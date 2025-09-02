نصائح لاختيار الحذاء الأنسب لطفلك خلال الدوام المدرسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 07:02 صباحاً - خلال موسم العودة إلى المدارس، تقدم المتاجر في جميع أنحاء العالم تشكيلة ضخمة من الأحذية، ومن المهم اتخاذ الاختيار الصحيح حتى لا تتأثر الصحة البدنية لطفلك. وخذي بعين الاعتبار أن عظام أقدام الأطفال لا تلتحم إلا عند البلوغ، لذا قد تفتقر أقدام الأطفال إلى القوة العضلية وتكون عرضة لفرط الحركة. لهذا السبب، تساعد الأحذية المتينة والداعمة على حماية أقدامهم أثناء نموهم، هذا ما يكشفه لك الأطباء والمتخصصون في الموضوع الآتي.

قياس عرض أو طول أقدام الطفل



تتبع أغلب المدارس نظامًا موحدًا، بزيّ موحد يتناسب مع عادات وثقافة الدولة. ويشترط في الزي المدرسي ارتداء أحذية رسمية غالباً ما تكون سوداء اللون في الأيام الدراسية العادية، وأحذية رياضية سوداء أو بيضاء اللون في أيام حصص الرياضة.

ليس الأطفال وحدهم من يتعرضون لخطر ارتداء أحذية غير مناسبة. فقد وجدت دراسة أجريت عام ٢٠١٨ أن ما بين ٦٣٪ و٧٢٪ من المشاركين كانوا يرتدون أحذية لا تتناسب مع عرض أو طول أقدامهم. نُشرت الدراسة في مجلة أبحاث القدم والكاحل، وهي النشرة الرسمية للجمعية الأسترالية لطب الأقدام وكلية طب الأقدام، حيث يقضي طفلك ما بين ٧ و١٠ ساعات يوميًا في هذه الأحذية، لذا من المهم مراعاة راحته.

العرض هو أكثر ما نواجهه من مشاكل. حيث ُتلزم المدارس الأطفال بارتداء أحذية رسمية سوداء. قد تكون هذه الأحذية ضيقة جدًا عند مقدمة الحذاء. إذ تُسبب الأحذية الضيقة تشوهًا في شكل أصابع قدم الطفل على المدى الطويل، وتُسبب أيضًا نمو أظافر القدم للداخل على المدى القصير. لذلك، ننصح دائمًا بارتداء أحذية مريحة وواسعة. الأحذية الرياضية مثالية؛ لأنها توفر العرض والمرونة ودعمًا لقوس القدم. لكن للأسف، لا تسمح العديد من المدارس بارتداء الأحذية الرياضية، وتُصرّ على أن يرتدي الأطفال أحذية رسمية. رغم أن الأطباء لا يتفقون مع ذلك، ويرون أنه قد يكون الحذاء الرياضي الأسود بدون شعار مناسبًا للمدرسة.

نصائح الأطباء لاختيار الحذاء المدرسي المناسب لطفلك

ينصح بعض أطباء الأقدام، بالآتي:

لا تشتري الأحذية القماشية أو الأحذية الرياضية العادية، لأنها لا توفر الدعم والتبطين الكافيين. بدلاً من ذلك، يُنصح باختيار الأحذية الجلدية ذات الأربطة أو الفيلكرو، أو الأحذية الرياضية، فذلك يسمح بالتهوية! حيث تساعد هذه الألياف الطبيعية على تقليل تعرق القدمين، مما يقلل أيضًا من خطر نمو أظافر القدمين للداخل. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ على صحة الجلد وتحمي من مرض قدم الرياضي.

لا تختاري مقاسًا وشكلًا خاطئين للحذاء، فقد يُصاب طفلك ببثور وقروح واضطرابات في القدم، مثل تشوه إصبع القدم الصغير، ومسامير القدم، والكالو.

انتبهي أن نمو أظافر القدم للداخل، وخاصةً إصبع القدم الكبير، أمر شائع في أوائل سنوات المراهقة. والسبب الرئيسي هو الأحذية غير المناسبة، حيث تضغط على أصابع القدم وتتسبب في نمو الظفر للداخل.

اهتمي بقياس طول وعرض قدمي طفلك لاختيار الحذاء الأنسب. ولا تتجاهلي أهمية اختيار العرض المناسب.

تأكدي من قياس كلا القدمين، فمن الشائع أن يختلف حجم إحدى القدمين عن الأخرى. واختاري دائمًا مقاس القدم الأكبر.

تجنبي شراء مقاس أصغر أو أكبر. فبينما قد يشتري بعض الآباء حذاءً ضيقًا بعض الشيء، متوقعين أن يعتاد عليه الطفل، قد يميل آخرون إلى شراء مقاس أكبر، تحسبًا لنمو سريع.

لا تتخذي قرار شراء الحذاء المناسب وحدك، بل أشركي طفلك في هذا الاختيار

تعرفي مقاس الحذاء مناسب، حيث يجب أن تكون هناك مسافة بعرض الإبهام بين نهاية الحذاء ونهاية أطول إصبع قدم، والذي قد يكون إصبع القدم الكبير أو إصبع القدم الثاني.

ابحثي عن التآكل والتلف غير المعتاد، أي افحصي حذاء طفلك بانتظام بحثًا عن أي تآكل غير طبيعي. إذا كان الحذاء يتآكل أكثر من الكعب أو أصابع القدم أو أحد الجانبين، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في طريقة جسم طفلك، ويجب عرضه على طبيب مختص.

انظري أيضًا إلى أقدام طفلك هل هي ملتهبة حول الأظافر؟ هل تلاحظين علامات ضغط حمراء أعلى المفاصل الصغيرة للأصابع، وأسفل عظام الكاحل، وفي الجزء الخلفي من الكعب؟ قد تكون كل هذه علامات على أن الحذاء لم يعد مناسبًا له.

اختاري الأحذية التي لا تلتوي من خلال نعل الحذاء فهي ستدعم القدم من منتصفها. إذا التوى الحذاء، فهذا يعني أن قدم طفلك ستكون قادرة على الانحناء والالتواء أيضًا، لذا احرصي على أن ينحني الحذاء فقط من خلال مقدمة القدم.

اختاري أربطة أو الفيلكرو التي تُسهّل على الأطفال إدخال أقدامهم في الحذاء. كما يعني ذلك إمكانية شد الحذاء على القدم لتوفير دعم إضافي، مما يقلل من انزلاق الكعب المحتمل.

عند تجربة الحذاء، انزعي النعل الداخلي وضعي قدم طفلك عليه أثناء وقوفه - هذا قياس أدق لقدمي طفلك. لكن تأكدي من أن أصابع قدميه على بُعد عرض إبهام تقريبًا من نهاية النعل الداخلي، فهذا يتيح مساحة كافية للحركة ويضمن عدم تجمّع أصابع قدميه عند نهاية الحذاء.

تأكدي أيضًا من أن الأحذية تحتوي على نعل سميك مبطن مع قبضة جيدة

كيف أختار الحذاء الرياضي المناسب لطفلي في المدرسة؟

هل أسعار الأحذية مناسبة؟

هل أسعار الأحذية مناسبة؟



رغم أن الأطفال والآباء قد يقعون في تنافس محتدم فيما يتعلق بتفضيلات التصميم والأسعار، فمن المهم التحدث مع الأطفال وسؤالهم عن مدى ارتياحهم للحذاء الذي يجربونه. يجب أن يكون الأطفال جزءًا من قرار التسوق.

اطلبي منهم أن يمشوا بأحذيتهم لعدة خطوات للتأكد من عدم وجود أي مشاكل يواجهونها، حيث يمكن أن تخلق المبيعات شعوراً بالإلحاح، ومن الأفضل أن تأخذي وقتك للعثور على الحذاء المناسب لطفلك، خاصة وأن زوج الأحذية المثالي قد يكلف مبلغاً لا بأس به.

بالنسبة للآباء الذين يتسوقون، تتراوح أسعار الأحذية بين ٥٠ و٥٠٠ ريال سعودي لماذا تكون أسعار بعض الأحذية أعلى من غيرها؟

أولًا، قد تختلف جودة الخامات بشكل كبير، فالأحذية الأغلى تُخاط بدلًا من أن تُلصق. لذا، ابحثي عن حذاء جيد يناسب طفلك جيدًا، لأن مشاكل القدم ستلازمه طوال حياته.

متى يحين وقت شراء حذاء جديد؟

متى يحين وقت شراء حذاء جديد؟



كما هو الحال مع إرشادات شراء الأحذية الجديدة، يمكنكِ معرفة ما إذا كان حذاء طفلكِ ضيقًا جدًا على قدميه. إذا لم تجدي أي فجوة بين إصبع القدم الكبير ومقدمة الحذاء، أو لاحظتِ علامات ضغط حمراء على قدمي طفلكِ، فاشتري له حذاءً جديدًا.

وبالمثل، عندما يتآكل نعل الحذاء، يؤثر ذلك على تماسكه، مما يجعله زلقًا. كذلك، إذا كان الحذاء مليئًا بعلامات التآكل أو إذا كان النعل مهترئًا، فقد حان الوقت لتغييره.

يمكن أيضًا استخدام الكرتون كقطعة أخيرة في بعض الأحذية، حيث يمر عبر نعل الحذاء للمساعدة في الحفاظ على شكله، بدلًا من مادة البولي يوريثان باهظة الثمن. يجب أيضًا فحص مادة البطانة للتأكد من أنها مصنوعة من أقمشة قابلة للتهوية، مما يقلل من الروائح الكريهة الناتجة عن التعرق المفرط. يُعد هذا عاملًا رئيسيًا في ارتفاع درجات الحرارة في صيف دول الخليج.

مخاطر الحذاء الصلب على طفلك قبل عمر الخامسة

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص