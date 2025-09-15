خطوات هامة يجب أن تعلميها لطفلك لكي لا يتنازل عن حقوقه

لماذا يطلب طفلي الأشياء الخاصة بالأطفال الآخرين؟

طفل يتمسك بلعبته

اعلمي أنه من الطبيعي ويجب أن تتوقعي أن يعود طفلك ذات يوم من الحضانة أو المدرسة وهو يحمل أحد الأشياء أو الأدوات الخاصة بأحد الأطفال الزملاء الآخرين، وأن يخبرك بكل براءة أنه قد أخذها منه، وفي هذه اللحظة يجب ألا تعتقدي أن طفلك قد أصبح يمتهن السرقة، حيث إن ظاهرة السرقة عند الأطفال هي ظاهرة خطيرة ولكن تصرف طفلك لا يدل على أن هذا سرقة بل هو حب الاكتشاف والتجريب.

توقعي أن يؤكد لك طفلك أن اللعبة التي عاد بها من المدرسة أنها لعبته لأنه لم يتعلم الملكية الخاصة والعامة والفرق بينهما بعد، كما أن الطفل من الطبيعي أن يطيل النظر إلى الألعاب بيد الأطفال الآخرين، ويترك لعبته رغم أن لعبته قد تكون أفضل وأغلى سعراً، ولكن ذلك لا يعني أن طفلك يعرف الحسد أو الطمع، فهذه صفات طبيعية لدى طفلك، حيث إنه يريد أن يجرب فقط، ولذلك فدورك أن تعلمي طفلك طريقة تبادل الأشياء والمصالح مع الآخرين لأن تبادل المصالح يكون على مستوى الأطفال، وكذلك الكبار بل والدول الكبرى لكي تستمر الحياة، ولو أن كل إنسان اكتفى بما يملك فلن يستطيع أحد أن يحرز تقدماً وسوف تتوقف معظم الأعمال في منتصف الطريق.

خطوات تعليم طفلك عدم التنازل عن حقوقه والحفاظ على حقوق الآخرين

1- علمي طفلك طريقة طلب الأشياء من الآخرين

طفل يلعب بالدراجة

احرصي على إحياء روح الطلب لدى طفلك، فحين يبكي طفلك لأنه يريد لعبة من صديقه الصغير فيجب ألا تتركي طفلك ليبكي أو أن يقوم بجذب اللعبة أو أن يأخذها خلسة أو أن يساومه عليها مثل أن يعرض عليه شيئاً أقل قيمة، بل يجب أن تعلمي طفلك طريقة الاستئذان، وهناك خطوات لتعليم طفلك آداب الاستئذان بأدب مثل أن تقولي له ما رأيك لو قلت لصديقك ما رأيك لو جربت استخدام دراجتك، وهذا السؤال بديل عن جذب الدراجة وركوبها عنوة من صاحبها.

علمي طفلك أن طلب الشيء من الآخرين لا يعني أن يحصل عليه بمجرد أن يطلبه، وأن عليه أن يتوقع الرفض ويتقبله أو أن يقول له صديقه مثلاً انتظر حتى أنتهي من اللعب أو انتظر لكي أعلمك طريقة استخدام لعبتي لكي لا تتلفها، ولذلك فلا يعني الرفض أن صديقك لا يحبك ولا يعني احتمال الإجابات أن تأخذ الأشياء دون رضا صاحبها.

2- علمي طفلك أن الأشياء تكون هامة عند صاحبها

علمي طفلك أن الأشياء والأدوات تهم كل شخص يمتلكها، فهناك نصائح لتعليم طفلك التفرقة بين أغراضه الخاصة وممتلكات الآخرين، ولذلك فليس من الطبيعي أن يتنازل عن لعبة تخصه بسهولة أو أن يمنحها لغيره لكي تصبح ملكاً له، ولكن يمكن أن يسمح له لكي يستخدم أدواته مثل الممحاة والمسطرة في الفصل، ومن الممكن أن يسمح له بأن يلعب قليلاً بلعبته لا أن يعود بها إلى بيته، وكما أن الأطفال الآخرين يتمسكون بأغراضهم فيجب أن يتعلم التمسك بأشيائه جيداً.

عودي طفلك أن يحافظ على كل ما يملك لأنه لا يأتي بسهولة وأن المال الذي يدفعه الأب لشراء ألعاب الأطفال مثلاً لا يـحصل عليه الأب إلا عن طريق التعب، ولذلك فيجب أن يحافظ عليها ويمكن أن يتبرع بها للأطفال الآخرين وخاصة الأطفال الفقراء في الملاجئ حين يكبر وتصبح اللعبة غير مناسبة له.

3- علمي طفلك تبادل المصالح بالعدل

اللعب الجماعي

4- علميه أن يطلب بنفسه ولا تكوني المحامي الخاص به

مبادئ هامة يتعلمها الطفل من خلال التمسك بحقوقه

لاحظي أن طفلك سوف يتعلم أن يتصرف بأدب وذوق خلال تعامله مع الكبار والصغار على حد سواء.

توقعي أن طفلك سوف ينشئ صداقات كثيرة ومثمرة تستمر معه طيلة الحياة لأنه منذ صغره تعود أن يبادل الآخرين ويبادلوه.

لاحظي أن طفلك سوف يكون واثقاً بنفسه ولديه شخصية قيادية لأنه يستطيع أن يحصل على حقوقه دون الرجوع إلى الكبار وسيصبح معتمداً على نفسه.

اعلمي أن تعليم الطفل عدم التنازل عن حقوقه مع احترام حقوق الآخرين يعني أن يعرف الطفل معنى الخصوصية والملكية دون ضغوط، كما سوف يتعلم طفلك حرية الاختيار حين تصحبينه إلى السوق فسوف يختار ما يحتاجه ويصبح له ذوقه الخاص، ويجب أن تحترمي ذلك وتقدريه.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 08:12 صباحاً