كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - يعد البكاء وسيلة طبيعية للتواصل لدى الطفل وفي المقابل قد يبكي طفلك أحياناً دون أن يذرف دموعاً، ويعد هذا غالباً جزءاً طبيعياً من النمو، إلا أنه في بعض الحالات قد يكون البكاء دون دموع علامة على وجود حالة مرضية كامنة. فلماذا يبكي الأطفال دون دموع؟ إليكِ أهم الأسباب والمضاعفات وفقاً لموقع "بولد سكاي".

هل من الطبيعي أن يبكي الطفل بدون دموع؟

يبكي الأطفال دون دموع ويستخدمون فقط الأصوات-الصورة من موقع Freepik

لا داعي للقلق إذا كان طفلك يبكي بدون دموع في الأسابيع الأولى من حياته، ففي البداية يبكي الأطفال دون دموع ويستخدمون فقط الأصوات وتعبيرات الوجه ويبدأ إنتاج الدموع المرئية عند البكاء عادة بين الأسبوع الرابع والثامن من العمر.

وفي المقابل، إذا كان عمر طفلك أكثر من شهرين ولا يزال لا ينتج الدموع عند البكاء أو إذا كانت هناك أعراض أخرى، فيجب عليك استشارة طبيب الأطفال لإجراء فحص إضافي لذلك، من المهم مراقبة تطور عين طفلك وصحته واستشارة طبيب مختص إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن حالة طفلك.

أسباب بكاء الأطفال بدون دموع

البكاء دون دموع لدى الأطفال حديثي الولادة يعد أمراً شائعاً ولا يدعو للقلق عادةً وفي المقابل، هناك أسباب أخرى يجب الانتباه إليها. إليكِ بعض الأسباب المحتملة.

الغدد الدمعية

في وقت مبكر من حياة الطفل، لا تكون الغدد الدمعية مكتملة النمو، وعلى الرغم من أن الأطفال يمكنهم إنتاج الدموع الأساسية والاستفادة منها للحفاظ على رطوبة عيونهم، إلا أن إنتاج الدموع الكافي ليكون مرئياً عند البكاء لا يبدأ عادةً إلا بين شهر وثلاثة أشهر من العمر.

انسداد القنوات الدمعية

يعاني ما يقرب من 6% إلى 20% من الأطفال حديثي الولادة من انسداد القنوات الدمعية، مما قد يؤدي إلى جفاف العين أو سيلان الدموع اعتماداً على درجة الانسداد.

تحدث هذه الحالة عادة بسبب عدم اكتمال نمو القنوات الدمعية وغالباً ما تتحسن من تلقاء نفسها خلال السنة الأولى من العمر.

مشاكل الجفاف

إذا كان طفلك، الذي من المفترض أن ينتج الدموع، يتوقف فجأة عن إنتاج أي دموع عند البكاء، فقد يكون هذا علامة على الجفاف.

وبحسب موقع كليفلاند، فإن نقص الدموع عند البكاء في هذه الحالة قد يكون مصحوباً أيضاً بأعراض أخرى، مثل جفاف الفم، أو غور العينين، أو الخمول، أو انخفاض عدد الحفاضات المبللة.

التهاب القناة الدمعية (التهاب كيس الدمع)

يمكن أن يؤدي الانسداد الشديد في القناة الدمعية إلى الإصابة بالعدوى، والتي تتميز باحمرار العينين وتورمهما وإفرازات تشبه القيح.

نتيجةً لذلك، قد لا يتمكن الطفل من إنتاج الدموع عند البكاء. تتطلب هذه الحالة عناية طبية فورية.

عدم تكوين الغدة الدمعية

يولد طفل بدون غدد دمعية مكتملة النمو-الصورة من موقع AdobeStock

في حالات نادرة جداً، قد يُولد طفل بدون غدد دمعية مكتملة النمو و تُعرف هذه الحالة باسم "عدم تكوّن الغدد الدمعية" ويمكن أن يكون ألاكريما جزءاً من متلازمة Triple-A (تعذر البلع، ألاكريما، وقصور الغدة الكظرية)، وبالإضافة إلى عدم ذرف الدموع لدى الأطفال منذ الولادة، فإن هذه الحالات الثلاث قد تكون مصحوبة بأعراض أخرى، مثل صعوبة البلع أو النمو البطيء.

مضاعفات عدم نزول الدموع

قد يعاني بعض الأطفال حديثي الولادة من انسداد في قنوات الدموع لديهم ويؤدي هذا إلى استمرار قدرة الدموع على الخروج ولكنها لا تتدفق بشكل صحيح.

قد يُسبب تراكم الدموع إفرازات صفراء لزجة و يُمكن للأطباء علاج هذه الحالة باستخدام قطرات أو مراهم للعين.

عند الأطفال الأكبر سناً، قد يُسبب انسداد القناة الدمعية ارتفاعاً في درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون البكاء بدون دموع علامةً على الجفاف. قد يكون الجفاف سبباً لبكاء الطفل دون دموع، خاصةً عند إصابته بالحمى.

قد تظهر قنوات الدمع المسدودة وتختفي، وعادةً ما تختفي مع بلوغ الطفل عامه الأول. إذا لم يحدث ذلك، فقد يحتاج طبيب عيون الأطفال إلى توسيع القناة لمنع المزيد من الانسداد.

من الأعراض التي يلاحظها الوالدان في حال إصابة طفلهما بمشاكل في القناة الدمعية سيلان الدموع، حيث تتجمع الدموع في زوايا العينين ثم تسيل على الخدين. وقد يحدث هذا حتى عندما لا يبكي الطفل.

أشياء يجب على الآباء أن يكونوا على علم بها

بالإضافة إلى البكاء دون دموع، فإن الجفاف عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد يتميز عادة بأن الطفل يبدو خاملاً، ومزعجاً، وفمه جاف ولزج، وقلة تواتر التبول (الحفاضات الجافة لأكثر من 6 ساعات)، والبول يبدو أغمق ورائحته أقوى من المعتاد.

إذا كنتِ لا تزالين ترضعين طفلكِ رضاعة طبيعية، فأرضعيه أكثر من المعتاد. إذا كان طفلكِ يرضع من الزجاجة، فأرضعيه بالكمية المعتادة. أما إذا كان طفلكِ يتقيأ، فأرضعيه بكميات صغيرة ومتكررة. استشيري الطبيب فوراً إذا تقيأ طفلكِ أكثر من مرة.

إذا كان عمر طفلك أكثر من 6 أشهر وبدأ بتناول الأطعمة الصلبة، مثل الموز المهروس أو البطاطس المهروسة، فلا تنسي أن تعطيه الماء دائماً ليشربه أثناء وبعد الوجبات.

يجب عليك استشارة طبيب الأطفال فوراً إذا كان طفلك يبكي بدون دموع ويصاحبه الحالات التالية.

عمره أكثر من 3 أشهر وما زال لا ينتج الدموع عند البكاء.

ظهور علامات الجفاف.

تصبح عيون الطفل حمراء أو متورمة أو بها إفرازات.

صعوبة في البلع.

يظهر اضطرابات النمو.

في النهاية يجب الانتباه إلى إن الفحص المبكر والعلاج من قبل الطاقم الطبي سيساعد في ضمان صحة طفلك وتقديم العلاج إذا لزم الأمر.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.