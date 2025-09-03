هل احتباس السوائل بجسم الحامل أمر طبيعي؟ ومتى تقلق؟

حقيقة تجمع الماء في جسم الحامل

حامل تشكو من تورم القدمين

ماهي أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل؟

حامل تُعالج من قصور الغدة الدرقية

مخاطر ترتبط بالتورم..ومتى تقلقين؟

حامل تشرب الماء

نصائح لتخفيف احتباس السوائل:

حامل تنام على الجانب الأيسر

عدم ترك شرب الماء للنساء الحوامل، وعدم الوقوف طويلًا، والتحرك والمشي بصورة مستمرة، بالإضافة إلى رفع الساقين عاليًا عند الجلوس، والاستحمام بماء بارد عدة مرات يوميًا.

قللي الملح وزيدي من كمية البوتاسيوم؛ بتناول الفواكه والخضروات مثل البطيخ، وتجنبي الجلوس أيضاً لفترات طويلة، خذي فترات راحة، وقومي بالتجول لمدة خمس دقائق على الأقل مرة واحدة كل ساعة،وارفعى قدميك إن أمكن وأنتِ جالسة.

حاولى النوم على جانبك ويفضل أن يكون يسارك، فهو يساعد على إبقاء كليتيك في وضع جيد، مما يساعد على التخلص من السموم والحد من التورم.

حاولي الحصول على بعض التمارين المناسبة للحمل، مثل السباحة إذا كان طبيبك يوافق عليها، والمشي الذي يحافظ على تدفق الدم، بدلاً من التجميع، ويحفز الجسم على طرد السوائل الزائدة.

وتفسير ذلك أن ضغط الدم يدفع السوائل من الأنسجة إلى الأوردة، حيث تذهب إلى كليتك حتى تتمكني من التبول، كما يجب تجنب الجوارب الضيقة، لترك الدم والسوائل تتدفق بحرية قدر الإمكان.

ارتداء أحذية مريحة، خاصة عندما تكونين بالخارج، فإنها تجعل قدميك تشعر بتحسن، ويمكن أن تقلل من آلام الظهر أثناء الحمل أيضاً.

اشربي الكثير من الماء، من ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء يومياً سيساعد على تخليص نظامك من الصوديوم الفائض وغيره من الفضلات مما يقلل التورم.

الحد من الملح يزيد من التورم، لذا لا تمتنعين عنه تمامًا ولكنه مثل كل شيء، من الأفضل أن تحافظي على تناوله باعتدال.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - احتباس السوائل يحدث لحوالي ثلاثة أرباع النساء الحوامل، ما يسبب تورمًا خفيفًا في القدمين والكاحلين ويعد أمراً شائعاً، وغالباً ما يبدأ من الأسبوع 22 إلى الأسبوع 27 من الحمل، ومن المرجح أن يستمر حتى الولادة. وهذا الاحتباس طبيعي وقد لا يؤثر على الحامل، بينما التورم المفرط قد يكون علامة على مشكلة صحية مثل: تسمم الحمل وهذا يتطلب استشارة الطبيب، خاصة إذا صاحبته زيادة في الوزن أو ارتفاع ضغط الدم.التقرير التالي نتعرف بالتفصيل على:؟ وماهي أسبابه؟ ونصائح لتخفيفه، ومتى تقلق الحامل من خطورته على الحمل والجنين؟ وذلك وفقًا لموقع "What to expect" الطبي.مشكلة تعاني منها الكثير من النساء أثناء فترة الحمل، ما يسبب لها تورمات أو ما يطلق عليه علميًا "الوذم" ، وهو تورم عضو في الجسم بسبب تجمع السوائل أسفل الجلد أو في أحد تجاويف الجسم.أعراض تجمع السوائل في الجسم قد ظهرت عند 80 بالمائة من النساء الحوامل في الثلث الأخير من فترة الحمل، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المرأة الحامل، حسب ما نشرته التقارير الطبية العالمية.يُعد احتباس السوائل هو تراكم غير طبيعي للسوائل في الجسم، مما يسبب تورماً في جزء واحد أو أكثر من أجزاء الجسم، وقد يكون أكثر شيوعاً في الساقين والقدمين والكاحلين والوجه والبطن والذراعين واليدين.عادة ما تصاب الحامل باحتباس الماء بسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل، أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل الكبد أو الكلى.يزداد تدفق الدم وسوائل الجسم لتغذية الجنين، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة.يضغط الرحم المتزايد الحجم على الأوردة في منطقة الحوض، مما يبطئ حركة السوائل في الأطراف السفلية.5-أسباب مرضية لاحتباس الماء.يعد أحد الأمراض المسببة للوذمة، وذلك لأن القلب يصبح غير قادر على ضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة.مثل القصور الكلوي الحاد والمزمن أو التهاب الكلى حيث لا تكون قادرة على إزالة الماء الزائد والسموم.تؤدي أيضاً إلى اختلال عملية تركيب البروتين ومستوى الضغط في الأوعية الدموية، ما يسبب تورمًا في تجويف البطن (الاستسقاء).مثل قصور الغدة الدرقية (نقص هرمون الغدة الدرقية) و (ارتفاع مستوى الكورتيزون) قد تؤدي إلى تراكم السوائل في الجسم.يمكن أن تسهم في الاحتباس، كما أن بعض الالتهابات والأورام التي تسد الأوعية اللمفاوية يمكن أن تؤدي إلى تراكم السوائل.يمكن أن يكون التورم المفرط أحد علامات تسمم الحمل، ولكن عندما يكون مصحوبًا بارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن السريع والبروتين في البول، ولكن إذا كان ضغط الدم والبول طبيعيين ويتم فحصهما في كل زيارة قبل الولادة، فلا يوجد ما يدعو للقلقعليك بزيارة الطبيب لتقييم الحالة؛ إذا صاحب احتباس السوائل زيادة كبيرة وسريعة في الوزن، ارتفاع في ضغط الدم، أو ظهور بروتين في البول، وإذا كان التورم مصحوباً بصداع، غثيان، أو ألم.ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.