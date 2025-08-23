كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - لا زلنا نمضي في قضاء الإجازة الصيفية والتي يجب أن نستغل كل يوم فيها، لأننا بذلك نستطيع أن نعلم أطفالنا ومنذ صغرهم أهمية وقيمة الوقت وضرورة استثماره، ولذلك يجب على الأم أن تضع برنامجاً متجدداً لكي يقضي أطفالها وقتهم مع بعضهم البعض دون شعور بالملل ودون أن يحمل كل واحد جهازاً لوحياً أو هاتفاً لوحياً، علماً بأن على الأم أن تختار طريقة لقضاء ساعات فصل الشتاء الطويلة أيضاً مع أجوائه المحببة، بحيث تكون مفيدة وفعالة لطفلها.

اذا ما اختارت الأم طريقة تقليدية لقضاء الوقت فهي ليست فاشلة على الإطلاق لأن الطرقة القديمة التي كان يستغل بها آباؤنا وأمهاتنا وقتهم مع أطفالهم قد أنتجت أطفالا أذكياء، بل وقادة وعلماء ومفكرين، ولذلك تظهر أهمية فقرة الألغاز في الانتفاع بوقت أطفالك خلال إجازة صيف وأيضاً في السهرات الشتوية، ولذلك فقد جمعت لك "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بمعلم التربية الأساسية وسيم يوسف مجموعة ألغاز خفيفة للأطفال تشجعهم على البحث والتفكير الجماعي، حيث إن الألغاز لها فوائد عقلية واجتماعية وسلوكية يمكن اكتشافها في الآتي:

أهمية الألغاز الجماعية للأطفال

أطفال يقرأون

اهتمي باختيار الألغاز التي يمكن أن تكون نابعة من البيئة المحيطة، بحيث يحتاج الأطفال للتعاون فيما بينهم للوصول إلى إجاباتها، حيث إن التفكير الجماعي يحفز الطفل على الخروج من دائرة الأنا وعدم الانطواء أيضاً وكذلك يجعل الطفل قادراً على تبادل الأفكار والمعلومات مما يوسع من دائرة معرفته، وفي سن مبكرة تبدأ مع استعداده لدخول المدرسة وتعلم القراءة والكتابة.

توقعي أن يحقق طفلك قدرة على النقاش والحوار مع الآخرين وأن يكون شخصية لبقة بسبب أنه تعلم منذ صغره على التعامل مع المحيطين به بعكس الطفل الذي يفضل أن يلعب منفرداً ولا تشجعه أمه على الخروج من البيت على الرغم من فوائد ذلك.

لاحظي أن طفلك الذي يعتاد على حل الألغاز مع زملائه سوف يميل وحسب الدراسات العلمية إلى الانخراط في مجالات العمل التي تتطلب العمل الجماعي حين يكبر مثل المهندسين المعماريين على سبيل المثال والذين يسافرون بعيداً عن أسرهم ويكون لهم دائرة معارف وأصدقاء تعتبر العائلة الثانية بالنسبة لهم.

لاحظي أن الألغاز الجماعية التي تعدينها لأطفالك وتطرحينها عليهم قبل النوم تساعدهم على النوم العميق بسبب ما يبذلونه من جهد عقلي وتفكير عميق، حيث إن التعاون فيما بينهم يستنزف الكثير من الطاقة لدى كل واحد منهم فلا تجدين صعوبة في خلودهم إلى النوم خصوصاً في الأجواء الباردة والاستعداد للمدرسة في الصباح الباكر.

الغاز خفيفة تشجع الأطفال على التنافس

ما هي الكلمة المكونة من 28 حرفاً ولكنها تكتب بـ6 أحرف فقط؟

الجواب: أبجدية.

ما هو آخر الكون؟

الجواب: حرف النون.

ما هو الشيء الذي يمتلكه الخريف والصيف والربيع، ولا يمتلكه الشتاء؟

الجواب: حرف الياء.

ما هو الشيء الذي يجب أن تكسره لكي تأكله؟

الجواب: البيض

*ملاحظة: يمكنك من خلال طرح هذا اللغز على الأطفال تشجيعهم على تناول البيض وتعريفك على تجربتي في تقديم بدائل غذائية لطفلي الذي يرفض تناول البيض رغم فوائده .

ألغاز تشجع الأطفال على البحث عن الحيوانات والطيور

حيوان الجمل



ما هو الحيوان الذي يعيش مائة سنة؟

الجواب: التمساح.

ما هو الحيوان الذي يموت إذا شرب الماء؟

الجواب: الكنغر.

ما هو الحيوان الذي يسمى ملك الغابة؟

الجواب: الأسد.

ما هو الحيوان الذي يُطلق عليه سفينة الصحراء.

الجواب: الجمل.

ما هو الحيوان المائي الذي يمتلك ثماني أرجل؟

الجواب: الأخطبوط

ما هي الطيور التي تغرد في الصباح؟

الجواب: العصافير.

من هو الطائر الذي يشارك الحطاب في قطع الخشب؟

الجواب: طائر نقار الخشب.

ما هو الطائر الذي لا يستطيع الرؤية؟

الجواب: الخفاش.

ألغاز تشجع الأطفال على الحساب الجماعي

طفل يتعلم الحساب



ما هو عدد أيام أربع سنوات؟

الجواب: 1461 يوماً.

ما هو العدد الذي حاصل ضربه، مع جمع نفسه، يكون العدد 30؟

الجواب: العدد خمسة.

أنا الرقم الذي يقع بين 0 و10، وأكبر من الرقم 2، وقبل الرقم 4، من أكون؟

الجواب: الرقم 3

اذا قمنا بتحويل رقم 7 إلى الرقم 13، وقمنا بتحويل الرقم 11 إلى 21، فكم يصبح الرقم 16 لو قمنا بتحويله بنفس الطريقة؟

*ملاحظة مهمة: اعلمي أن طرح الألغاز الحسابية يعزز لدى الطفل قدرته على استخدام مبادئ الحساب الأساسية الاربعة، وكذلك تنمية مهارات الطفل في التفكير وإدارة التواصل مع الغير عن طريق تبادل الأفكار.

الجواب: 31

