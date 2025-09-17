كيف تميّزين بين أعراض الحمل الطبيعية ومؤشرات الخطر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 08:09 صباحاً - نظراً للتغيّرات العديدة التي تطرأ على جسمكِ خلال فترة الحمل، قد يصعب عليكِ التمييز بين علامات الحمل الطبيعية وغير الطبيعية. لذا يجب عليك فهم علامات وأعراض الحمل الطبيعية، وما يجب الانتباه إليه.

تعَد التغيّرات التي تحدث أثناء الحمل ليست جسدية فحسب؛ بل نفسية أيضاً. ويرجع ذلك إلى التغيّرات الهرمونية التي تحدث عادةً خلال فترة الحمل، وتعَد هذه التغيّرات هي جهود جسم الأم لدعم نموّ الجنين وتطوره والاستعداد للولادة. وفيما يلي؛ وفقاً لموقع "بولد سكاي" بعض الأعراض والعلامات الشائعة للحمل الطبيعية، وغير الطبيعية، والتي غالباً ما تعاني منها النساء الحوامل.

نزيف خفيف

النزيف الخفيف طبيعي وعلامةٌ على حمل طبيعي- الصورة من موقع AdobeStock

قد تشعر المرأة الحامل بالخوف عند ملاحظة نزول بقع دم، والتي لا تدل دائماً على الإجهاض. قد يكون النزيف الخفيف طبيعياً وعلامةً على حمل طبيعي.

تشير البقع في بداية الحمل إلى التصاق الجنين أو المضغة بجدار الرحم، واستعدادها للنموّ، وتُسمى هذه البقع بنزيف الانغراس، وعادةً ما تكون مصحوبة بتقلصات خفيفة تُشبه أعراض الدورة الشهرية، وعادةً ما يستمر النزيف الخفيف لمدة يوم أو يومين أو بضع ساعات فقط. وفي المقابل، ينبغي على الحامل استشارة الطبيب فوراً إذا لم يتوقف النزيف خلال بضعة أيام، أو كان غزيراً جداً، أو كان مصحوباً بألم شديد وحمى.

ويُعتبر هذا النوع من النزيف غيرَ طبيعي، وقد يكون علامةً على حالة خطيرة، مثل: الإجهاض، أو الحمل خارج الرحم، أو تشوّهات في المشيمة، مثل المشيمة المتقدمة وانفصال المشيمة.

غثيان الصباح

يعَد غثيان الصباح خلال فترة الحمل، علامةً طبيعية للحمل تعاني منها العديد من النساء الحوامل، وغالباً ما تصاحب هذه الحالة التقيُّؤ المتكرر، وقد تظهر هذه العلامة الطبيعية للحمل في الأشهر الثلاثة الأولى، ولكن بعض النساء الحوامل يستمر لديهن الغثيان حتى نهاية الثلث الثاني.

وللتغلُّب على ذلك، يمكن للمرأة الحامل تناوُل مشروبات الزنجبيل الدافئة، وفيتامينات الحمل التي تحتوي على فيتامين ب6، كميات صغيرة من الطعام بشكل متكرر.

وفي المقابل، ينبغي على الحوامل مراجعة الطبيب فوراً إذا كان الغثيان والقيء شديدين أو مستمرين طوال اليوم؛ مما يُسبب لهن الضعف بسبب الجفاف. قد يكون هذا علامة على فرط القيء الحملي، وهو ما يتطلب عناية طبية فورية؛ لمنع الإضرار بصحة المرأة الحامل وجنينها.

يمكن أن يكون القيء المتكرر أثناء الحمل أيضاً علامة على وجود خطر على الحمل، مثل:

تسمم الحمل: وذلك إذا استمر الغثيان والقيء خلال النصف الثاني من الحمل، مع ألم تحت الأضلاع، وتورُّم في الوجه أو اليدين أو القدمين.

التسمم الغذائي: إذا كان القيء مصحوباً بالإسهال.

التهاب الكلى: إذا كان القيء مصحوباً بالحمى والألم في أسفل الظهر، أو حول الأعضاء التناسلية.

التغيّرات في الثديين

من علامات الحمل الطبيعية التي تشعر بها كلّ امرأة حامل تقريباً، هي أن يصبح الثديان مشدودين وكثيفين. وأحياناً تشعر الحامل بألم عند لمسهما، وقد تحدث تغيّرات الثدي أثناء الحمل نتيجة ارتفاع مستويات هرمونات الحمل وزيادة تدفُّق الدم إلى أنسجة الثدي. كما قد تحدث مع بدء إنتاج الحليب في الثديين.

حركة الجنين

الشعور بحركة الجنين يبدأ في الثلث الثاني من الحمل- الصورة من موقع unsplash

عندما يكون حمل المرأة الحامل طبيعياً وصحياً؛ فإنها عادةً ما تبدأ بالشعور بحركة الجنين في الثلث الثاني من الحمل؛ أيْ بين الأسبوعين السادس عشر والخامس والعشرين تحديداً.

تُنصح الحوامل بمراقبة حركة الجنين يومياً، إذا شعرتِ بأن نشاط الجنين أقل من المعتاد. وتجب محاولة تناوُل الأطعمة أو المشروبات الباردة لتحفيز حركته مجدداً.

وتجب أيضاً استشارة الطبيب فوراً؛ لتجنُّب احتمالية حدوث ضائقة جنينية إذا قلّ نشاط الجنين وتكررت حركته، أو لم يتحرك لفترة طويلة. وقد يكون هذا علامة على ولادة جنين ميت؛ خاصةً في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.

زيادة الوزن التدريجية

يعَد من العلامات المهمة الأخرى للحمل الطبيعي، زيادة الوزن التدريجية، وتتراوح الزيادة الطبيعية للوزن بين 1 و2 كيلوجرام في الأشهر الثلاثة الأولى، تليها زيادة ثابتة تتراوح بين 0.5 و1 كيلوجرام أسبوعياً بعد ذلك خلال فترة الحمل. يمكن أن يصل معدل زيادة الوزن الطبيعي للمرأة الحامل إلى 12- 15 كجم، في حين يتراوح معدل زيادة الوزن الموصى بها للمرأة الحامل بتوأم من 15- 20 كجم.

بالإضافة إلى العلامات والأعراض السابقة، قد تعاني النساء الحوامل أيضاً من علامات الحمل الطبيعية الأخرى، مثل:

الصداع الخفيف.

تقلصات خفيفة وتورُّم في الساقين.

كثرة التبوُّل.

آلام الظهر.

التعب بسرعة.

التنفس بثقل.

طالما أن هذه الأعراض خفيفة ولا تحدث بشكل مستمر أو لا تتداخل مع الأنشطة؛ فلا داعي للمرأة الحامل أن تقلق كثيراً؛ لأن هذه قد تكون علامات وأعراض حمل طبيعية.

وفي المقابل، لضمان سير الحمل بشكل جيد، تُنصح الحوامل بإجراء فحوصات الحمل بشكل منتظم، ويمكن سؤال الطبيب عما إذا كانت الأعراض التي تعاني منها هي علامات حمل طبيعية أم لا.

إفرازات الحمل

إذا تسرّبت سوائل أثناء الحمل قبل الأسبوع السابع والثلاثين؛ فقد يشير ذلك إلى تمزُّق مبكّر للأغشية، ومن الممكن أن يولد الجنين قبل أوانه.

وفي المقابل، قد يكون السائل الخارج ليس السائل الأمنيوسي، بل البول. ويحدث ذلك بسبب الضغط على المثانة مع نموّ الرحم.

لتمييز السائل المتسرّب، هل هو سائل أمنيوسي أم بول، استخدمي ورق دوّار الشمس. إذا تحوّل لون الورق إلى الأزرق؛ فهذا دليل على وجود سائل أمنيوسي. إذا لم يتغيّر اللون؛ فإن ما يخرج هو بول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً تمييز السائل الأمنيوسي من خلال لونه الصافي، وأحياناً يكون مصحوباً بالدم ولا رائحة له، بينما يكون البول عادةً أصفر اللون ورائحته كريهة.

أعراض تسمم الحمل

يتميز تسمم الحمل بارتفاع ضغط الدم وزيادة البروتين في البول. تحدث هذه الحالة عادةً بعد الأسبوع العشرين من الحمل، وقد تُعرّض صحة الأم الحامل والجنين للخطر إذا لم تُعالَج فوراً.

تشمل الأعراض التي يمكن أن تظهر: الألم في منتصف أو الجزء العلوي من البطن، ورؤية مزدوجة أو ضبابية مفاجئة، وتورُّم اليدين والقدمين، والصداع الشديد الذي لا يزول، والتقيُّؤ، وقلة التبوُّل، وضيق التنفُّس.

الانقباضات الرحمية

الشعور بضيق في المعدة وألم خفيف أثناء الحمل، ليس دائماً أمراً يدعو للقلق. وفي المقابل، يجب عليكِ أن تكوني منتبهة إذا ظهرت هذه الشكوى بعد السقوط أو التعرُّض لضربة في المعدة، وصاحبها إفرازات سائلة أو دموية.

وفي النهاية، وبالإضافة إلى معرفة مختلف علامات خطر الحمل للتحذير منها، لا تنسَي مراجعة الطبيبة بانتظام لمتابعة حالة الحمل. وبالتالي، يمكن التعامل مع أيّ خلل في حالة الجنين أو الحمل في مرحلة مبكرة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.