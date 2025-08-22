خطوات لتقوية علاقتك العاطفية بمولودك منذ اللحظة الأولى من ولادته

اللحظة الأولى للعلاقة تبدأ ببكاء المولود

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - ما أن تحتضن الأم وليدها للمرة الأولى بعد معاناة الولادة، إلا ويتغير العالم من حولها؛ في تلك اللحظة لا تعود كما كانت، ولا يعود العالم من حولها كما كان؛ هناك مولود صغير ينظر إليكِ بقلبه وروحه، ومن طلتك يستمد الأمان، ومن نبرات صوتك يسمع رنين الحياة في أذنيه، كما لو أنه يقول: أنتِ عالمي الوحيد يا أمي!هذه العلاقة العاطفية بين الأم ورضيعها ليست مجرد غريزة بيولوجية أو مسؤولية أمومة، بل هي رابطة عميقة تُبنى منذ اللحظة الأولى وتُشكل أساس نموه النفسي والعقلي، وتُعيد تشكيل الأم أيضاً على المستويات كافة.في هذا التقرير نتعرف من الدكتورة ولاء صبري أستاذة طب نفس الطفل إلىمنذ اللحظة الأولى. ونكتشف تفاصيل هذه العلاقة الفريدة؛ كيف تبدأ؟ ما الذي يُقويها؟ ماذا لو شعرتِ بالانفصال أو القلق؟ وكيف تُصبحين "الملجأ العاطفي" الأول والأقوى في حياة مولودك؟عندما يُوضع المولود على صدر أمه مباشرة بعد الولادة، يحدث أمر أشبه بالمعجزة؛ يرتفع الأوكسيتوسين (هرمون الحب) في جسدكِ وجسده، تُصبحين فجأة مصدر أمانه، وصوته المألوف، والرائحة التي تُطمئنه وتنتعش حياته بها.اللحظات الأولى قد تبدو بسيطة، لكنها تعد اللبنة الأولى في بناء علاقة آمنة وآسرة للطرفين، لا تنتظري أن يفهم طفلك ما تقولينه، فهو يشعر بكِ من دون كلمات.الارتباط العاطفي (Attachment Bond) بين الأم والرضيع هو الأساس الذي يُبنى عليه شعور الطفل بالأمان، وتقديره لذاته، وثقته في العالم.أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين نشأوا في حضن علاقة آمنة؛ حيث تسارع الأم لمولودها بعد سماع بكائه، والذي يعلن به حاجته لها، فتلبيها، فهم :ينامون بشكل أفضل، يُظهرون معدلات أقل من القلق والخوف، ويطورون مهارات اجتماعية صحية، يتعلمون بشكل أسرع، ويظهرون تعاطفاً وذكاءً عاطفياً مرتفعاً.الاحتضان، التربيت، ملامسة الجلد للجلد، كلها إشارات غير لفظية تقول: أنا هنا من أجلك، ولا تخافي من حمله كثيراً، فالرضيع لا "يتعود" بقدر ما يطمئن.كل مرة تُسرعين فيها إليه عند البكاء، تُرسّخين في داخله رسالة" وهي؛ صوتك مسموع، مشاعرك مهمة"، حتى وإن لم تعرفي السبب، وجودك الخليج 365 الأم بجانبه يكفي.انظري في عينيه. تحدّثي إليه. غني له، قد لا يفهم الكلمات، لكنه يفهم نبرة الحب.سواء كنتِ تُرضعين طبيعياً أو صناعياً، لحظات الإرضاع ليست فقط للتغذية، بل للحب والتواصل، انظري له، ابتسمي، امسحي على شعره، اجعليها طقساً مقدساً بينكما، وعادات تتكرر.الروتين يمنح الرضيع شعوراً بالأمان، عندما يعرف أن بعد البكاء هناك حضن، وبعد الحمام هناك تدليك، وبعد القيلولة هناك أغنية، فإنه يبدأ في الثقة في العالم من حوله.هذا السؤال يبدو مؤلماً أحياناً، لكنه مشروع وليس ممنوعاً؛ حيث أنه ليست كل أم تشعر بالرابطة بينها وبين المولود مباشرة- بعد الولادة-، فمع الشعور بالتعب، والخوف، واضطراب الهرمونات، قد تشعرين بالغربة عن طفلك.المهم أن تعرفي أن العلاقة تُبنى، وتحتاج إلى وقت، وصبر، وتعاطف مع الذات، ولكن إذا شعرتِ بالحزن المستمر، أو الانفصال التام، استشيري طبيبك، قد تكونين بحاجة للدعم النفسي، وربما كنت تمرين باكتئاب ما بعد الولادة، وهو أمر شائع وقابل للعلاج.كل هذه إشارات تخبرك أنه يحبكِ، يثق بكِ، ويرى فيكِ العالم.طفلكِ لا يرى العالم كما ترينه، هو يرى العالم من خلالكِ؛ فإذا كنتِ حنونة، آمنة، مستقرة، سيشعر هو بالأمان والقبول، لكن إذا كنتِ متوترة، خائفة، مشغولة دائماً، فسيبدأ بالقلق من دون أن يعرف السبب، وهذا لا يعني أن عليكِ أن تكوني مثالية طوال الوقت، بل يعني أن عليك أن تمنحيه الحب والنية الصافية.هذه اللحظات الصغيرة، المتناثرة، تصنع ذاكرة عاطفية لا تُنسى، التواصل العاطفي ليس للأيام الأولى فقط.