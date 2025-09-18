أفكار احتفالات اليوم الوطني السعودي 2025 للأطفال: كثيرة ومتنوّعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - اليوم الوطني السعودي، يومٌ تتجدد فيه روح الحب والولاء والانتماء من كلّ فئات الشعب لوطنهم الحبيب. احتفال يزداد فيه الفخر والاعتزاز بالقيم الحضارية التي تسود البلاد؛ مما يغرس في قلوب الأطفال الحب والاحتفاء بالوحدة الوطنية السعودية. ففي هذا اليوم، يشعر كلّ طفل بفخر الانتماء للوطن، وهو المملكة العربية السعودية.

في تقرير اليوم، يتشارك الآباء أفكار احتفالات اليوم الوطني السعودي 2025 للأطفال. يبدأ الاحتفال بكلمات عن سبب الاحتفال، وتذكيرٍ بتاريخ المملكة، ثم رصدٍ لبعض الكلمات التي يرددها الأطفال فرحة وافتخاراً بوطنهم العظيم. بعدها يأتي سرد أفكار للاحتفالات مع الأطفال؛ وفقا لرؤية أستاذ التاريخ الدكتور أحمد عبدالفتاح.

الاحتفال باليوم الوطني السعودي

طفل يشارك الاحتفال بالزي السعودي

هو دعمٌ لما قامت به المملكة العربية السعودية من إنجازات وتنمية وازدهار متلاحق، وتأكيد لرؤية 2030 التي تشير لطموح أبناء وبنات المملكة العربية السعودية.

وما يحمله الاحتفال من معاني الألفة والسكن والدفء والأمان، والرغبة في تحقيق أحلام كلّ مواطن، وكل ما يمس مشاعر الاعتزاز والمحبة الدائمة والانتماء.

اليوم الوطني السعودي هو احتفال بالوطن والبلد والدار التي تحميه، وإليها يأوي مدى الحياة، وتحت ظلها وبين جنباتها يطمئن ويشعر بالأمان.

مارأيك في التعرُّف إلى: مقدمات إذاعة مدرسية للأطفال عن اليوم الوطني السعودي؟

تاريخ الاحتفال بالوطني السعودي

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني يوم 23 من سبتمبر من كلّ عام؛ حيث يعود ذلك اليوم إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716، وذلك بتاريخ 17 من جمادي الأول عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية؛ ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادي الأول 1351هـ، الموافق 23 من سبتمبر 1932.

أجمل العبارات عن اليوم الوطني

طفلان يشاركان باحتفالات اليوم الوطني السعودي

كلّ مواطن يرفع رأسه شموخاً وانتماءً وفخراً بماضي المملكة العريق.

عام يأتي وعام يمضي وكُل عام يَزيد حب الوطن أكثر في قلوبنا.

حماك الله يا موطني، عقود كثيرة من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان والتطور، وستبقى شامخاً يا وطني.

اليوم الوطني السعودي يذكّرنا بماضٍ عريق وحاضر برّاق، نفخر فيه بعقيدتنا وهويتنا ومنجزاتنا وقوتنا، ولتمتلئ أنفسنا عزةً وفخراً.

اليوم الوطني السعودي من الأيام المميزة في السعودية، التي يتبادل خلالها السعوديون عبارات التهنئة. عشت يا وطني فخراً.

من حقنا أن نفخر بماضينا العريق وحاضرنا البهيج، نفخر بهويتنا وقوتنا ومنجزاتنا وعقيدتنا، كل عام ونحن للسعودية درع حصينة.

نحتفل باليوم الوطني كلّ عام، ونتمنى من الله أن يكون وطننا دائماً أجمل الأوطان.

أفكار إبداعية للاحتفال باليوم الوطني مع الأطفال:

حمل الأعلام من احتفالات اليوم الوطني السعودي