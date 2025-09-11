كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 07:07 صباحاً - يشعر العديد من الآباء بالقلق من تكرار إصابة أطفالهم بالالتهابات، (مثل التهاب الأذن الوسطى، التهاب اللوزتين، التهاب المسالك البولية)، ما يدفعهم إلى زيارة أطباء الطب العام، وإحالتهم إلى عيادات الأطفال الخارجية. عادةً ما تكون هذه الحالات جزءاً من نمو الطفل الروتيني؛ حيث يُصاب معظم الأطفال بستة أنواع من العدوى الفيروسية الخطيرة على الأقل سنوياً خلال السنوات الست الأولى من حياتهم، ومعظمها في مرحلة الحضانة أو مرحلة ما قبل الروضة، وخاصةً في فصلي الشتاء والربيع. فما هي الالتهابات المتكررة عند الأطفال: أسبابها وحلولها، كما يشرح الأطباء والمتخصصون.

العلامات التحذيرية للالتهابات المتكررة

العدوى المتكررة في مرحلة الطفولة شائعة جداً، ولا تشير في معظم الحالات إلى نقص المناعة. فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي تستدعي الإحالة:

الفشل المتزامن في النمو

التهابات الجلد العميقة المتكررة

الحاجة المتكررة للمضادات الحيوية الوريدية لعلاج العدوى

شهران متتاليان من المضادات الحيوية لعلاج عدوى بكتيرية دون تحسن

عدوى اثنتين أو أكثر في مواقع معقمة (مثل التهاب السحايا عند الطفل، التهاب العظم، التهاب النسيج الخلوي، الإنتان)

مرض القلاع المستمر عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن شهر واحد

التاريخ العائلي لنقص المناعة الأوّلي



الفرق بين الطفل الطبيعي والذي يعاني من نقص المناعة الأساسي

من الأسباب الشائعة لإحضار رضيع أو طفل لزيارة الطبيب تكرار العدوى. قد يشير هذا إلى عدوى كثيرة العدد، أو شديدة، أو طويلة الأمد؛ أو عدوى مرتبطة بمضاعفات غير عادية؛ أو عدوى لا تستجيب للعلاج التقليدي. تتعدد الأسباب ويمكن تصنيفها إلى فئة: الطفل الطبيعي، والطفل المصاب بنقص المناعة.

الطفل العادي

يُصاب الطفل العادي بأربع إلى ثماني حالات عدوى تنفسية سنوياً؛ حيث يختلف هذا العدد تبعاً لوجود أو غياب عوامل الخطر التي تُهيئ لزيادة التعرض للعوامل المعدية. تشمل عوامل الخطر الالتحاق بالحضانة، ووجود أشقاء في سن المدرسة، والتدخين السلبي. ويبدو أن الأطفال المصابين بالالتهابات التأتبية أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي المتكررة والمستمرة. قد يُعزى ذلك إلى زيادة التصاق مسببات الأمراض بالظهارة التنفسية الملتهبة.

في الأطفال ذوي جهاز المناعة الأساسي الطبيعي، لا يتأثر نموهم وتطورهم. وهم يستجيبون بسرعة للعلاج المناسب، ويتعافون تماماً، ويبدون بصحة جيدة بين الإصابات. والفحص البدني والفحوصات المخبرية طبيعية.

الطفل الذي يُعاني من نقص المناعة الأساسي

قد يكون نقص المناعة ثانوياً أو أولياً. يحدث نقص المناعة الثانوي عادةً بعد فترة طويلة من الطفولة، بينما تُورث معظم حالات نقص المناعة الأولية، وتظهر خلال السنوات القليلة الأولى من الحياة. ويُعد سوء التغذية والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) السببين الأكثر شيوعاً لنقص المناعة الثانوي. وتشمل الأسباب الأخرى الأورام الخبيثة مثل اللمفوما وسرطان الدم عند الأطفال، والأدوية المثبطة للمناعة، وفقدان البروتين، بما في ذلك اعتلال الأمعاء الناتج عن فقدان البروتين. ويحدث نقص المناعة الثانوي أيضاً لدى المرضى الذين يعانون من انعدام الطحال، وفقر الدم المنجلي، وداء السكري، وأمراض الكبد الحادة، والفشل الكلوي.

نقص المناعة الأوّلي هو اضطرابات وراثية في وظائف الجهاز المناعي، تُعرّض المصابين به لزيادة معدل وشدة العدوى، واضطرابات المناعة المرتبطة بأمراض المناعة الذاتية، والأورام الخبيثة. ويحدث نقص المناعة الأوّلي لدى مولود حي واحد من كل 2000 مولود حي.

ما حقيقة الالتهابات المتكررة عند الأطفال؟

إن الغالبية العظمى من الالتهابات المتكررة عند الأطفال هي جزء طبيعي من النمو - ويجب أخذ نقص المناعة في الاعتبار في وجود أي علامات حمراء، لكن المشكلة أنه يتم الإفراط في تشخيص أو علاج العديد من الالتهابات المتكررة (خاصة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوزتين والتهابات الجهاز التنفسي) بشكل مفرط، مع عدم حاجة العديد منها إلى المضادات الحيوية.

تأكدي من أن الطفل يعاني من التهابات المسالك البولية الحقيقية من خلال مزرعة بول إيجابية (وليس فقط أعراض المسالك البولية، أو نتائج إيجابية لفحص شريط القياس/المجهر).

لكن الغالبية العظمى من حالات العدوى المتكررة لدى الأطفال تُعد جزءاً طبيعياً من النمو. في حال الاشتباه في وجود نقص في المناعة، يُعدّ فحص FBE والتصوير الشعاعي خياراً مناسباً. وفي حال استمرار الشك، يُمكن إحالة الطفل إلى خدمات العيادات الخارجية لطب الأطفال. وفي النهاية من المهم تشجيع المشاركة في جدول التطعيم للأطفال، ما لم تكن هناك موانع طبية.

علاجات بعض الالتهابات المتكررة

التهاب الأذن الوسطى الحاد المتكرر (AOM)

تأكدي من أن التهاب طبلة الأذن يحدث بالفعل ولا يتم تشخيصه بشكل مبالغ فيه (انتفاخ طبلة الأذن باللون الأحمر مع فقدان رد الفعل الضوئي، وليس مجرد حقن الغشاء).

يجب التحقق من صعوبات السمع .

ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار إحالة طبيب الأنف والأذن والحنجرة لإدخال أنبوب التهوية.

قد يكون هناك نقص في المناعة عند الطفل في حالة عدم الاستجابة للمضادات الحيوية وأنابيب التهوية.

التهاب اللوزتين المتكرر

تذكري أن الغالبية العظمى من حالات التهاب اللوزتين عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات تكون فيروسية، ولا تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية.

يجب أن تأخذي في الاعتبار إحالة طبيب الأنف والأذن والحنجرة؛ إذا كان التهاب اللوزتين الحقيقي (ليس فقط التهاب البلعوم أو التهاب الجهاز التنفسي العلوي الفيروسي) يحدث 6 مرات في السنة، أو 5 مرات في السنة في سنتين متتاليتين، أو 3 مرات في السنة في 3 سنوات متتالية.

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة

تعتبر جميع التهابات الجهاز التنفسي العلوي عند الأطفال تقريباً فيروسية، وبالتالي لا تحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية، وهي جزء طبيعي من نمو الأطفال الأصحاء.

السعال الذي يلي الإصابة بالفيروس أمر شائع، يستمر لعدة أسابيع بعد الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولا يحتاج إلى علاج.

العديد من التهابات الجهاز التنفسي السفلي عند الأطفال الصغار (مثل التهاب القصيبات الهوائية، التهاب الرئة)، هي فيروسية، ولا تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية، ولا تشير إلى مشكلة مناعية.

إن الالتهاب الرئوي الفصي/البؤري المتكرر يثير القلق بشأن الصعوبات المناعية، لذا فإن الإحالة إلى خدمات العيادات الخارجية للأطفال أمر ضروري.

التهابات المسالك البولية المتكررة

تأكدي من أن الطفل يعاني من التهابات المسالك البولية الحقيقية مع وجود مزرعة بول إيجابية (وليس فقط أعراض المسالك البولية، أو نتائج إيجابية لفحص شريط القياس/المجهر)

تنظيم الموجات فوق الصوتية للكلى

يجب إحالة المرضى إلى خدمات العيادات الخارجية للأطفال في حالة تكرار التهابات المسالك البولية عند الرضع والأطفال الصغار، إذا كانت هناك تشوهات كلوية، وإذا لم يكن من الممكن علاج التهاب المسالك البولية، أو إذا حدث عدة مرات عند الأطفال الأكبر سناً.

ما هي أكثر عدوى الالتهابات المتكررة التي يُصاب بها الطفل؟

نزلات البرد والأنفلونزا لدى الأطفال وهي الشائعة . تُسبب هذه العدوى جراثيم تُسمى الفيروسات؛ حيث يمكن للأطفال نشر هذه الجراثيم بسهولة عند اتصالهم المباشر، كما هو الحال في الحضانة والمدرسة والمنزل. ويمكن لطفلك أن يُصاب بالجراثيم من السعال أو العطس أو من خلال لمس شيء سعل عليه شخص آخر أو عطس عليه. ولأن الأطفال لم يكتسبوا بعد مناعة ضد هذه الجراثيم، فهم يمرضون كثيراً.

معظم نزلات البرد تزول من تلقاء نفسها ولا تُسبب مشاكل أخرى. في معظم حالات العدوى الفيروسية، يُفترض أن يشعر طفلك بتحسن خلال 4 إلى 10 أيام. ويُمكن أن يُساعد العلاج المنزلي في تخفيف أعراض طفلك. احرصي على حصول طفلك على قسط كافٍ من الراحة وشرب الكثير من السوائل.

يُصاب معظم الأطفال من ٨ إلى ١٠ نزلات برد خلال أول عامين من حياتهم. وهناك طرق يمكنكِ من خلالها تقليل خطر إصابة طفلكِ بالمرض، مثل الحد من تعرضه للجراثيم وغسل اليدين جيداً.

كيف يمكنكِ رعاية طفلك في المنزل؟

اغسلي يديكِ، واجعلي طفلك يغسل يديه كثيراً؛ لتجنب انتشار الجراثيم.

إذا ذهب طفلك إلى مركز رعاية الأطفال، اطلبي من الموظفين غسل أيديهم كثيراً لمنع انتشار الجراثيم.

إذا كان أحد الأطفال مريضاً، فافصليه عن بقية الأطفال في المنزل إن أمكن. وضعيه في غرفة بمفرده عند النوم.

أبقي طفلك في المنزل بعيداً عن المدرسة أو الحضانة أو الأماكن العامة الأخرى أثناء معاناة طفلكِ من الحمى.

لا تسمحي لطفلكِ بمشاركة الأشياء الشخصية مثل الأدوات، وأكواب الشرب، والمناشف مع الآخرين.

ذكّري طفلك بإبعاد يديه عن الأنف والعينين والفم. فالفيروسات غالباً ما تدخل الجسم عبر هذه المناطق.

علّمي طفلك السعال والعطس بعيداً عن الآخرين واستخدام المناديل عند السعال ومسح الأنف.

تأكدي من حصول طفلكِ على جميع التطعيمات، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19 والأنفلونزا.

أبقِي طفلك بعيداً عن الدخان. لا تُدخّني أو تسمحي لأي شخص آخر بالتدخين في منزلك.

شجّعي طفلك على ممارسة النشاط البدني لمدة ساعة على الأقل يومياً. قد يرغب في المشي معك، أو ركوب الدراجة، أو ممارسة الرياضة.

تأكدي من أن طفلك يتناول نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً.

