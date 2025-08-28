أسماء صبيان بنفس المعنى تناسب ثلاثة أشقاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 11:15 صباحاً - يولد الإنسان، ولا يختار اسمه، الذي عادة ما يختاره الوالدان، وبالنسبة للذكر يكون البحث عن معانٍ مثل الصدق أو الكرم أو الشجاعة أو العنفوان، التي تدل بمجملها على معاني الرجولة وتحمل المسؤولية، التي يتمناها كل أب وأم لأولادهما، الذكور، في هذا الموضوع الشيق جمعت لكم "الخليج 365 وطفلك" أسماء صبيان تناسب ثلاثة أشقاء بنفس المعنى، من لغات مختلفة، ربما تجدين منها ما يناسب خياراتك.

أسماء صبيان بمعنى القوة

هَمَّام

اسم علم مذكر عربي من أسماء الأولاد القديمة الجاهلية التي قلّ استخدامها اليوم، معناه الشجاع وصاحب الهِمَّة والماضي بعزيمته والمقدام.

عُقَاب

اسم علم مذكر عربي من أسماء الأولاد العربية الخليجية لكثرة استخدامها عندهم، وهو اسم لطير من الجوارح كبير الحجم قوي المخالب حادّ البصر، فيسمّى به بمعاني القوّة أو بمعاني الراية والحرب مجازياً.

ألكسندر

يعني اسم ألكسندر "الرجل المدافع" باللغة اليونانية، كما أنه من أسماء الأولاد الإنجليزية القوية والجريئة التي لا تبطل موضتها. ولعل أشهر حاملي هذا الاسم هو الإسكندر الأكبر، ملك مقدونيا القوي في القرن الرابع قبل الميلاد.

أسماء صبيان بمعنى الحب

تیم

اسم "تيم" هو اسم علم مذكر عربي الأصل، ويعني "المستعبد" أو "العبد" أو "الذاهب العقل" من شدة الحب. يُقال أيضاً أن "تيم" هو مصدر للفعل "تام"، ومعناه الحب الشديد.

محب

اسم "مُحِبّ" هو صيغة اسم الفاعل من الفعل "أَحَبَّ"، ويعني الشخص الذي يحب شيئاً أو شخصاً، أي العاشق والمتعلق بشيءٍ بحبٍ وتفانٍ. يُشتق الاسم من الجذر اللغوي "ح ب ب"، وهو يدل على الميل والتعلُّق القلبي بشيء ما، ويُمكن أن يصف أيضاً الشخص المتيم بشدة أو الذي يميل إلى الأنانية في بعض السياقات.

أمادور

اسم "أمادور" هو اسم مذكر ذو أصل لاتيني وإسباني، ويعني "العاشق" أو "المحب"، مشتق من الكلمة اللاتينية "amator" التي تعني الشخص الذي يحب شيئاً أو شخصاً بشغف.

أسماء صبيان بمعنى الحياة

جيفان

اسم "جيفان" هو اسم هندي يعني "الحياة" أو "معطي الحياة"، وأصله من اللغة السنسكريتية. يُستخدم الاسم من قبل الذكور والإناث، ويُعد نادراً في العالم العربي على الرغم من معناه الجميل.

ريان

اسم يعني المرتوي بعد عطش شديد، أو من شرب حتى ارتوى، وهو رمز للارتواء والإنعاش، يشير اسم ريان إلى شخص يتمتع بالحيوية والنشاط والطاقة الإيجابية.

حيان

اسم "حيان" هو اسم علم عربي مذكر ويعني "الحياة" أو "الذي يعيش" أو "الذي يمتلك حياة، يُشتق الاسم من الفعل "حيّ" الذي يعني عاش، وهو يرمز إلى الحيوية والنشاط والبقاء والاستمرار.

أسماء صبيان بمعنى الغرور والتكبر

مترف

اسم علم مذكر عربي يعني المنعم، المتنعم، الغني الذي يعيش في بحبوحة العيش إلى درجة الغرور، يُشتق الاسم من الفعل "أترف" الذي يعني جعله في سعة من العيش والمال ، كما أن النعمة قد تُتْرف الشخص إذا طغت عليه.

مختال

اسم مُختال يعني المتكبِّر والمتبختر الذي يَظهر عليه العُجب والزهو بنفسه. وهو صفة فاعل من الفعل "اختال"، أي تصرّف بطريقة تُظهر الكِبر والتباهي، وهو ما ذُكر في سياق صفة الإنسان المذمومة.

نارسيسوس

اسم مذكر من الأسطورة اليونانية، وهو اسم فتى وقع في حب صورته، في الماء، حتى صار رمزاً للنرجسية والغرور.

أسماء صبيان بمعنى الجبن والخوف

وجل

اسم عربي يطلق على الذكور، ويعني الخائف المرتجف، من فعل (وَجِلَ) أي خاف، وللاسم صلة بالجبن، إذ يعكس شعور الخوف وعدم الإقدام.

هيبان

اسم مذكر عربي، يطلق على الصبيان، ويعتقد أنه من الهيبة، أي الوقار، لكن معناه الحقيقي هو الشخص المذعور أو شديد الخوف، والاسم أيضاً له علاقة بالجبن، ويُطلق على من يغلبه الفزع والرهبة، أي من يتراجع بدل المواجهة.

تيميد

أصل لاتيني وينطق تيميديوس، ويطلق على الصبيان، والعبيد منهم تحديداً في ذلك العصر، ويعني الخجول، الجبان، قليل الجرأة. وهو نادر الاستخدام في الغرب، لكنه صفة صريحة في معنى الجبن.

أسماء صبيان بمعنى الصدق

صدّيق

اسم عربي، يطلق على الصبيان، وهو صيغة مبالغة من "صادق"، أي كثير الصدق، الذي لا يعرف الكذب. وهو لقب ارتبط بالصحابي الجليل أبو بكر "الصدّيق"، رمز الإيمان والصدق ويُعطى غالباً ليحمل صاحبه صفات الطهر والوفاء.

ساتيا

اسم هندي/سنسكريتي، يطلق على الصبيان، ويعني "الصدق" أو "الحق"، حيث ارتبط الاسم بالفلسفة الهندوسية والبوذية بمعنى التمسك بالحقيقة والواقع، والاسم منتشر في الهند، خاصة بين الرجال ذوي الأصول الفلسفية أو الدينية.

ماكوتو

اسم (ياباني)، يطلق على الصبيان، وفي اليابانية يعني "الإخلاص" و"الصدق"، كما أنه يمثل الاستقامة، الوفاء، والنية الطيبة. وهو اسم مذكر شائع في اليابان، ويُعتبر رمزاً للشرف والنزاهة.

أسماء صبيان بمعنى الجمال

حَسَّان

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور، وهو صيغة مبالغة من "حَسَن"، أي شديد الجمال وكثير الحُسن. ويرمز إلى الفتى الذي يفيض جمالاً في ملامحه وأخلاقه.

مليح

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور، ويعني المليح هو الوسيم ذو الملامح الجميلة الجذّابة. حيث يوحي الاسم بالرقة والجاذبية، وقد كان من الأوصاف الشائعة عند العرب للشباب ذوي الهيئة الحسنة.

آلان

أصل الاسم إنجليزي/سلتي، والمعنى: يرمز إلى "الوسيم" أو "الوسيم الجذاب" في بعض التفسيرات. وهو اسم ولد عميق وسهل اللفظ، شاع في أوروبا للدلالة على الجمال واللطف.

أسماء صبيان بمعنى الكرم

جواد

أصل الاسم عربي، يطلق على الصبيان، والمعنى: مأخوذ من الفعل "جَادَ" أي أعطى بسخاء. كما يطلق على الحصان الأصيل السريع، والاسم يعكس الكرم في المال والنفس مع الشجاعة والنبل.

كرم

أصل الاسم عربي، يطلق على الصبيان، والمعنى من الكَرَم هو الجود والعطاء. كما يدل على شرف النفس والرفعة. وهو اسم مباشر وبسيط يعكس شخصية كريمة، محبّة للبذل والضيافة.

دوناتو

أصل الاسم إيطالي / لاتيني، يطلق على الصبيان، ويعني "العطية" أو "الموهوب"، بمعنى أن الشخص عطاء في ذاته. وهو يرمز إلى الكرم كونه "هدية" للآخرين.

أسماء صبيان بمعنى النعومة

ناعم

اسم عربي يطلق على الذكور، والأصل هو الشخص الرقيق السِّمْت أو الملمس؛ ويُقال “نعومة العيش” للرَّخاء والراحة. وهو اسم عربي صريح وسهل النطق، وله قرابة لفظية مع “نعيم” و“مُنْعِم”.

لَيِّن

اسم عربي الأصل والاشتقاق: من (ل ي ن)، وهو أصل يدلّ على الرقة وضدّ الخشونة، ويعني الطَّيّع السهل الرقيق، ويُستعمل في لين القول والطبع. وهو يُجسِّد النعومة سلوكاً وخُلقاً (لين الجانب). وهو قريب من “أليَن” و“لَيّان” (الأخير أشهر للفتيات لكنه يُستعمل نادراً للذكور في بعض البلدان).

كليمِنت / كليمون

أصل الاسم لاتيني يطلق على الذكور، ويعني الشخص الرقيق، الليِّن، المُتسامح، الرحيم وهو يناسب النعومة، لأنه يدل مباشرة على اللطف واللين في الطبع.

أسماء صبيان بمعنى الصلابة والعند

جبل

اسم عربي، يطلق على الصبيان، وهو المرتبط به الصلابة، الثبات، القوة، الاستقرار.

حجار

اسم عربي يطلق على الذكور، والمعنى: مأخوذ من "الحجر"، والذي يكون أساس الجبل، أو الصخور الصلبة. ومن الصفات المرتبطة به المتانة، الثبات، القوة، الصلابة في الشخصية.

روكي

اسم ولد من أصل إنجليزي، ويعني "صخري"، إشارة إلى الجبال أو الصخور الكبيرة والقوية.

وهو مرتبط بصفات القوة، الصلابة، القدرة على مواجهة الصعاب.

