتعرُّف إليها، وربما حاول رسمها وتلوينها؛ مما يُثبتها في عقولهم. وعليك تحديد وقت رسم اللوحة وتحديد مكافأة للأفضل وأن تشرفي عليها.
- ولأن اليوم الوطني محبب لقلوب الصغار، لماذا لا تقومين بإعداد وجبات عائلية، يكثر فيها اللون الأخضر.
- مسابقات حسابية وألغاز وطنية: إعداد مسابقات بسيطة عن رموز وشعارات اليوم الوطني، وشخصيات سعودية بارزة. في شكل سؤال أو كلمة أو جملة. والابن يشرح قدر معرفته عنها في سطرين.
- تنظيم ألعاب جماعية تعززين بها روح الفريق والانتماء، ألعاب تعتمد على التعاون، وتتم بتقسيم الأطفال إلى فريقين، وعلى كلٍّ منهما عرض معلومة جديدة؛ ليحرز نقطة، وهكذا. حتى تنتهي الأسئلة المحددة
- فكرة أخرى: مسابقة لرسم أفضل مَعلم سعودي أو منظر طبيعي من المملكة، والأفضل للطفل الذي يتحدث عن هذا المَعلم ويأتي بمعلومات جديدة عنه.
- أنشطة إبداعية لتزيين المنزل والغرف استخدام الألوان الوطنية الأخضر والأبيض، ويمكن تلوين لمبات ومصابيح الإضاءة أيضاً، ووضعها بمدخل المنزل أو العمارة، وتزيين الغرف بالأعلام والشعارات الوطنية.
- قيام الأم بقراءة قصص مصوّرة مناسبة لعمر الطفل والمناسبة الوطنية، والتي تحكي عن تاريخ المملكة وعن حب الوطن، ومعنى الانتماء؛ مما يَزيد من حماس الطفل وقيمة الاعتزاز بوطنه.
- تخصيص ركن للأطفال يحتوي على عجينة الصلصال الملوّنة؛ لعمل أشكال باستخدام مواد بسيطة مستمَّدة من التراث السعودي، ولا مانع إن رغب أحد الأطفال بعرض فقرة تمثيلية فنية من إعداده.
- أفكار لاحتفالات خارج المنزل:فعاليات الاحتفال باليوم الوطني خارج البيت كثيرة ومتعددة ومحببة لكلّ الأطفال والكبار معاً، مثل: مشاهدة إطلاق الألعاب النارية وبعض عروض أشعة الليزر، بجانب البرامج الترفيهية المخصصة للأطفال.
- ومن أجمل الفعاليات الأخرى: القيام بإطلاق الاستعراضات الجوية بواسطة الطائرات العسكرية، والتي تزيّن سماء المملكة، والقيام ببعض الاحتفالات الشعبية وبعض الرقصات التراثية.
- رحلة عائلية للمتاحف والأماكن الأثرية: يمكنك الذهاب في رحلة عائلية لرؤية النقوش الأثرية في حائل، وهي من أهم المواقع الأثرية، وتعود لأكثر من 10 آلاف عام قبل الميلاد؛ مما يساعد على تنمية العديد من مهارات التفكير والتعلُّم.
- ومن الأماكن التي يُنصح بالقيام بزيارتها: المتحف الوطني السعودي، وهو من أكبر وأجمل المتاحف السعودية، والذي يأخذك في رحلة عبْر التاريخ والعصور المختلفة.
- حمل الأعلام السعودية: يعَد رفع الأطفال لعلم المملكة العربية السعودية في الشوارع والطرقات، واحداً من أهم وأبرز مشاركات الأطفال؛ لتخليد ذكرى اليوم الوطني، بجانب ترديد الكثير من العبارات التي تعبّر عن مدى حب الطفل وانتمائه لوطنه.