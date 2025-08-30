6 قواعد للحب بينك وبين طفلك قبل سن السادسة

القاعدة الأولى: التواجد الحقيقي في حياة طفلك

قضاء وقت خاص مع الطفل

اعلمي أن هناك الكثير من الأمهات يكنّ الغائبات الحاضرات في حياة أطفالهن، بحيث إن الطفل يشعر أنه يعيش وحيداً، أو أنه يعيش في عالم منفصل عن عالم الكبار، فمثلاً تقوم الأم بالإمساك بهاتفها والتنقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفيما يكون تركيزها مع هذا العالم؛ فهي لا تولي اهتماماً حقيقياً لطفلها، فمثلاً عندما تكون مع رضيعها؛ فهي تلقمه ثديها وتستمر في متابعة أحد مقاطع الفيديو، أو الحديث مع صديقة، وعندما يكبر فهي تتركه لكي يلعب إلى جوارها وحيداً من دون أن تتحدث معه أو تشاركه اللعب؛ لأنها تكون مشغولة عنه بعالمها الافتراضي.

توقعي أن علاقة الحب بينك وبين طفلك لن تكون علاقة قوية، بل إنكِ لن تستطيعي بناء علاقة حب حقيقية معه، بحيث يصارحك بما في داخله ويناقشك ويلجأ إليك في كل حالاته؛ في حال فشلك في أن تكوني قريبة منه ومتواجدة معه فعلياً؛ لأن غياب الأم بعقلها وروحها يدمر علاقة الحب بينها وبين طفلها.

القاعدة الثانية: الحب غير المشروط

القاعدة الثالثة: الإنصات للطفل

الإنصات للطفل

القاعدة الرابعة: احتضان الطفل

احتضان الطفل

اعلمي أن هناك فوائد كثيرة لاحتضان الطفل، ويجب عليكِ أن تعرفي ما هي فوائد احتضان الطفل والتربيت على رأسه عدة مرات يومياً؟ لكي تفعلي ذلك عدة مرات في اليوم، وأن تقومي بالمسح على رأسه، والتربيت على وجنته، وتقبيله، فمثل هذه التصرفات القائمة على لغة الجسد؛ هي من أسس بناء علاقة الحب بين الأم وطفلها، وتترك أثراً نفسياً على الطفل منذ صغره، حيث تلاحظ الأم أن التواصل البصري مع مولودها مثلاً؛ يؤدي إلى أنه يرضع بشكل جيد، ويكون قليل البكاء، ولذلك يجب أن تعرف الأم أهمية المشاعر والأحاسيس بينها وبين طفلها، وأن تتأكد من أن طفلها كائن صغير ولكنه حساس، ويجب أن تراعي مشاعره وتعدل بين أطفالها في القبلة والحضن واللمسة الحنونة الطيبة.

اهتمي بالقيام بخطوة الاحتضان والعناق بين طفلك وبين الأب أيضاً، وذلك بعد أن تقومي بها بينك وبين طفلك، حيث إن منح الطفل ذلك العناق اليومي الدافئ يساعد الطفل على ترتيب وتنظيم روتين يومه، بحيث يصبح ذلك السلوك الجميل ضمن عادات يومية؛ تقوي الروابط بينك وبين أبنائك، والذي يبدأ بأهم خطوة تحفيزية ومليئة بشحنات الحب؛ وهي احتضان وعناق الوالدين له.

القاعدة الخامسة: التشجيع والاحترام

القاعدة السادسة: عدم المبالغة في العقاب

اعلمي أن طفلك ليس آلة أو إنساناً آلياً لا يخطئ، بل هو إنسان صغير ولا يزال يتعلم، والطفل يتعلم بالتجربة، وعن طريق الصواب والخطأ، ولذلك يجب أن تعرفي أنكِ تقعين في خطأ كبير بذات نفسك؛ في حال أنكِ أسرفت في عقاب الطفل، ولم تراعِ أنه لا يزال صغيراً، بل إن هناك الكثير من أولياء الأمور الذين يقومون بضرب الطفل، على اعتقاد أن الضرب هو وسيلة التربية، ولا يعرفون أن ضرب الطفل هو أول طرق كراهية الطفل للكبار، وهدم العلاقة مع الوالدين.

تحلي بالرحمة والمحبة، حتى حين تقررين عقاب الطفل، ويجب أن تتبعي قواعد العقاب المناسبة لسن الطفل، وغالباً الطفل لا يفهم معنى العقاب قبل عمر الثالثة، وبعد ذلك يجب أن تستخدمي الأسلوب التربوي المناسب الذي لا يترك أثراً على روح الطفل، ولا على جسده، ويجب أن تبتعدي تماماً عن عقابه أمام الآخرين؛ لكي لا تؤذي نفسيته، ولكي لا ينشأ الطفل منطوياً، ولا تذكري أخطاء طفلك للآخرين؛ لأنه سيكبر وينسى ما فعله ذات يوم، ولكن الغرباء لا ينسون، مما يُشعر الطفل بالنقمة على والديه اللذيْن فضحا أسراره.

توقفي تماماً عن أسلوب الأمهات القديم والتقليدي في تربية الطفل، حيث إن الأم تعتقد أنها حين تستخدم أسلوب الشرط والتحذير مع طفلها؛ فسوف يقوم بالتصرف والسلوك الذي تريده، ولذلك فهي تقول له: "إذا لم تأكل كل الطعام الذي وضعته في طبقك؛ فسوف أتوقف عن حبك"، والصحيح أن تقول له: "أنا أحبك كثيراً وأعرف أنك قد لا تكون جائعاً في هذا الوقت"، ويجب أن تكرر الأم كلمة الحب لطفلها من دون شروط، أو أن تجعل علاقة الحب مبنية على قيام الطفل بتصرفات معينة؛ لأن الطفل من حقه أن يتعلم ويجرب، وفي الوقت نفسه فمن حقه أن يتمتع بحنان وحب الأم على الدوام.اعلمي أن بعض الأمهات يرتكبن خطأ كبيراً في تعاملهن مع أطفالهن الصغار، وهي أن الأم لا تصنت للطفل، وتعتقد أن أي كلام سوف يقوله الطفل؛ سيكون تافهاً، بل إنها قد تسخر منه، وتتركه وهو يتكلم وتنشغل في أمر ما، ولذلك سيشعر الطفل أنه غير مهم عند أمه، وأنها لا تحبه؛ لأن الحب في نظره هو اهتمامها به، حيث إن دور الحوار والإنصات في تعزيز العلاقة بين الطفل ووالديه.. نتائجه مبهرة ويجب ألا تقللي من قيمة ما يقوله الطفل، وعليكِ احترام رأيه، وتشجيعه على أن يتكلم ويعبّر عن نفسه، فالطفل الصامت ليس طفلاً مؤدباً، ولكنه طفل مقموع؛ لا يجد الاهتمام والحب من ذويه لكي يعبّر عن نفسه، ويكون فاقداً للمشاعر نحو والديه خصوصاً.شجعي طفلك باستمرار، ولا تقللي من قيمته، ولا تقارني بينه وبين الأطفال الآخرين، ويجب عليكِ أن تعرفي أن هناك فروقاً فردية بين الأطفال، بل إن الأشقاء التوائم لا يتشابهون على الإطلاق، وعليكِ التوقف عن هدم شخصية الطفل، بل ببناء ثقته بنفسه؛ من خلال تشجيع العمل الذي قام به مهما كان بسيطاً، ويجب أن تعرفي قواعد تشجيع الطفل والطرق الصحيحة لذلك؛ لأن الطفل حين يجد التشجيع من أقرب الناس إليه؛ سيكون واثقاً بنفسه، ولديه إحساس قوي بذاته وقيمته ومكانته، مما يجعله إنساناً قوياً وقادراً على التواصل مع المجتمع عموماً، ويستطيع أن يطوّر مهاراته وينمي قدراته؛ لأنه يجد من يهتم به، فغالباً ما يكون ذكاء الطفل فطرياً، ولكنه ينمو ويتعزز؛ عن طريق البيئة المحيطة والداعمة له.