خطورة نزول طفلك للمدرسة بلا إفطار.. ومعرفتك للفوائد قد تغيِّر الكثير!

فوائد وجبة الإفطار للطفل.. أكثر من مجرد طاقة

أهمية تناول وجبة الإفطار للطفل

الكالسيوم من الفيتامينات التي تفيد الطفل

أهمية خاصة لوجبة إفطار طفل الابتدائي:

طفلة تستعد لتناول وجبة الإفطار

تُعَدُّ مرحلة التعليم الابتدائي من أهم مراحل النمو والتكوين العقلي لدى الأطفال؛ ولذلك يجب الاهتمام بالأطفال في هذه المرحلة من ناحية التغذية.

لا يختلف الأمر إن كان الطفل يذهب للحضانة، أو أنه سيلتحق بعامه الدراسي الأول بالمدرسة، وكذلك لها تأثيرها في الجامعي أيضاً.

إن الأطفال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، أكثر عُرضة لأن يكونوا من ذوي قلة الحركة والنشاط البدني وانخفاض اللياقة البدنية.

الإفطار يحافظ على مؤشر كتلة الجسم، وَفْقاً للمعدلات الطبيعية، والذين لا يتناولون وجبة الإفطار تقل لديهم كفاءة الجهاز التنفسي والقلب.

تناول الطفل لوجبة الإفطار يساعده على خفض احتمالات زيادة الوزن لديه، والحفاظ على مستويات عالية من الحديد وفيتامينات "ب" وفيتامين "د".

تعمل وجبة الإفطار على تعزيز القدرات الذهنية للطفل؛ حيث إنها تؤثر إيجابياً في قدرات التعلُّم، والسلوك، والأداء المعرفي، خاصة في مجالات الذاكرة والانتباه والأداء المدرسي.

تحسن الوجبة الانتباه والأداء الإدراكي الذي يؤثر إيجابياً في الأداء المدرسي، وتَظهر هذه الفروق واضحة في الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

تعزيز المزاج والسلوك، ليس الأمر مقتصراً على الصحة الجسدية فقط، بل يتعداها إلى الصحة النفسية. الأطفال الذين يتناولون الإفطار يميلون لأن يكونوا أكثر هدوءاً وأقل عرضة للتوتر والانفعالات داخل الصف؛ ما ينعكس إيجاباً على أدائهم الاجتماعي والدراسي.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 07:02 صباحاً - مع العودة للمدارس وفي الصباحات المزدحمة كالعادة، قد تنشغل الأمهات بين تحضير الأولاد للمدرسة والذهاب إلى العمل؛ فيُهمَل الإفطار أو تُستبدل به قطعة حلوى سريعة، هنا يوصي مختصو التغذية بأن تجاهل هذه الوجبة الأساسية قد ينعكس على تركيز طفلك، ومزاجه طوال اليوم وحتى وزنه مستقبلاً. فما رأيك؟الخليج 365 الأم، الإفطار ليس مجرد عادة غذائية عليك القيام بها، بل هو حجر الأساس ليوم دراسي وصحي ناجح لطفلك اليوم وغداً؛ حيث كشفت الدراسات الحديثة أن وجود أكثر من واحد من كل عشرة أطفال يبدأ يومه بلا إفطار، يضاعف من احتمالية ضعف الأداء المدرسي، والسلوك داخل الصف، والأخطر أن نسبة السمنة بين الأطفال عالمياً وصلت اليوم إلى 9.4%، متجاوزة نسبة النحافة لأول مرة، بسبب عدم تناول الطفل لوجبة الإفطار.في هذا التقرير يأخذك الدكتور محمود زيدان أستاذ الصحة العلاجية في جولة للتعرف إلى، وما أفضل خياراتها؟ بجانب استعراض وصفات سهلة يمكنك إعدادها في دقائق.ترجع إلى أنها تُعتبر من الدعائم الأساسية التي تُمِدُّ الطفل في المدرسة بالطاقة والقدرة على الاستيعاب، بينما هناك أطفال يرفضون تناول الإفطار على الرغم مما يضمه من عناصر غذائية تؤثر في صحتهم ونمو مهاراتهم، بجانب فوائد كثيرة.وجبة الإفطار تضمن نظام حياة صحياً للصغار وللبالغين معاً؛ إذ ثبت أن إدخال هذه الوجبة في الروتين اليومي للطفل؛ يؤثر بشكل كبير في تحصيله العلمي وتحسين نتائج الاختبارات المعرفية، وتحسين الذاكرة والمهارات اللغوية.الأطفال الذين يتناولون إفطاراً صحياً يتمتعون بقدرة أفضل على التركيز وحل المسائل الحسابية واللغوية، كما أظهرت إحدى الدراسات أن من يتخطون الإفطار لديهم ضعف الاحتمال تقريباً للحصول على نتائج ضعيفة في الرياضيات، و1.6 ضعف في القراءة، مقارنة بزملائهم الذين يبدؤون يومهم بوجبة إفطار متوازنة.الدماغ يحتاج إلى الجلوكوز بوصفه وقوداً رئيسياً، وعند غياب الإفطار يعاني الطفل من ضعف الذاكرة قصيرة المدى وصعوبة في الاستيعاب؛ لهذا السبب ربطت دراسات عديدة بين تناول الإفطار بانتظام وارتفاع التحصيل الدراسي.الإفطار يعمل بمنزلة زر التشغيل لجسم الطفل؛ فيمنحه طاقة مستقرة بدلاً من الشعور بالخمول، أو الانفعال في الساعات الأولى من اليوم.الإفطار هو فرصة ذهبية لتزويد الطفل بعناصر غذائية أساسية مثل الكالسيوم من الحليب، الحديد من الحبوب الكاملة، والبروتين من البيض أو البقوليات. الأطفال الذين يتناولون الإفطار بانتظام يحصلون عادة على نسب أعلى من الفيتامينات والمعادن مقارنةً بمن يتخطونه.إحدى الدراسات التي تابعت أكثر من 323 ألف طفل وجدت أن الذين يتخطون الإفطار أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 50% تقريباً. السبب أن الإفطار يساعد في تنظيم الشهية، ويقلل من التوجه نحو الوجبات السريعة أو الحلويات في وقت لاحق من اليوم.

أفضل أنواع الإفطار للأطفال

وجبة إفطار شهية تحوي عناصر غذائية

الشوفان بالحليب والفواكه: غني بالألياف ويمنح طاقة مستدامة.

البيض المسلوق أو الأومليت بالخضار: مصدر ممتاز للبروتين.

الزبادي مع العسل والمكسرات: يعزز صحة الجهاز الهضمي.

توست الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني أو الجبن: مزيج من الكربوهيدرات والبروتين.

سموذي الفواكه بالحليب أو الزبادي: خيار سريع ومغذٍّ خصوصاً في الأيام المزدحمة.

فول مدمس بزيت الزيتون والليمون: غني بالبروتين والألياف ويمنح شعوراً بالشبع.

البيض بالطماطم أو البسطرمة: وجبة تقليدية محببة ومغذية.

اللبن مع الزعتر وزيت الزيتون: مصدر ممتاز للكالسيوم والبروتين.

خبز عربي مع جبنة بيضاء وخضار طازجة: توازن بين الكربوهيدرات والخضروات.

كعك بالسمسم أو معمول التمر مع كوب حليب: خيار محبب للأطفال ويمدهم بالطاقة.

توصيات عملية للأمهات

سفرة إفطار تضم عصائر ومشهيات مفيدة لطفل المدرسة

اجعلي الإفطار عادة أسرية: حتى لو كنتِ في عجلة، خصصي 10 دقائق للجلوس مع أطفالك على المائدة؛ فهذا يعزز ارتباطهم النفسي بالإفطار. خططي من الليلة السابقة: حضري مكونات بسيطة مثل تقطيع الفواكه أو تجهيز السندويشات ووضعها في الثلاجة. قدمي خيارات متنوعة: الطفل يمل بسرعة؛ لذا بدلي بين البيض والشوفان والفواكه والحليب. تجنبي السكريات العالية: الكورن فليكس المُحَلَّى أو المعجنات الجاهزة قد تمنح طاقة لحظية لكنها تسبب هبوطاً سريعاً في النشاط. أشركي الطفل في التحضير: عندما يشارك الطفل في صنع الإفطار، تزيد رغبته في تناوله. كوني قدوة: إذا رآك طفلك تتناولين الإفطار بانتظام؛ فسيتبنى هذه العادة بسهولة.

الإفطار المثالي ليس بالضرورة معقداً أو مكلفاً، بل يمكن أن يكون بسيطاً ومغذياً في الوقت نفسه. إليكِ بعض الأفكار: