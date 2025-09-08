التخدير أثناء الولادة: أنواعه ومميزاته ومخاطره ومتى يُنصح باستخدامه؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - الولادة تجربة فريدة في حياة المرأة، تحمل بين فرحها وألمها لحظات لا تُنسى، ومع التقدم الطبي، أصبح بإمكان الأمهات التحكم بالألم أثناء الولادة بطرق آمنة ومتنوعة، أبرزها التخدير. التخدير أثناء الولادة ليس مجرد إجراء طبي، بل قرار يحتاج إلى فهم شامل. الدكتورة ليلى الأسيوطي، أستاذة أمراض النساء والتوليد، تقوم بشرح أنواع التخدير، آثاره على الأم والجنين، المخاطر المحتملة، وكيفية الاختيار المناسب لكل حالة.

في هذا التقرير، سنكشف كل ما يتعلق بالتخدير أثناء الولادة بأسلوب مبسط وشامل؛ ليكون دليلاً عملياً لكل أم مُقبلة على هذه المرحلة.

الحقائق العلمية المثبتة

ولادة مع استخدام التخدير



أكدت دراسة حديثة من الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير التالي:

- البنج النصفي آمن جداً للولادة الطبيعية، ولا يؤثر على معدل ذكاء الطفل أو نموه.

- الأطفال المولودون للأمهات اللواتي استخدمن التخدير النصفي، لديهم معدل رضاعة طبيعي، ومعدل بكاء طبيعي بعد الولادة.

- اختيار نوع التخدير الأنسب يعتمد على تقييم الطبيب لمرحلة المخاض وصحة الأم والجنين.

لماذا تفكر الأم في التخدير أثناء الولادة؟

حامل وطبيبة تحدد قدر انخفاض البطن



الولادة الطبيعية تسبب آلاماً شديدة تتفاوت من امرأة لأخرى، وقد تستمر لساعات طويلة، والأسباب التي تجعل التخدير خياراً مهماً تشمل:

تخفيف الألم النفسي والجسدي للأم.

السماح للمرأة بالاسترخاء الكامل أثناء المخاض.

تمكين الفريق الطبي من إدارة الولادة بشكل أكثر أماناً، إذا تطلب الأمر تدخلات مثل الولادة القيصرية الطارئة.

تحسين التركيز على الولادة، وتقليل التعب والإرهاق.

التخدير ليس رفاهية، بل أداة طبية تساعد الأم على مواجهة الولادة بأمان وراحة نسبية.

أنواع التخدير أثناء الولادة

التخدير النصفي أو فوق الجافية (Epidural)

ويعد أكثر أنواع التخدير شيوعاً أثناء الولادة الطبيعية، ويُحقن بدواء مخدر في المنطقة القطنية للظهر، بين الغشاء المحيط بالحبل الشوكي والعمود الفقري، ويعمل على تخفيف الألم من الخصر حتى القدمين، وتخفيف الألم بشكل فعال.

المميزات: الأم تبقى واعية ويمكنها المشاركة في الولادة.

المخاطر المحتملة: انخفاض ضغط الدم مؤقتاً، صداع نادر بعد الولادة، ضعف حركة الساقين مؤقتاً.

التخدير الموضعي أو البنج الموضعي

يُستخدم عادة عند الحاجة لتقطيع العجان (episiotomy)، أو بعض الإجراءات الصغيرة أثناء الولادة، يُخدر منطقة محددة فقط، ولا يؤثر على كامل الجسم.

المميزات: فعال لمهام محددة.

المخاطر: قليلة جداً مقارنة بالبنج النصفي.

التخدير العام (General Anesthesia)

يُستخدم في حالات الطوارئ، أو عند الولادة القيصرية العاجلة، والأم تكون فاقدة للوعي تماماً أثناء الولادة.

المميزات: الولادة سريعة وآمنة في حالات الطوارئ.

المخاطر: يحتاج مراقبة دقيقة للجنين، وتأثير التخدير على التنفس.

مسكنات طبيعية أو دوائية أقل قوة

مثل الحقن الخفيفة أو المسكنات الوريدية، وتعمل على تخفيف الألم بشكل جزئي، ولا تجعل الأم فاقدة الإحساس بالألم تماماً.

المميزات: بسيطة، ويمكن تعديل الجرعة حسب الحاجة.

المخاطر: تأثير خفيف على الجنين إذا استُخدمت بجرعات عالية جداً.

متى يُنصح باستخدام التخدير؟

حامل في الشهر التاسع

إذا كانت الأم قلقة جداً أو خائفة من الألم.

عند طول مرحلة المخاض أو الشعور بالإرهاق الشديد.

إذا كانت هناك مشاكل طبية للأم تستدعي تخفيف الضغط النفسي والجسدي.

في حالات الولادة القيصرية، سواء كان مخططاً لها أو طارئة.

لا يُستخدم التخدير دائماً، ويجب تقييم كل حالة بشكل فردي مع الطبيب.

التحضير للتخدير أثناء الولادة

- استشارة طبيب التخدير قبل الولادة؛ لمناقشة نوع التخدير الأنسب، وأي مشاكل صحية موجودة.

- فحص ضغط الدم، وفحص الدم الروتيني.

لضمان سلامة الأم

- مراجعة الأدوية.

- إبلاغ الطبيب بأي أدوية تتناولها الأم.

- الاستعداد النفسي.

- فهم العملية وتهيئة النفس.

ماذا تشعر الأم أثناء التخدير؟

- شعور بالحرارة أو البرودة في الساقين.

- ضعف الحركة مؤقتاً عند التخدير النصفي.

- استمرار القدرة على التفاعل مع الفريق الطبي.

- القدرة على رؤية ولادة الطفل ومشاركته اللحظة مع الحد الأدنى من الألم.

المخاطر المحتملة للتخدير أثناء الولادة

- انخفاض ضغط الدم أكثر المضاعفات شيوعاً، ويتم التعامل معها سريعاً عن طريق السوائل والأدوية.

- صداع ما بعد الولادة نادر الحدوث، ويظهر عادة إذا تم اختراق غشاء الحبل الشوكي أثناء الحقن.

- التأثير على حركة الطفل أو انتظام المخاض، لذا فإن بعض الحالات قد تتطلب زيادة مراقبة معدل ضربات قلب الجنين.

- قد يزداد احتمال استخدام أدوات مثل الملقط أو الشفط عند الولادة، في بعض الحالات.

فوائد التخدير أثناء الولادة

تقليل الألم بشكل كبير، مما يقلل من التوتر والإرهاق.

تحسين تجربة الولادة بشكل عام للأم.

السماح للمرأة بالتحكم في تنفسها وتركيزها على الولادة.

يمكن تعديله حسب الحاجة خلال المخاض.

نصائح للأم قبل وبعد التخدير

قبل التخدير: تناول وجبة خفيفة قبل الولادة، ارتداء ملابس مريحة، التواصل المستمر مع الفريق الطبي.

بعد التخدير: الراحة التامة بعد الولادة للساقين والظهر، متابعة ضغط الدم والنبض بشكل منتظم، عدم القيادة أو القيام بمجهود شاق في الساعات الأولى.

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.