قصص للأطفال في سن السابعة تعلمهم ضبط النفس في المدرسة 

تعلم المدرسة الطفل الكثير من الصفات الأخلاقية، التي يحملها معه حتى الكبر، هي قواعد تزرع فيه سمات فضائل الأخلاق، التي تنشئ رجل المستقبل، أو فتاة المستقبل، ولا تستغربي أيتها الأم أن هذه الفضائل الأخلاقية، تجتمع كلها تحت فضيلة ضبط النفس سواء كان تجاه الأكل أو الغضب، أو الكره، أو الاندفاع في تلفظ كلام غير مناسب، وغيرها من الطبائع البشرية التي تحتاج إلى تقزيم.

إليك مجموعة من القصص للأطفال في سن السابعة، تعلمهم فضائل عدة من خلال ضبط النفس، وهي من تأليف الكاتب اللاتيني بيدرو بابلو ساكريستان

حوافر سباركي

حوافر سباركي



كان روكي في الفناء يبكي، كان بعض زملائه في المدرسة يضايقونه، كما يفعلون دائماً، لم يكن هناك ما يزعجه أكثر من ذلك، لكن مهما أخبرهم، أو صرخ فيهم، أو هددهم، لم يتوقفوا، اقترب منه صبي أكبر سناً، كان قد رأى كل هذا، وقال:

إذا أردتَ أن يتوقف التنمر عليك، فعليك أن تكون مثل الثور الصغير، سباركي هوفز. هل أروي لك قصته؟

قال روكي: "أجل!".

كان سباركي هوفز ثوراً مقاتلاً، كان حقله بجوار منزل المزارع، وكان بإمكانه الرؤية من خلال نافذة المزارع، في أحد الأيام، وقف سباركي بجوار المنزل، يشاهد تلفزيون المزارع، وكانوا يبثون مصارعة ثيران، أدرك سباركي أن هذا ما ينتظره، لذلك أمضى بقية حياته يستعد لذلك اليوم، يوم مصارعة الثيران.

سرعان ما حلّ ذلك اليوم، عندما دخل سباركي حلبة مصارعة الثيران، تلقّى ضربة في ظهره، كان الأمر مؤلماً للغاية، وشعر سباركي بغليان دمه، وراح يصرخ طالباً الانتقام، لكنه كان يعلم تماماً ما يجب فعله، فظلّ ساكناً، سرعان ما ظهر مصارع الثيران، محاولاً استفزاز سباركي، وهو يهزّ عباءته في الهواء، شعر سباركي برغبة في ضرب في هذا الرجل الغبي، لكنه كتم غضبه، وظلّ ساكناً، وانتظر.

مهما فعلوا، محاولين استفزازه باللكمات والتلويح بالأعلام والعباءات الحمراء، ظل سباركي ساكناً، بعد برهة بدأ الجمهور بالصفير والاستهجان، ساءت الأمور لدرجة أن منظمي مصارعة الثيران قرروا تغيير الثور، كان هذا أكثر ثور ممل يمكن لأي شخص أن يتذكره.

فأُعيد سباركي هوفز إلى حقله، وسُمح له بأن يعيش حياته بسلام، ولم يُلقوه في حلبة مصارعة الثيران مرة أخرى، لأن الجميع كانوا يعلمون أنه لن يُسبب أي تسلية.

"نعم، ولكن ما علاقة هذا بي؟"، سأل روكي.

حسناً، يا صديقي، لقد أخذوا سباركي إلى حلبة مصارعة الثيران لأنهم أرادوا الاستمتاع على حسابه، كلما زاد تجاوبه مع الاستفزاز، زاد استمتاعهم، ولم يتوقفوا حتى انتهى الأمر.

الأمر نفسه يحدث لك عندما يسخرون منك، يستمتعون بذلك لأنهم يرون مدى غضبك، لكن إذا فعلت ما فعله سباركي هوفز، دون رد فعل، فسيملون ويبحثون عن شخص آخر ليسخروا منه، شخص يوفر لهم المزيد من التسلية.

لم يُصدّق روكي أياً من ذلك، ومع ذلك، في الأيام القليلة التالية، حاول تدريجياً تطبيق هذه النصيحة، في البداية، لم يكن الأمر سهلاً، ولكن مع التزام روكي بخطته، سئم المتنمرون منه، وفي غضون أيام قليلة، وجدوا أشياءَ أكثر إثارة للاهتمام ليفعلوها بدلاً من مضايقة روكي.

مشكلة في درس العلوم

مشكلة في درس العلوم



طلب مدرّس العلوم، السيد ليتموس، من طلابه دراسة حيوان معين، وأن يكتبوا عنه تقريراً موجزاً، ويخبرون بقية الفصل باستنتاجاتهم، تحدث بعضهم عن الكلاب، والبعض الآخر عن الخيول، واختار بعضهم الأسماك. لكن الاكتشاف الأكثر إثارة للاهتمام كان من قِبَل صوفي الصغيرة:

"لقد وجدت أن النحل غاضب للغاية"، قالت، وهي واثقة جداً من نفسها.

ابتسم الجميع، منتظرين منها أن تُكمل حديثها، ثم شرحت صوفي: "قضيت ساعات في منزلي أراقب النحلة عندما كانت تطير بشكل طبيعي، كان كل شيء على ما يُرام، لكن عندما وجد نافذة، بدأت تصدر طنيناً حاداً. لطالما ظننتُ أنها تصدر هذا الصوت بأجنحتها، لكنها لم تفعل، باستخدام منظار والدي، فحصتُ النحلة عن كثب، ورأيتُ أن ما كانت تفعله في الواقع هو الصراخ والاحتجاج، كانت في حالة هستيرية لدرجة أنها لم تستطع الطيران من النافذة، وكانت تضرب رأسها بالزجاج مراراً وتكراراً، لو أنها راقبت الفراشة التي مرّت، لرأت أن أعلى النافذة كان مفتوحاً، حاولت الفراشة إخبارهم، لكن دون جدوى، استمرت النحلة في الصراخ والشكوى".

سُرّ السيد ليتموس، وشرح للصف أن سلوك النحلة هذا لا علاقة له بالغضب، بل هو مثال على اختلاف مستويات الذكاء والوعي لدى المخلوقات، واتفقوا على أن يحضروا في اليوم التالي قائمةً بالمخلوقات حسب ترتيب ذكائها...

وهذا ما أحدث ضجة كبيرة في حصة العلوم، اضطر العديد من الآباء للشكوى، لأن أطفالهم... صنّفوا آباءهم ضمن أقل المخلوقات ذكاءً! قال الأطفال إن السبب هو أن الآباء لم يفعلوا شيئاً سوى الشكوى، ولم يستمعوا لأحد.

وعلى الرغم من أن السيد ليتموس كان عليه أن يقدم الكثير من التوضيحات، وأن يهدئ عدداً لا بأس به من الآباء، فقد ساعد بعضهم على إدراك أنه على الرغم من أنهم لم يكونوا أغبياء، فإنهم غالباً ما يتصرفون بطريقة غير ذكية للغاية.

أسد بلا زئير

أسد بلا زئير



كان هناك أسد بلا زئير. لطالما كان الأسد على هذا النحو، لم يكن قادراً على الزئير أبداً، لكن لم يكن أحد في السهول يعلم ذلك، منذ صغره أدرك أنه لا يستطيع الزئير، فتعلم التحدث بهدوء مع الجميع، والاستماع إليهم. تعلم إقناع الآخرين بوجهة نظره دون الحاجة إلى رفع مستويات الصوت، أكسبه هذا ودَّ وثقة جميع سكان السهل.

ولكن في يوم من الأيام تحدث الأسد إلى ثور كان غبياً وعنيداً للغاية، لدرجة أن الأسد لم يستطع إيجاد طريقة لجعل الثور عاقلاً، شعر برغبة قوية في الزئير على الثور، لكن حقيقة أنه لم يستطع ما جعل الأسد يشعر ببعض العيب، لمحاولة حل هذه المشكلة، أمضى بضعة أشهر في اختراع آلة زئير يمكنه استخدامها كلما احتاج إليها، بعد فترة وجيزة من إكمال آلة الزئير، ظهر الثور الغبي والعنيد، لقد أزعج الأسد كثيراً لدرجة أن الأسد استخدم الآلة، لقد أطلق هديراً مرعباً حقاً.

"غررررررررررووووووووووووووووووووو!!!"

لم يُرعب هذا الثور فحسب، بل صدم أيضاً جميع حيوانات السهل، لدرجة أن أياً منها لم يجرؤ على الخروج لأشهر، أصبح الأسد حزيناً ووحيداً، وكان لديه متسع من الوقت ليدرك أنه لا يحتاج إلى الزئير لجذب انتباه الآخرين إليه، دون أن يدري، جعله افتقاره للزئير بارعاً في التحدث إلى الآخرين وإقناعهم.

وهكذا، شيئاً فشيئاً، وبصوته اللطيف والودود، تمكن من استعادة ثقة الحيوانات به، ولم يُفكر أبداً في العودة إلى الزئير أو الصياح.

الرسمة التي تكلمت

الرسمة التي تكلمت



كان بينتي تايلور صبياً صغيراً يستمتع بالذهاب إلى المدرسة وممارسة مختلف الهوايات، باستثناء الفن والكتابة، لم يكن استخدام الفرش والأقلام أمراً سهلاً بالنسبة لبينتي، لذا لم تكن أعماله الفنية جميلة، وكان يستسلم ببساطة بغيظ.

لكن في أحد الأيام، وجد بينتي قلم رصاص بألوان زاهية، فحاول رسم دائرة، وكعادته، لم يُفلح، وكاد أن يرمي القلم عندما بدأ رسمه يُخاطبه.

همساً! لن تتركني هكذا، أليس كذلك؟ هيا، أقل ما يمكنك فعله هو أن ترسم لي عينين! قال الرسم، كان بينتي مصدوماً، وهو أمر متوقع لكنه تمكن من رسم نقطتين صغيرتين داخل الدائرة.

فردت الرسمة وهي تنظر حولها...: «أفضل بكثير، الآن أستطيع أن أرى نفسي آه! ولكن ماذا فعلت بي؟!

"أنا لا أرسم بشكل جيد"، قال بينتي، محاولاً إيجاد الأعذار.

«حسناً، لا مشكلة»، قاطعه الرسم، «أنا متأكد أنك إذا حاولت مرة أخرى ستنجح، هيا، امسحني!» فمسح بينتي الدائرة ورسم دائرة أخرى كالأولى، لم تكن مستديرة تماماً.

"مهلاً! لقد نسيت العيون مرة أخرى!".

'أوه نعم'.

"همهم، أعتقد أنني سأضطر إلى تعليمك كيفية الرسم حتى تتمكن من القيام بذلك بشكل جيد،" قالت الدائرة بصوتها السريع والصارخ الصغير.

بالنسبة لبينتي، الذي ظلّ شبه مشلول من الصدمة، لم تبدُ هذه فكرة سيئة، فوجد نفسه على الفور يرسم ويمحو دوائر، لم تكفّ الدائرة عن قول: "امسح هذا، ولكن بحذر؛ إنه يؤلمني"، أو "ارسم لي بعض الشعر، بسرعة، أبدو كالمصاصة!"، وغيرها من التعليقات الطريفة.

بعد قضاء ما يقارب فترة ما بعد الظهر معاً، أصبح بينتي قادراً على رسم الشخصية الصغيرة بشكل أفضل بكثير من معظم زملائه، كان يستمتع بها لدرجة أنه لم يرغب في التوقف عن الرسم مع معلمه الجديد، قبل أن ينام تلك الليلة، شكر بينتي معلمه الجديد من القلب على تعليمه إياه الرسم بهذه البراعة.

«لكنني لم أفعل شيئاً!» أجاب الرسم الصغير، بأسلوبه السريع المعتاد.

«ألا ترى أنك كنت تتدرب كثيراً، وتستمتع بذلك طوال الوقت؟ أراهن أن هذه هي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك!».

توقف بينتي ليفكر، الحقيقة أنه كان يرسم بشكل سيئ للغاية سابقاً لأنه لم يتدرب أكثر من عشر دقائق في المرة الواحدة، وكان يفعل ذلك دائماً بغضب وتردد. لا شك أن ما قالته الرسمة الصغيرة كان صحيحاً.

قال بينتي: "حسناً، أنت محق، ولكن شكراً لك على أي حال، وقبل أن ينام، وضع القلم بعناية في حقيبته المدرسية.

في صباح اليوم التالي، قفز بينتي من فراشه وركض باحثاً عن قلمه، لكنه لم يكن موجوداً، بحث في كل مكان، لكنه لم يجد أي أثر له. أما الورقة التي رسم عليها الشكل الصغير، فرغم أنها لا تزال مليئة بعلامات المحو، إلا أنها كانت فارغة تماماً، بدأ بينتي يشعر بالقلق، ولم يكن يعلم إن كان قد أمضى حقاً عصر اليوم السابق يتحدث مع الرجل الصغير أم أنه حلم بذلك.

لذا، في محاولة لتسوية الأمر، أخذ قلم رصاص وورقة وحاول رسم رجل صغير.

لم يكن الأمر سيئاً على الإطلاق، باستثناء بعض الخطوط المتعرجة، تخيل معلمه الصغير المتسلط يطلب منه تقريب تلك الحواف، وبدا وكأنه يحاول أن يُعطيه بقعاً، مسح بينتي تلك الأجزاء بسعادة وأعاد رسمها، أدرك أن المعلم الصغير المجنون كان مُحقاً: لا فرق بين امتلاك القلم السحري أم لا؛ لكي تنجح، ما عليك سوى الاستمرار في المحاولة والاستمتاع بها.

منذ ذلك اليوم، كلما حاول بينتي الرسم أو التلوين أو فعل أي شيء آخر، كان يستمتع دائماً بتخيل نتيجة عمله، ويعترض عليه قائلاً: "هيا يا صديقي، اصنع لي شيئاً أفضل من هذا! لا أستطيع الذهاب إلى الحفلة بهذا الشكل!"

القرطاسية والألعاب المرتبة

قصة من تأليف شارون بروغدن

في قديم الزمان، انتقل صبيٌّ إلى منزل جديد، كان ذلك عند بدء الفصل الدراسي الجديد، في موسم العودة إلى المدارس، عند دخوله غرفة نومه الجديدة، رأى أنها مليئة بالألعاب وكتب القصص والأقلام وأقلام الرصاص... وكل شيء كان مرتباً تماماً.

في ذلك اليوم، لعب ما يشاء، لكنه ذهب إلى فراشه دون أن يُرتّب.

في صباح اليوم التالي، ولغرابة الأمر، أُعيدت جميع الألعاب إلى أماكنها، كان متأكداً من عدم دخول أحد إلى غرفته، لكن الصبي لم يُعر الأمر اهتماماً كبيراً، تكرر الأمر نفسه في ذلك اليوم، وفي اليوم التالي، ولكن عندما حلّ اليوم الرابع، وذهب ليحضر أول قلم له، ليكتب واجبه المدرسي قفز القلم من بين يديه وقال: "لا أريد أن أكتب معك!".

ظنّ الصبي أنه يرى أشياءَ، لكن الأمر نفسه حدث مع كل لعبة لمسها أو كراسة. أخيراً، قال له دبٌّ عجوز: "لماذا تستغرب أننا لا نريد اللعب معك؟ أنت دائماً تُبعدنا عن مكاننا الصحيح، المكان الذي نشعر فيه بأقصى درجات الراحة والسعادة، هل لديك أدنى فكرة عن مدى صعوبة صعود الكتب إلى رفوفها، أو قفز الأقلام إلى علبها؟ أنت لا تدري كم هي قاسية وباردةً الأرض! لن نلعب معك بعد الآن حتى تعدنا بتركنا في بيوتنا الصغيرة قبل أن تنام".

تذكر الصبي كم كان يشعر بالراحة والرضا في فراشه، وكم كان يشعر بالسوء عندما نام ذات مرة على كرسي، أدرك كم كان يعامل أصدقاءه من القرطاسية المدرسية، وألعابه، معاملة سيئة، طلب منهم المغفرة، ومنذ ذلك اليوم، كان دائماً يضع ألعابه، وأقلامه وكتبه في أماكنها المخصصة قبل أن ينام.

