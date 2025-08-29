كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 06:29 صباحاً - تعاني معظم الأمهات من مشكلة الطفل العنيد أو الطفل الذي يكرر نفس السلوك أو نفس الخطأ، وتعتقد الأم أن طفلها ربما يكون محدود الذكاء لأنه يكرر نفس الخطأ مثلاً مهما نهته عنه وقد تعتقد أيضاً أن طفلها سيكون طفلاً عنيداً، والطفل العنيد هو مشكلة في حال استمر بهذه الصفة حتى ما بعد سن دخول المدرسة.

تعد مشكلة الطفل العنيد مشكلة منقسمة إلى نوعين فهناك ما يُعرف بالعناد الفطري وهناك العناد الذي يستمر حتى مرحلة الطفولة المتأخرة وأعتاب المراهقة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشدة التربوية سهاد عبدالغفور، حيث أشارت إلى نصائح مهمة للتعامل مع العناد الفطري عند الطفل قبل سن الخامسة مع تعريف العناد الفطري عند الطفل وسن حدوثه وأسبابه في الآتي:

ما هو العناد الفطري عند الطفل؟

طفل عنيد

اعلمي أن طفلك منذ سن السنة ونصف السنة حتى سن الخمس سنوات، وقد يتوقف عند سن الرابعة أن يمر بما يعرف بالعناد الفطري وهو العناد الذي يقوم الطفل من خلاله بتكوين شخصيته، ولذلك فلا يجب أن تقومي بقمع الطفل وعقابه قبل هذه السن لأن الطفل عندما يرفض القيام بأي عمل تطلبينه منه فهو يشكل شخصيته ويضع قواعدها وأسسها الأولى ولا يكون عنيداً ما لم تكن هناك عوامل مساعدة على نشأة الطفل العنيد في المنزل.

لاحظي أن الجهاز التنفيذي في دماغ الطفل أي الجهاز المسؤول عن ضبط النفس وضبط الاندفاعات السلوكية يكون غير مكتمل النمو والنضج، ولذلك فمن الطبيعي أن تلاحظي أن الطفل يكون مندفعاً للقيام بأمر ما دون أن يفكر في العواقب أو دون أن يكون لديه القدرة على التراجع، ولذلك فأنتِ تضعين في اعتبارك أن طفلكِ عنيد لأنكِ تصرخين به بكلمة لا عشر مرات ولكنه لا يتراجع.

مفاجآت طريفة عن الطفل العنيد في سن الطفولة المبكرة

اعلمي أن هناك دراسات علمية عديدة قد توصلت إلى أن الطفل العنيد سيكون طفلاً متقد الذكاء بصورة ملحوظة في المستقبل، لأن الطفل الذي تصفينه بأنه الطفل العنيد حين يتخطى مرحلة الطفولة المبكرة ويقترب من سن المدرسة يبدأ في تحديد وإبراز هوايات ومواهب أكثر من ذلك الطفل المطيع والهادئ والقليل الحركة.

لاحظي أن الطفل العنيد في أسرتك يكون لديه أسئلة كبيرة، أي أكبر من عمره وأكبر من قدراته العقلية، لأنه يحب أن يسأل ويهتم بكل الأمور الصغيرة والكبيرة، وهذه من علامات الذكاء المبكر.

اعلمي أن التجارب والإحصائيات قد توصلت إلى أن الطفل العنيد والمشاغب والحركي هو الطفل الحنون والمحتوي لمن حوله، خاصة لأمه ولأشقائه حين يكبر، كما أن هذا الطفل يكون اجتماعياً ومعطاء وكريماً أكثر من الطفل المطيع والمؤدب، والذي يستجيب في صغره لأي طلب لأنه يبدأ في التمرد لاحقاً.

أسباب زيادة العناد الفطري عند الطفل حتى سن الخامسة

العناد عند الأطفال

لاحظي أن المشاكل الزوجية التي تحدث في البيت وخصوصاً في العام الأول من عمر الطفل سوف تترك أثرها على سلوكه، حيث يصبح طفلك عنيداً وعصبياً، فهو قد فتح عينيه على الحياة الجديدة ليجد أمامه والدين في حالة صراع وهما يصرخان ويرفعان صوتهما طول الوقت. توقعي أن يكون طفلك عنيداً ويستمر معه هذا السلوك بسبب إفراطكِ في عقاب الطفل وكذلك تصيد الأخطاء للطفل، وهو الخطأ الذي تقع فيه الأمهات، حيث تقوم الأم بمراقبة الطفل طول الوقت، ولا تسمح له أن يقوم بخطأ لكي يتعلم، وبالتالي فهو يصبح متوتراً وخائفاً ويتحول خوفه هذا وتوتره إلى عناد، وقد يقوم طفلكِ ببعض الأخطاء المتعمدة لكي يثير غضبكِ لأنكِ تصرين على عقابه في كل تصرف. لاحظي أن الطفل العنيد قد يكون نتيجة وثمرة للتدليل المفرط في البيت أيضاً مثل أن يكون الطفل الأول لديك فيصبح الطفل أنانياً ولديه قدر كبير من الأنانية والعناد، وفي حال عدم تلبية كل طلب يطلبه يبدأ في القيام بنوبات الغضب المفتعلة؛ لكي تقومي بتلبية طلباته، فيكسر الأدوات ويحطمها ويؤذي الحيوانات المنزلية الضعيفة مثل القطط ويقطف الأزهار من الاصص مثلاً، ويقوم بتصرفات مماثلة ليجذب انتباه الأم، وتظل هذه الأم في حالة تفرغ تام من أجل تلبية رغباته. اعلمي أن انشغالك عن الطفل وإهماله أيضاً بسبب سوء تقديرك يأتي بنتيجة عكسية مثل نتيجة الإفراط في رعايته، حيث إن شعور الطفل بالإهمال العاطفي أو شعوره بالغيرة من بقية اشقائة ومع قدوم مولود جديد خصوصاً، فمن الطبيعي أن يصبح الطفل عنيداً، ولذلك يجب أن تحرص الأم على العدل بين الأبناء بحيث ينال كل واحد نصيبه من الحب والرعاية والاهتمام.

نصائح لتعديل سلوك العناد الفطري عند طفلك

احتواء الطفل

اعلمي أنك حين ترغبين في تعديل سلوك الطفل العنيد فأنتِ للأسف تقعين في خطأ كبير وهذا الخطأ أنك تنهين الطفل عن القيام بسلوك ما ولكنك لا تقدمين له البديل الصحيح مقابل ذلك، فمثلاً حين تقولين له لا تضرب أخاك، لا ترمي قشرة الموز على الأرض فأنتِ لا تقولين له يجب أن تحب أخاك وتعطف عليه، أو لا تقولين له هناك سلة مهملات مخصصة لقشر الموز وهكذا مع ملاحظة أن الطفل لا يتعلم بالوعظ المباشر ولكنه يتعلم بالتكرار، بمعنى أن تكوني القدوة في تنفيذ السلوكيات الصحيحة أمامه.

لاحظي أن طفلك الصغير هو كائن فضولي ويريد أن يتعلم من العالم المحيط به والذي لا زال يراه لغزاً كبيراً، ولذلك فيجب أن تساعدي طفلك على اكتشاف هذا العالم بشرط أن يكون تحت ناظريك لكي لا يسبب الأضرار لنفسه، ولذلك فيجب أن تتيحي لطفلك فرصة التجربة وأن تتيحي له الفرصة لكي يكتشف، لأن كل شيء يراه أمامه يكون مغرياً وإبعاد هذه الأشياء عنه لا يمكن أن يمنعه من الاقتراب منها والقيام بتصرفات وسلوكيات لاكتشافها وتضعين هذه التصرفات تحت مسمى العناد.

اهتمي بتشجيع الطفل العنيد حين تبدر منه استجابة بسيطة لأمر ما، ولذلك فتغيير سلوك طفلك العنيد عناد فطري يكون بالتدريج ولا تتوقعي منه أن يفعل ذلك دفعة واحدة، كما أنك يجب ألا تتهمي طفلك على الدوام لأنه سوف يدخل في خانة المدافع والمهاجم فيجب ألا تقولي له: أنت تعاندني، أو أنت تغضبني بل يجب أن تقولي له مثلاً أنا سعيدة لأنك أحسنت التصرف، أنا أعرف أنك كنت تريد أن تفعل هذا بشكل أفضل وهكذا.

اعلمي أن كل خطأ يقع فيه الطفل سوف يكون فرصةً جديدةً لكي يتعلم، ولذلك فلا تصفيه بأنه غبي أو عنيد، بل يجب ألا تحكمي عليه من أول مرة، واهتمي بتقويم السلوك مع تعزيز الطفل من أجل تقوية شخصيته ومساعدته على بناء ثقته بنفسه والإحساس بذاته، حيث إن الحكم السريع على الطفل يعني تثبيت مفهوم العناد لديه.

