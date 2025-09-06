علامات تخبرك أن موعد الولادة اقترب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 07:11 صباحاً - تتساءل العديد من الأمهات الحوامل عن شعورهن أثناء المخاض، وكم من الوقت سيستغرق، وكيفية معرفة ما إذا كان هذا حقيقياً أم مجرد إنذار كاذب، إنه الحدث الذي كنتِ تنتظرينه بفارغ الصبر (وحتى بقلق) منذ أشهر... ولادة طفلكِ! إليكِ أعراض المخاض المبكر، والمبكر، والنشط، بالإضافة إلى كيفية معرفة ما إذا كان موعد الولادة لا يزال على بُعد أسابيع.

تختلف كل ولادة عن الأخرى، لذا يصعب التنبؤ بإجابات كل هذه الأسئلة، لكن معرفة علامات المخاض التي يجب الانتباه إليها، ومرحلة المخاض التي يُحتمل أن تظهر فيها، يمكن أن تساعدكِ على تحديد موعد لقائك بطفلكِ.

لا يبدأ المخاض عادةً فجأةً، غالباً ما تظهر علامات مبكرة، مثل نزول طفلكِ، أو تقلصات، أو رغبة في التبرز، قبل أيام (أو حتى أسابيع)، وعندما تصبح الانقباضات أقوى وأطول وأكثر انتظاماً، خاصةً عندما تقترن بأعراض مثل نزول دم أو تمزق الماء، فمن المحتمل أن تكوني في مرحلة مبكرة أو نشطة من المخاض، الذي يوصف بأنه عملية الولادة التي تتضمن انقباضات الرحم واتساع عنق الرحم، وتنتهي بولادة الطفل، إليك علامات تشير إلى أن الولادة على بعد بضعة أسابيع أو أيام، حسب رأي الأطباء، الذين يجزمون أنه لا يوجد شيء مؤكد بشأن أعراض المخاض، وقد يختلف موعد بدء المخاض بشكل كبير.

نزول الطفل

بالنسبة لبعض الأمهات، ينزل الطفل إلى الحوض قبل بضعة أسابيع من بدء المخاض، يتخذ طفلك طريقة خروجه، والأفضل أن يكون رأسه لأسفل ومنخفضاً وليس في طريقة جلوس المقعدة.

لا تقلقي إذا لم تشعري بأي شيء، ففي بعض الأحيان ليس من السهل معرفة متى ينزل طفلك، وفي أحيان أخرى، لن ينزل الطفل حتى يبدأ المخاض، قد تشعرين وكأنك تتمايلين أكثر من أي وقت مضى في هذه المرحلة، والآن بعد أن يضغط رأس الطفل على مثانتك، قد تعانين من كثرة التبول، واعلمي أن لديك مساحة أكبر للتنفس، لأن طفلك الصغير يبتعد عن رئتيك.

حدوث توسع في الرحم

يبدأ عنق الرحم بالتوسع، استعداداً للولادة: يبدأ بالتمدد (الفتح) والانبساط (الترقيق) في الأيام أو الأسبوع الذي يسبق الولادة، خلال فحوصاتكِ الأسبوعية في المرحلة الأخيرة من الحمل، قد يقيس طبيبكِ ويتابع التمدد والانبساط من خلال فحص داخلي، لكن كل حالة تتطور بشكل مختلف، فلا تيأسي إذا كان تمدد عنق الرحم لديكِ بطيئاً أو لا يتمدد على الإطلاق.

تشعرين بارتخاء في المفاصل

قد تلاحظين أن مفاصل جسمكِ أصبحت أقل توتراً وأكثر استرخاءً، ذلك لأن هرمون الحمل "ريلاكسين" يُرخي أربطتكِ قليلاً، وهي طريقة طبيعية لفتح حوضكِ ليتمكن صغيركِ من الخروج إلى العالم.

تصابين بألم في منطقة الولادة

تُصاب العديد من النساء الحوامل بألمٍ شديد في منطقة العانة مع اقتراب موعد الولادة، قد يبدو الألم حاداً كالطعنة في الرحم أو في منطقة الحوض، يظهر ويختفي فجأةً -لبضع ثوانٍ تقريباً- ربما لأن طفلكِ الذي ينمو داخل أحشائك ضرب أحد الأعصاب أو يزيد الضغط على حوضكِ.

تقلصات وآلام متزايدة في الظهر

قد تشعرين ببعض التشنجات والألم في أسفل ظهر الحامل ومنطقة العانة مع اقتراب موعد الولادة، خاصةً إذا لم يكن هذا حملك الأول، حيث تتمدد عضلاتك ومفاصلك وتتحرك استعداداً للولادة، ستعرفين أنك تعانين من انقباضات المخاض الفعلية وليس انقباضات (براكستون هيكس العملية) من خلال تكرار الألم وشدته وموقعه، حيث يتم توزيعها على فترات منتظمة -على سبيل المثال، مرة كل 20 دقيقة- ولكنها تصبح أكثر تواتراً مع مرور الوقت، تستمر لمدة 30 إلى 45 ثانية لكل منها.

علامات قرب الولادة الطبيعية التي يجب أن تعرفيها وتتذكريها دوماً

تصابين بإسهال

الهرمونات التي تُحفز عملية المخاض قد تُحفز أيضاً حركة الأمعاء أثناء الولادة، مما يؤدي إلى إسهال ما قبل الولادة (كما لو أن إسهال الحمل المستمر الذي ربما عانيتِ منه لم يكن سيئاً بما يكفي!).

مع أنه مُزعج، إلا أنه طبيعي تماماً، فقط احرصي على شرب كميات كافية من الماء، وتأكدي من أن هذه علامة جيدة.

تتوقف زيادة وزنك

غالباً ما يستقر وزن الحمل مع نهاية الحمل، حتى أن بعض الحوامل يفقدن بضعة كيلوغرامات، هذا أمر طبيعي ولن يؤثر على وزن طفلكِ عند الولادة، ما زال وزنه يزداد، لكنكِ تنقصينه بسبب انخفاض مستوى السائل الأمنيوسي، وزيادة مرات دخولكِ إلى الحمام، وربما حتى زيادة نشاطكِ.

تمرين بغريزة التعشيش

مع اقتراب يوم ميلاد الطفل، تشعر بعض الأمهات الحوامل بغريزة تُعرف باسم "غريزة التعشيش"، ولا يستطعن مقاومة هذه الرغبة الملحة في تنظيف وترتيب كل ما يقع عليهن، فقط حاولي ألا تُبالغي في ذلك!

ظهور دموي وفقدان سدادة المخاط

قبل يوم أو يومين من الولادة، قد تلاحظين إفرازات أكثر كثافة، تبدو حمراء أو بنية أو وردية اللون، وهي "العلامة الدموية" الدالة على اقتراب الولادة.

تشعرين بالتعب

قد يكون من الصعب الحصول على نوم هانئ خلال الأسابيع والأيام الأخيرة من الحمل، بسبب بطنكِ الكبير، بالإضافة إلى انضغاط مثانتكِ وأعضاء أخرى، فقط رصّي الوسائد وخذي قيلولة كلما أمكن، إن أمكن.

تظهر هذه الإفرازات الدموية لأن السدادة المخاطية -وهي السدادة التي تعزل الرحم عن العالم الخارجي- قد انفصلت، عند حدوث ذلك، قد تخرج قطعة كبيرة واحدة أو عدة قطع صغيرة، مع ذلك لا تلاحظ بعض النساء خروجها، بينما لا تفرزها أخريات على الإطلاق قبل الولادة.

تشنج وكسر الماء

قد تشعرين وكأنك تعانين من تقلصات قوية أثناء الدورة الشهرية، أو اضطراب في المعدة، أو ضغط أقل في البطن.

وعندما ينفجر ماؤكِ، فهذا يعني أن الكيس الأمنيوسي الذي يحيط بطفلكِ ويدعمه قد تمزق، يحدث هذا عادةً في مرحلة المخاض النشط، ولكنه قد يحدث أيضاً في المراحل المبكرة من المخاض.

من السهل الخلط بين السائل الأمنيوسي (الشاحب بلون القش) والبول (المصفر)، إحدى طرق التمييز بينهما هي ارتداء فوطة صحية: إذا ظلت الفوطة جافة بعد ساعة، فمن المرجح أنها بول؛ وإذا كانت مبللة، فمن المرجح أنها سائل أمنيوسي.

علامات الولادة المبكرة



تحدث الولادة المبكرة عندما تحدث الولادة قبل الأسبوع 37، وأعراضها تشبه تلك التي تحدث في بداية الولادة"، ويمكن أن تشمل:

الانقباضات

قد تشعرين بانقباضات منتظمة كل 10 دقائق أو أكثر، إلا أنها تختلف عن انقباضات براكستون هيكس التدريبية، حيث لا تهدأ عند تغيير جلوس جسمك.

تغير في الإفرازات

قد يكون هناك إفرازات دموية في ملابسك الداخلية أو نزيف

تشنج

قد تشعرين بتقلصات في البطن أثناء الولادة أو تقلصات تشبه تقلصات الدورة الشهرية وقد تكون مصحوبة بالإسهال.

آلام الظهر

إن آلام الظهر المستمرة والمزعجة قد تكون علامة محتملة للولادة.

كسر الماء

عندما ينكسر الماء الخاص بك يفتح نافذة جديدة، وقد يبدو الأمر كتدفق سائل أو سيل بطيء، بما أنه قد يصعب التمييز بين السائل الأمنيوسي والبول من خلال لونيهما، فحاولي شمّه: رائحة البول تشبه رائحة الأمونيا، بينما رائحة السائل الأمنيوسي حلوة بعض الشيء أو لا تشبه شيئاً على الإطلاق.

متى اتصل بطبيبي؟

هل ما زلتِ تشعرين بأنكِ لا تعرفين متى تعلنين "حان الوقت!" وتستعدين للقاء طفلكِ؟ حاولي ألا تقلقي حيال ذلك، ستزورين طبيبكِ أو قابلتكِ بانتظام الآن، وسيساعدانكِ على اكتشاف جميع الدلائل المهمة:

إذا كنت تعتقدين أنك على وشك الولادة، فمن المرجح أن طبيبك أخبرك بما يجب عليك فعله عندما تعتقدين أنك تعانين من انقباضات منتظمة (على سبيل المثال "اتصلي بي عندما تأتي بفارق خمس دقائق على الأقل لمدة ساعة").

لن تكون جميع انقباضات الولادة متباعدة بشكل دقيق، ولكن إذا أصبحت منتظمة إلى حد ما، وأكثر إيلاماً وأطول (عادةً ما تكون كل انقباضة حوالي 30 إلى 60 ثانية)، فقد حان الوقت لاستشارة طبيبك.

إذا لم تكوني متأكدة من أنك في حالة مخاض بالفعل اتصلي هاتفياً، سيشرح لكِ ما يحدث، وسيطلب منكِ الحضور إذا كان لديكِ أي شك، وفي كل الأحوال لا تشعري بالحرج أو القلق بشأن الاتصال خارج ساعات العمل أيضاً: يعرف طبيبك أن هذا عمله ومسؤوليته، لكن إليك هذه الأعراض المباشرة التي تستدعي الاتصال بالطبيب:

إذا كنت تعانين من أي نزيف أو إفرازات حمراء فاتحة (ليست بنية أو وردية اللون).

ينفجر ماؤكِ خاصةً إذا كان لون السائل أخضر أو بنياً، قد يكون هذا علامةً على وجود العقي، أو أول براز لطفلكِ، والذي قد يكون خطيراً إذا ابتلعه طفلكِ أثناء الولادة.

إذا كنتِ تعانين من عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية، أو صداع شديد، أو تورم مفاجئ، قد تكون هذه جميعها أعراضاً لتسمم الحمل، وهو ارتفاع ضغط الدم الناتج عن الحمل ويتطلب عناية طبية.



*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص