طرق مبتكرة لتعليم الأطفال المسؤولية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 07:02 صباحاً - تتمنى كل أم أن يكبر طفلها ليصبح فردًا مسؤولًا. ومع ذلك، يجب عليك أولاً فهم أهمية المسؤولية لدى الأطفال وتثقيفهم حول أهمية تحمل المسؤولية عن أفعالهم، سواءً أكانت جيدة أم سيئة.

هذه المهارة الأساسية تُهيئهم لمواجهة تحديات الحياة الواقعية. كما تُساعد على تطوير الانضباط الذاتي والمهارات الاجتماعية، وتعزز الاستقلالية - وهي صفات أساسية للنمو الشامل.

مهام بسيطة، مثل القيام بالأعمال المنزلية، والحفاظ على النظافة، وطي الملابس، وتنظيف غرفهم، تُساعدهم على تعلم دروس حياتية مهمة، وتجعلهم يشعرون بالمسؤولية، يدلك عليها بالتفصيل خبراء التربية النفسية.

ما ضرورة تعليم المسؤولية للأطفال؟

المسؤولية تساعد على اكتساب الثقة والاحترام



يؤكد الخبراء في هذا الموضوع أهمية تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الأطفال. كما تُقدم بعض النصائح لمساعدتك في تعليم طفلك كيف يصبح فردًا مسؤولًا. ذلك أن تعليم المسؤولية للأطفال يُحقق فوائد عديدة لحياة أطفالكم. إليكم بعض الأسباب لغرس المسؤولية في نفوسهم:

1. المسؤولية تساعد على اكتساب الثقة والاحترام

عندما تُعلّمين أطفالك المسؤولية، فإنك تُعلّمينهم تحمل المسؤولية. هذا يعني أن طفلكم سيتقبل عواقب أقواله وأفعاله. كما سيتعلم قيمًا مثل الصدق والانضباط.

إن تحمل المسؤولية يُساعد طفلك على اكتساب احترام الذات واحترام الآخرين لدى الأطفال. فعندما يتحمل المسؤولية ويُنجز المهام، يُشعره ذلك بالرضا عن نفسه. كذلك، عندما يُنجز المهام الموكلة إليهم، سيلاحظ الآخرون ويحترمونه.

2. المسؤولية تعلم الطفل لّم التنظيم

أثناء سعيه للوفاء بالتزاماته، سيتعلم طفلك تحديد أولويات المهام. كما سيتعلم إدارة الوقت وفقًا لالتزاماته. وقد يتعلم أيضًا إعداد قائمة مهام بمرور الوقت، وبالتالي اكتساب مهارات التنظيم وإدارة الوقت واتخاذ القرارات عند الطفل.

فيكبر ليكون فرداً مسؤولاً. ومع ذلك، يجب عليك الآن أن تفهمي أهمية المسؤولية لدى الأطفال وتثقيفهم حول أهمية تحمل المسؤولية عن أفعالهم، سواء أكانت جيدة أم سيئة.

هذه المهارة الأساسية تُجهزهم لمواجهة تحديات الحياة الواقعية. كما تساعد على تطوير الانضباط الذاتي والمهارات الاجتماعية عند الطفل، وتعزز الاستقلالية - سمات النمو الشامل. .. مهام بسيطة، مثل القيام بالأدوات المنزلية، تشمل على النظافة، وطي الملابس، وخطوطهم، تساعدهم على تعلم دروس حياتية مهمة، وجعلهم أعمالهم بالمسؤولية.

طرق مبتكرة لتعليم الأطفال المسؤولية

إن تعليم المسؤولية للأطفال يُحقق أشياء عديدة لحياة أطفالكم. ليبدأ بعض غرس المسؤولية في نفوسهم، عليك بالطرق الآتية لغرس هذا الإحساس في نفس طفلك:

علّمي طفلك التنظيم والمبادرة

علّمي طفلك التنظيم والمبادرة



يساعد التنظيم على تحديد المهام وأثناء محاولته بالقيام بها، سيتعلم طفلك إدارة الوقت وفقًا لالتزاماته. في الوقت المناسب، وبالتالي اكتساب المهارات التنظيمية والحكمة والذكاء.

وإذا أجبرتهم على القيام بمهمة ما، فقد يعتبرونها عقابًا أكثر منها مسؤولية. حاولي أن تجعلي الأعمال المنزلية ممتعة، وابحثي عن طريقة تجعلهم يؤدونها بشكل مستقل لمنحهم شعورًا بالإنجاز وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. ابحثي عن ما يحفز طفلك على إنجاز المهمة وشجعيه على ذلك. يمكنك تقديم المساعدة فقط عند الضرورة القصوى. لا بأس إذا لم يتقنها، فالهدف النهائي هو جعله يبادر.

عززي ثقة طفلك بنفسه

عندما تُعلّممون أطفالكم المسؤولية، فإنكم تُعلّمونهم أن يتحملوا المسؤولية. هذا يعني أن طفلكم سيستقبل نتائج أقواله وفعاله. كما سيتعلم قيمًا مثل الصدق والانضباط.

إن تحمل المسؤولية يُساعدكم على اكتساب السيطرة على الاختلاف مع الآخرين. فعندما يتحمل المسئولية والخطوات الصغيرة، يُشعره بذلك بالرضا عن نفسه. كذلك، وبهذا سيلاحظهم الآخرون، وسيحترمونهم أكثر.

علّميه مساعدة الآخرين

علّميهم مساعدة الآخرين في مهامهم، مهما كانت صغيرة. يمكنك السماح لهم بمساعدتك في الأعمال المنزلية المناسبة لعمر الطفل، وشجعيهم تدريجيًا على مساعدتك في المهام خارج المنزل. على سبيل المثال، يمكنهم الاعتناء بالنباتات في الحديقة أو إطعام بعض الحيوانات الضالة. مع تقدمهم في السن، ستصبح هذه الحاجة إلى مساعدة الآخرين طبيعية لديهم.

ساعدي طفلك في إعداد قائمة بأعمالهم

ساعدي طفلك في إعداد قائمة بأعمالهم



يمكن أن تكون هذه القائمة مكتوبة أو ذهنية. يُعد إعداد القائمة من أفضل الطرق لتعليمهم الانضباط الذاتي. عرّفيهم على ترتيب الأمور التي يجب اتباعها بعد كل مهمة. على سبيل المثال، دعيهم يتذكرون ما يجب عليهم فعله بعد العودة من المدرسة - سواء كان وضع الملابس في سلة الغسيل أو سقي النباتات. يمكنك أيضًا مساعدتهم في إعداد قائمة بأعمالهم اليومية. لكن تأكدي من إكمالها خلال الأيام القليلة الأولى، حتى تصبح عادة لديهم. عندما يلاحظون أن قائمتهم أصبحت أقصر، سيزداد تقديرهم لذاتهم.

اجعلي الوقت عاملًا ثانويًا

معظم المهام التي تُعلّمها للأطفال الصغار ستكون جديدة عليهم. لذلك، قد يستغرقون وقتًا أطول لإكمال كل مهمة. لذلك، عندما يُنجزون هذه المهام، انتظري حتى يُكملوها بأنفسهم، حتى لو استغرقت وقتًا أطول. يمكنك أيضًا محاولة تخصيص مهمة معينة لهم أثناء إكمال المهمة الأكبر. على سبيل المثال، يمكنكِ السماح له بتنظيف نافذة بينما تنهين أنت تنظيف باقي المنزل.

حافظي على روتين ثابت

يساعد التكرار الطفل على تذكر الأشياء بسهولة. ساعديه على إنشاء روتينات مختلفة، مثل روتين وقت النوم، وروتين الدراسة، وروتين اللعب، وروتين الصباح، اجعليه يُكرّر الخطوات المذكورة في كل روتين يوميًا. بمجرد أن يتعلم ما يجب فعله ومتى يفعله، سيتمكن في النهاية من القيام بهذه المهام دون مساعدتك.

علّمي طفلك إصلاح الأضرار

علّمي طفلك إصلاح الأضرار



لا أحد كامل، وهذا ينطبق على طفلكِ أيضًا. فالجميع معرضون للخطأ. لكن المهم هو كيف يتعلم إصلاح الأضرار التي لحقت به. قد يكون ذلك شجارًا مع شخص ما أو قاعدةً خالفها في المنزل. تحدثي مع طفلك بلطف واستمعي إلى وجهة نظره بدلًا من أن تُملي عليه فعل الصواب فورًا. ساعديه على إدراك خطئه وتقبّله وإيجاد حلٍّ بنفسه، بناءً على الموقف. هذا يُعلّمه ضبط النفس عند الطفل أيضًا.

كوني قدوة في تحمل المسؤولية

غالبًا ما يتعلم الأطفال من خلال مراقبة كبار السن. لذا تأكدي من أن جميع أفراد عائلتك أشخاص مسؤولون معهم. علّميهم حسن الخلق باحترام الآخرين. كوني جديرة بالثقة بالوفاء بجميع الوعود التي قطعتها لهم حتى يتعلموا أن يحذوا حذوك. هذا يعني أيضًا أنه يجب عليك تقديم الوعود للأطفال التي يمكنك الوفاء بها فقط. اتبعي قواعد المنزل والمجتمع، وخاصة أمامهم. عندما يرونك مسؤولة، سيتبعونك.

التزمي بسياسة عدم اللوم وعلّميه عواقب أفعالهم

أحيانًا، قد لا يلتزم أطفالك بجميع مهامهم، أو قد يكون لديهم سبب وراء تصرف غير مسؤول. حاولي معرفة السبب وراء ذلك بدلاً من جعلهم يشعرون بالسوء حياله. هل لأنهم نسوا المهمة، أم لأنهم يجدونها شاقة؟ بمجرد معرفة السبب، استخدمي التعزيز الإيجابي لتشجيعهم.

وقد لا يفهم طفلك أهمية أن يكون شخصًا مسؤولًا. اشرحي له ذلك بطريقة يفهمها. على سبيل المثال، إذا لم يستعد للمدرسة في الوقت المحدد، يمكنك أن تشرحي له أنه قد يتأخر في الفصل وقد تفوته معلومات مهمة أو أن الآخرين قد يواجهون إزعاجًا بسببه.

دعيه يدفع ثمن الأشياء المفقودة أو التالفة

دعيه يدفع ثمن الأشياء المفقودة أو التالفة



إذا كسر طفلك شيئًا في المنزل أو المدرسة أو الحي، أو إذا فقد شيئًا، فاجعليه يدفع ثمنه من مصروفه. أو يمكنك تكليفه ببعض الأعمال المنزلية للتعويض. كلما أدرك أهمية الجهود المبذولة في شراء الأشياء، قلّ احتمال تصرفه غير المسؤول تجاهها. إن تعليم طفلك قيمة المال في سن مبكرة سيساعده على الاستقرار المالي في حياته لاحقًا.

ساعديه في إيجاد حلول

قد تكون مسؤوليات التعلم طريقًا مليئًا بالتحديات للطفل. لذلك، قد يحاول إيجاد طرق للهروب. عندما يواجه طفلك صعوبات، ساعديه في إيجاد حلول. على سبيل المثال، إذا اشتكى من كثرة الواجبات المنزلية، يمكنك أن تطلبي منه تقسيم العمل إلى مهام أصغر. التزمي به وناقشي معه النتائج المحتملة.

قدّمي مكافآت على مهام معينة وامدحيه

مع تقدم الأطفال في السن، قد يضطرون إلى كسب مصروفهم من خلال البحث عن عمل. بعد بلوغهم السن المناسب، ابدأي بدفع أجر لهم مقابل مهام لا يقومون بها عادةً. يمكنك دفع أجر لهم مقابل مهام مثل تنظيف الحديقة الأمامية أو تنظيف المنزل بعد دعوة خاصة بهذه الطريقة، تُهيئينهم لمسؤوليات العمل وتُعلّمينهم المثابرة.

إذا أنجز طفلك مهمته، فلا تنسَي مدحه، امدحي صفاته الأخرى أيضًا، مثل الحنان، والاهتمام، واللطف، والأدب. يمكنك إهداؤه اللعبة التي لطالما طلبها أو مدحه أمام العائلة. حتى لو لم يُنجز المهمة على أكمل وجه في المرات القليلة الأولى، فلا بأس. ما زالوا أطفالًا، ولديهم سنوات لإتقان المهمة. طالما أنهم يبادرون بأنفسهم، قدمي لهم مكافآت مناسبة أو امدحيهم لتشجيعهم أكثر.

كيف أحدد المهام المنزلية لطفلي منذ عمر السنتين حتى المراهقة؟

اطلبي منهم القيام بدور في المناسبات الخاصة

اطلبي منهم القيام بدور في المناسبات الخاصة



عندما يُمنحون دورًا في مناسبة خاصة، مثل يوم الميلاد أو يوم الأم أو يوم الأب، يشعرون بالتميز، مما يدفعهم إلى تحمل مسؤولية أكبر. كلّفيهم باختيار هدية أو إرشاد الضيوف إلى ركن الشواء. قد تُثير هذه المسؤولية حماسهم وتدفعهم إلى بذل قصارى جهدهم، وسيصبحون جديرين بالثقة في المستقبل.

أشركيهم في الأنشطة اللامنهجية

قد تكون رياضة أو فنًا، ولكن عندما يشارك طفلك في أنشطة لامنهجية أو جماعية، عليه أن ينسجم مع الآخرين لقضاء وقت ممتع. ولأن لكل فرد في المجموعة دورًا، فسيكون ملزمًا بالمشاركة والقيام بدوره. عندما يدرك طفلك أن جهوده تُحسب وتُحدد أيضًا نتائج المجموعة، سيحاول أن يكون مسؤولًا.

اختاري الوقت المناسب

إذا كان طفلك يسمعك تتحدثين باستمرار عن المسؤولية، فقد يفقد اهتمامه حتى قبل أداء أي مهمة. لذا، اختاري الوقت بحكمة. حاولي تجنب تكليفه بالمهام عندما يكون متعبًا. يميل الأطفال إلى التعلم والفهم بشكل أفضل عندما يكونون في مزاج هادئ ومرح استغلي هذه الفرصة لتعليمهم.

أنواع المسؤولية التي يمكن إعطاؤها لطفلك

تشجيع عادات الدراسة المنتظمة



إن إعطاء المسؤوليات للأطفال يشجع على الاستقلالية والمسؤولية، ويُهيئهم لمرحلة البلوغ. يُساعد تعليم الأطفال مسؤوليات مُختلفة في نموهم الشامل واندماجهم الاجتماعي، ومن هذه المسؤوليات:

المسؤوليات الشخصية: تشمل النظافة الشخصية، وإدارة ممتلكاتهم الشخصية، والعناية بصحتهم.

الأعمال المنزلية: تكليفهم بمهام منزلية مناسبة لأعمارهم، مثل إعداد المائدة، والتنظيف، أو المساعدة في شراء البقالة.

المسؤوليات الأكاديمية: تشجيع عادات الدراسة المنتظمة والمساءلة عن الواجبات المنزلية والمشاريع.

المسؤوليات العاطفية: تعليمهم التعاطف، وفهم مشاعر الآخرين، والتعبير عن مشاعرهم بشكل مناسب.

المشاركة المجتمعية: إشراك الأطفال في الخدمات المجتمعية أو الفعاليات المحلية لتنمية حس المسؤولية الاجتماعية.

رعاية الحيوانات الأليفة: تعليم الأطفال رعاية الحيوانات الأليفة يُنمّي لديهم التعاطف والشعور بالواجب.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص