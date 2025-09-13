انتبهي إليها مبكراً.. 6 علامات للطفل الأخرس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 08:02 صباحاً - ترغب كل أم بطبيعتها في أن ينمو طفلها ويتطور بشكل جيد، بما في ذلك مهاراته الكلامية، وفي المقابل، يعاني بعض الأطفال من اضطرابات في التواصل، منها عدم القدرة على إصدار الأصوات أو الكلام أو الخرس؛ لذلك، يُعَدُّ فهم العلامات المبكرة لصعوبات النطق لدى الأطفال أمراً بالغ الأهمية؛ ليتمكن الأهل من اتخاذ الإجراءات المناسبة فوراً. إليكِ بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها.

لا يصدر أصواتاً

الهديل عند الأطفال مرحلة مهمة في تطور لغتهم -الصورة من موقع Freepik

في عمر شهرين إلى ثلاثة أشهر، يبدأ الأطفال عادةً بإصدار أصوات مثل "أوو" أو "آآآ". هذا هو الهديل عند الأطفال، وهو مرحلة مهمة في تطور لغتهم.

إذا لم يظهر الطفل علامات النطق في هذا العمر؛ فقد يكون هذا مؤشراً على تأخر الكلام أو اضطراب في تطور التواصل.

ربما تودين قراءة: كلمات وقواعد وألعاب.. لتعليم الطفل نطق الكلام

نادراً ما يبكي

عادةً ما يبكي الأطفال حديثو الولادة حتى الأشهر القليلة الأولى كثيراً للتعبير عن احتياجاتهم، مثل الجوع، أو عدم الراحة، أو الرغبة في الحمل.

إذا كان الطفل يبكي نادراً أو يظهر خصائص بكاء الطفل الصامت، مثل عدم إصدار صوت؛ فقد يكون هذا علامة على أن الطفل كان صامتاً منذ الولادة بسبب اضطراب في الحبال الصوتية أو نظام السمع.

لا يستجيب للأصوات المحيطة

يتفاعل الأطفال عادةً مع الأصوات العالية، أو صوت أمهاتهم، أو صوت الألعاب من حولهم وإذا لم يبدُ طفلك منزعجاً، أو لم يقم بإجراء اتصال بصري، أو لم يستجب لهذه الأصوات؛ فهناك احتمال أن يكون لديه فقدان السمع؛ ما قد يؤثر في كلامه.

لا يتبع التعليمات البسيطة

في هذا العمر، يمكن للأطفال أن يبدأوا فهم الأوامر البسيطة مثل "أحضر الكرة" أو "أعطها لأمي" وإذا كان طفلك لا يبدو أنه يفهم الأوامر؛ فقد يكون هذا علامة على أن الطفل أبكم، ويجب على الوالدين الانتباه إلى ذلك.

لا يستطيع تقليد الأصوات

يبدأ الأطفال في عمر العامين عادةً في القدرة على دمج كلمتين في عبارة واحدة، مثل "أريد حليباً" أو "هيا نلعب"، وإذا لم يطرأ أي تحسن على النطق؛ فمن الأفضل استشارة الطبيب. قد يكون هذا مؤشراً على ضعف النطق.

لغة الجسد للتواصل

يستخدم الأطفال عادةً حركات الجسم مثل الإشارة -الصورة من موقع AdobeStock

قبل أن يتمكنوا من التحدث يستخدم الأطفال عادةً حركات الجسم مثل الإشارة، أو هز رؤوسهم، أو الوصول إلى شيء ما كطريقة للتواصل وإذا لم يقم الطفل بهذه الحركات عندما يكبر؛ فقد يكون هذا علامة على أن الطفل أبكم.

تحفيز الطفل على الكلام

تشجيع الطفل على البدء في التحدث، خاصة إذا أظهر علامات تأخر الكلام أو قد يكون أبكم، يتطلب نهجاً متسقاً وتحفيزاً مناسباً، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن القيام بها.

تحدثي مع طفلك كثيراً

على الرغم من أن طفلك لا يستطيع الاستجابة بالكلمات بعد؛ فإن التحدث إليه كثيراً يمكن أن يساعد في تعريفه بكلمات وأصوات مختلفة.

قراءة الكتب منذ الصغر

تُعَدُّ إحدى الطرق لتحفيز الأطفال الذين يعانون من الصمم هي قراءة الكتب لهم منذ سن مبكرة؛ فإن اختيار الكتب التي تحتوي على صور وكلمات بسيطة يمكن أن يساعد طفلك على فهم اللغة بشكل أسرع.

الاستماع إلى الأغاني

يمكن للموسيقى أن تساعد الأطفال على التعرف إلى الأصوات؛ لذلك، فإن الاستماع إلى الأغاني ذات الكلمات البسيطة مع الأطفال يمكن أن يكون وسيلة بسيطة لتحفيز الأطفال الذين لا يستطيعون التحدث.

الخضوع لعلاج النطق

إذا أظهر طفلك علامات تشير إلى أنه طفل أخرس؛ فإن الخضوع لعلاج النطق يمكن أن يكون الحل المناسب لتحفيز تطور اللغة لديه.

يهدف هذا العلاج إلى مساعدة الأطفال على بناء مهارات التواصل، سواء اللفظية أو غير اللفظية، وفقاً لمرحلة نموهم.

متى يجب عليك رؤية الطبيب؟

إذا لاحظ الأبوان علامات تأخر أو عدم القدرة على الكلام لدى طفلهم؛ فيجب عليهم عدم تجاهلها. فيما يلي بعض الحالات التي تتطلب فحص الطفل من قبل طبيب أو معالج نطق:

لا يصدر أي صوت على الإطلاق في عمر 6 أشهر.

لا يستجيب للصوت أو يبدو أنه لا يسمع.

عدم التلعثم أو محاولة التحدث بحلول عمر 12 شهراً.

لا يفهم الأوامر البسيطة في عمر 18 شهراً.

غير قادر على نطق كلمات بسيطة في عمر 24 شهراً.

صعوبة في تحريك الفم أو الشفتين أو اللسان عند محاولة التحدث.

سيقوم الطبيب بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان سبب تأخر الكلام أو غيابه مرتبطاً بفقدان السمع، أو مشاكل في نمو الدماغ، أو عوامل أخرى وفي وقت لاحق، يمكن للطبيب إحالة الطفل إلى معالج النطق لمزيد من العلاج.

قد يهمكِ الاطلاع على: أنواع التواصل عند الطفل في مرحلة التعليم الأولى

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.