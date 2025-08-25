تجربتي في تقليل أعراض غثيان الحمل خصوصاً في أجواء الصيف الحارة

تعرفت إلى أسباب حدوث غثيان الحمل

ثبوت الحمل

اعلمي أن الغثيان الحملي كما يُطلق عليه والذي يبدو واضح الأعراض في الثلث الأول من الحمل، وكما شرحت لي طبيبتي، يحدث بسبب حدوث تغيُّر في مستوى هرمون الأستروجين في جسم الحامل، مع أنه ليست هناك وحتى اليوم أسباب رئيسية تؤدي لحدوث غثيان الحمل، ولذلك تحاول معظم الأمهات الحوامل، خصوصاً مَن يخضن تجربة الحمل لأول مرة، علاج الغثيان الحملي في المنزل من خلال عدة طرق ونصائح، وربما تكون معظمها غير مفيدة، ولكنهن يحاولن فعل ذلك لتقليل أعراض الغثيان المزعجة على الأقل.

توقعي أن تُعاني بصفتك امرأةً حاملاً من الغثيان الحملي بحيث تكون طبيعة غثيانك شديدة الأعراض؛ بسبب وجود عدة عوامل مساعدة لديك سواء قبل الحمل أو بعده، ومنها إصابتك بحالة من فقر الدم وزيادة المجهود البدني الذي تبذلينه خلال يومك، إضافة إلى تعرضك الدائم إلى مؤثرات محيطة من القلق والتوتر والضغط النفسي.

لاحظي أن احتمالات إصابتك بانخفاض معدل السكر يؤدي إلى ظهور أعراض الهبوط وانعدام الطاقة لديك، ومن هذه الأعراض الشعور بالدوار والغثيان، ولذلك يجب ضبط ومراقبة معدل سكر دم الحامل.

توقعي أن يكون من أسباب زيادة حدوث غثيان الحمل تعرضك لشم بعض الروائح النفاذة والكريهة مثل روائح المنظفات المنزلية، إضافة إلى تعرضك للجفاف بسبب قلة شرب الماء والسوائل وعدم اتباعك لنظام شرب الماء كروتين ونظام حياة صحي يومي؛ فقلة الرطوبة في جسم الحامل تؤدي لحدوث أعراض الغثيان الحملي وزيادتها بشكل ملحوظ.

استخدمت طرقاً بسيطة لتقليل أعراض غثيان الحمل

حامل تأكل

احرصي على تناول وجبات صغيرة متباعدة تصل إلى معدل ست وجبات كل ساعتين مثلاً، حتى لو قمت بتقسيم الوجبة نفسها إلى وجبتين، فالمهم عدم تناول وجبة كبيرة دفعة واحدة وذلك لتقليل شعورك بالامتلاء، وحيث أشارت عليّ طبيبتي بهذه النصيحة الذهبية، وبالفعل سوف تكتشفين كيف يسهم تقسيم الوجبات على مدار اليوم في تقليل متاعب الحمل الهضمية حيث لاحظت أن أعراض الغثيان قد قلت لديّ بشكل ملحوظ.

تناولي قطعة من البسكويت المملح الذي يباع على شكل أصابع رقيقة أو أعواد، وذلك بمجرد استيقاظك من النوم وقبل أن تبدر منك أي حركة، فمثلاً يمكنك الاحتفاظ بهذه الأعواد بدرج صغير بجوار سريرك وضعي بعضها في فمك وامضغيها بسرعة بمجرد أن تفتحي عينيك، حيث تسهم هذه الخطوة في تقليل إفراز الحمض المعدي المزعج الذي يتراكم صباحاً ويرتفع للأعلى، ويجعلك تشعرين بالغثيان منذ بداية اليوم.

ابتعدي عن تناول الوجبات الدسمة والتي غالباً ما تكون رائحتها نفاذة، وركزي في طعامك على الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة مثل الأرز والبطاطس والخبز البني، ويمكنك تناولها على شكل وجبات صغيرة، كما أشارت طبيبتي، ويجب ألا تنسي حصتك اليومية من الألياف التي تمنع حدوث الإمساك المزعج، حيث يصيب الإمساك الحوامل في بداية الحمل ونهايته وبعد الولادة نتيجة لتغيرات هرمونية تؤدي لبطء حركة الأمعاء.

جربي تناول الطعام مبرداً أو مثلجاً، حيث إن هذه الوصفة الذهبية التي حصلت عليها من طبيبتي أدت إلى نتائج مذهلة، وتبين أن شم الطعام الساخن يزيد من غثيان الحمل، وقد قمت بالفعل بتبريد الأصناف التي أنوي تناولها حتى الدجاج والسمك، ولاحظي أن هذه الأصناف لا تفقد قيمتها الغذائية بالتبريد طالما أنك قمت بإعدادها في اليوم نفسه.

احرصي على شرب كمية مناسبة من الماء خلال النهار، ولاحظي أنك يجب أن تشربي وبناء على نصيحة طبيبتي الماء بين الوجبات، وبعد الانتهاء منها وليس أثناء تناولها لكي لا يؤثر على مستوى حمض المعدة، وحدوث عسر الهضم والمتاعب الهضمية والشعور بالغثيان أيضاً.

استخدمي شرائح الزنجبيل الطازجة أو حلوى الزنجبيل، ولكن بحذر حيث إن الإكثار من تناول الزنجبيل أو إضافته للوجبات يزيد من احتمالات حدوث الإجهاض وفي حال حدوث الإجهاض لديك سابقاً فيجب عليك عدم استخدامه، وفي حال استخدامك له يجب أن يكون بكمية قليلة جداً لأنه يوصف لتقليل أعراض الغثيان والقيء بشكل فعال.

اتبعت خطواتٍ في نظام بيتي قللت من أعراض الحمل

زيوت عطرية

تجنبي التعرض للروائح النفاذة، حيث نصحتني طبيبتي بضرورة إبعاد مواد التنظيف والعطور عن الأماكن التي أتواجد فيها، فيجب تخصيص خزانة بعيداً عن المطبخ لحفظ المنظفات، ويمكنك الاحتفاظ بالعطور بعيداً عن المرآة، ويمكن تخصيص رفٍّ بعيدٍ من الخزانة؛ لكي تقللي من شعورك بالغثيان بمجرد دخولك غرفة النوم. اهتمي بتهوية الغرفة التي تتواجدين فيها، وبشكل عام افتحي نوافذ البيت كل يوم باستمرار، وعلى فترات متباعدة لتجديد الهواء، حيث إن الهواء المنعش يساعد على تقليل شعورك بالغثيان والدوار، ويقلل أيضاً من تساؤلك لماذا تشعر الحامل بالتعب والإرهاق المستمر؟ ومن أسبابه الهواء غير الصحي. اهتمي بشم الروائح المنعشة التي تنطلق من بعض الزيوت العطرية، ويمكنك استخدام الأجهزة المنزلية الخاصة التي تنبعث منها الروائح الخاصة بالزيوت العطرية، ومن أهم الزيوت المنعشة للحامل والتي يمكن أن تستخدمها لتقليل أعراض الغثيان والدوار رائحة زيت الليمون أو زيت النعناع. ولكن يجب عدم التعرض للبخار المتصاعد من الزيوت بطريقة مباشرة.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 08:04 صباحاً