تجربتي في التغلب على أعراض الأنيميا وتجنب مضاعفاتها خلال الحمل

تعرفت إلى آلية حدوث الأنيميا في جسم الإنسان عامة

اعلمي أن الهيموجلوبين الذي تسأل عنه الحوامل أسئلة مثل انخفاض الهيموجلوبين خلال الحمل هل يؤثر على الأم والجنين؟ يعرف بأنه البروتين الذي يحمل الحديد في الدم، ويوجد في كريات الدم الحمراء كما يمثل بالتحديد حوالي 94% من مكونات الكريات الدم الحمراء الجافة، ويتواجد في الخلايا السنخية في الرئتين، وفي خلايا مسراق الكبيبة في الكليتين، وأيضاً في الخلايا البلعمية.

اعلمي أن هناك العديد من الوظائف لبروتين الهيموجلوبين ومن أهمها الحفاظ على شكل كريات الدم الحمراء التي تشبه الأقراص، مما يساعدها على الحركة والانسياب بسهولة عبر الأوعية الدموية، كما أنه يعمل على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أنسجة الجسم، ثم يقوم بإعادة ثاني أكسيد الكربون، والذي يصنف كإحدى النفايات الناتجة عن التنفس من أنسجة الجسم المختلفة إلى الرئتين، ويسهم كذلك في الحفاظ على درجة الحموضة في دم الإنسان عند معدل نحو 7.4، وهو المعدل الطبيعي للحموضة عند الإنسان السليم.

تعرفت إلى أسباب الأنيميا عند الحامل

الجنين

توقعي أن يحدث لديك وحسبما أشارت طبيبتي نقص في بروتين الهيموجلوبين، وبالتالي الإصابة بما يعرف بمرض الأنيميا أو فقر الدم نتيجة لعدة أسباب، وأهم هذه الأسباب هو التعرض لأعراض غثيان الحمل التي تصيب الحامل في شهور الحمل الأولى، حيث تفقد الحامل الكثير من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن بسبب استمرار القيء وقلة تناول الطعام.

اعلمي أن عدم تناول الأم الحامل الأصناف الغذائية التي لا تحتوي على عنصر الحديد، يؤدي إلى نقص مخزون الحديد لديها، فيتناقص بناءً على ذلك معدل بروتين الهيموجلوبين وتبدأ أعراض فقر الدم بالظهور عليها.

لاحظي أن هناك حالة خاصة تصيب بعض الحوامل، وتؤدي لما يعرف بفقر الدم الوهمي، حيث يرتفع خلال الحمل حجم الدم بنسبة 50%، مما يرفع بالتالي من حجم سائل البلازما، ولكن في الواقع لا تكون المرأة الحامل مصابة بفقر الدم.

توقعي أن تصابي بنقص بروتين الهيموجلوبين بسبب نقص حمض الفوليك في جسمك، وهو مكمل غذائي شائع يجب أن تتناوله النساء الحوامل حتى أثناء التخطيط للحمل، ولكن يمكن الحصول عليه أيضاً في الأصناف الغذائية المدعمة، مثل الحبوب الكاملة والخضروات الورقية والموز والبطيخ وجميع أنواع البقوليات.

توقعي أن تكوني أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا في حال إصابتك بقرحة المعدة قبل الحمل أو في حال إصابتك بأمراض الكلى أو الكبد أو تعرضك للالتهابات أو العدوى، وقد تكونين مصابة بحالة خلقية وهي وجود بنية الهيموجلوبين غير الطبيعية، أو ما يعرف بـ"فقر الدم المنجلي: أو الأنيميا المنجلية"؛ مما يؤدي إلى تعرضك باستمرار لأعراض الأنيميا المعروفة والتي تزداد مع حدوث الحمل.

اكتشفت أعراض الأنيميا من خلال طبيبتي

سوء تغذية الحامل

اعلمي أنه يجب أن يكون المعدل الطبيعي لنسبة بروتين الهيموجلوبين عند الحامل يتراوح ما بين 11 و12 جراماً/ ديسيليتر، وفي حال قلت نسبته في دم الحامل تظهر بعض الأعراض عليها وتؤثر بشكل فعال على صحة الحامل وأهمها الشعور الدائم بالتعب والإعياء وعدم القدرة على بذل المجهود، بالإضافة إلى التعرض المستمر للعصبية والتوتر والقلق وحدوث اضطرابات في النوم.

توقعي أن تصابي وحسبما أخبرتني طبيبتي بالشحوب في الوجه مع تسارع في التنفس؛ أي النهجان، أو حدوث ضيق في التنفس مع تسارع في دقات القلب وتظهر على شعرك أعراض الضعف مثل التساقط والتقصف.

اعلمي أنك قد تتعرضين لمضاعفات الأنيميا بسبب نقص الهيموجلوبين مثل التعرض إلى خطر الولادة المبكرة مع حدوث نقص وزن الجنين عند الولادة، ويجب أن تعرفي أيضاً أن زيادة نسبة بروتين الهيموجلوبين عند الحامل غير مرغوبة صحياً، حيث تؤدي إلى الولادة المبكرة أيضاً كما يحدث عند التعرض إلى الإصابة بالمستويات المنخفضة منه.

اعلمي أن تعرض الحامل للإصابة بالأنيميا خلال الحمل يؤدي لتشوهات خلقية في القلب عند الجنين أثناء تكونه، وكذلك حدوث تشوهات خطيرة في الحبل الشوكي والدماغ، ناتجة عن حدوث اضطرابات في تكوين الأنبوب العصبي.

توقعي أن يعاني المولود بعد الولادة في حال إصابتك بالأنيميا خلال فترة حملك من العصبية والأرق وقلة ساعات نومه المنتظمة؛ مما يؤثر سلباً على معدلات نموه عموماً.

اتبعت نصائح هامة لعلاج الأنيميا والوقاية منها

المنبهات للحامل

ابتعدت وفي نصيحة أولية هامة مقدمة من طبيبتي عن المنبهات بكل أنواعها، والتي تحتوي على الكافيين الذي يمنع امتصاص الحديد من الطعام، مثل القهوة والمياه الغازية.

حرصت على تناول مكملات الحديد، وبناء على توصية الطبيب لوقايتي من التعرض لأعراض فقر الدم، والتي تنعكس أيضاً على جنيني، حيث أوصت طبيبتي بأن أستهلك مكمل الحديد لمدة ثلاثة أشهر متتالية خلال فترة حملي.

يعد الحرص على تغذية الحامل بشكل صحي ومتوازن، وحسب توصية طبيبتي، من أهم النصائح التي تقدم للحامل للوقاية من الأنيميا، خصوصاً الإكثار من تناول الخضروات الخضراء الداكنة والفواكه اللوزية.

تناولي الأطعمة التي تحتوي على عنصر الحديد بكثرة والتي تقدم في وجبات الإفطار والغداء مثل الكبد الحيواني، والبيض، وكذلك يجب أن تتناولي حفنة صغيرة من المكسرات غير المحمصة.

احرصي على تناول حمض الفوليك قبل الحمل بشهرين، وخلال أشهر الحمل الأولى لأسباب هامة، منها منع إصابتك بفقر الدم، وتقليل الغثيان الحملي، وكذلك تقليل احتمالات تشوهات الجنين، واحصلي على الحصة المناسبة من فيتامين "ب 12"؛ لأن نقصه يؤدي إلى نقص بروتين الهيموجلوبين.

ابتعدي عن مصادر التدخين السلبي، كما يجب ألا تتواجدي في الأماكن المرتفعة، أو العيش في الجبال والمرتفعات خلال فترة الحمل؛ لأن هذا النمط المعيشي يؤدي لاضطرابات بيئية في نسبة الهيموجلوبين مع ضرورة أن تخبري الطبيب في حال تناولك أي أدوية تصنف بأنها من مثبطات امتصاص عنصر الحديد في الجسم.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 08:02 صباحاً - من الأمراض الهامة التي تهدد صحة الأم الحامل والجنين خلال مرحلة الحمل هي التعرض للأنيميا أي فقر الدم، حيث إن أعراض الأنيميا وعدم علاجها بالطرق الصحيحة عن طريق المكملات الغذائية وتحسين نمط الغذاء مع تغيير نمط الحياة أيضاً يؤدي إلى مضاعفات قد تؤدي إلى الولادة المبكرة وما ينتج عنها من مخاطر على صحة الجنين، إضافة لمضاعفات قد تحدث خلال فترة الحمل ترتبط بصحة الحامل.من الضروري أن تعرف الحامل خطورة عدم السيطرة على أعراض الأنيميا، وقد تحدثت إحدى الأمهات الحوامل عن تجربتها في التغلب على أعراض الأنيميا وعلاجها ومن خلال تواصلها مع طبيبتها الدكتورة سناء سعيد، استشارية طب النساء والولادة، حيث أشارت ومن خلال حديث خاص مع " الخليج 365 وطفلك" إلى تجربة إحدى النساء الحوامل في التغلب علىواكتشاف أسبابها ونصائح لعلاجها، ومن أهمها تحسين نمط التغذية وغيرها من النصائح الهامة في الآتي:قد يهمك أيضاً: أعراض الأنيميا عند الحامل وأنواعها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.