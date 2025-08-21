كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - التشابه في معاني الأسماء يشير إلى وجود علاقة تقارب أو تطابق في الدلالات بين كلمتين أو أكثر. يمكن أن يكون هذا التشابه كلياً، حيث تتطابق المعاني تماماً، أو جزئياً، حيث تتشارك الكلمات في بعض المعاني وتختلف في أخرى. فكّري في هذه المعادلة، إذا قررت إنجاب ثلاثة أطفال، تصادف أنهن فتيات، يمكن للمعنى الواحد لأسمائهن، أن يجمع بين شخصياتهن معنوياً، ما يجعل حديثهن عن أسمائهن ممتعاً، لذلك اختارت لك "الخليج 365 وطفلك" أسماء بنات بنفس المعنى تناسب ثلاث شقيقات.

أسماء بنات بمعنى الذهب

أسماء بنات بمعنى الذهب

أوريليا

هو اسم علم مؤنث ذو أصول لاتينية، ويعني "الذهبية" أو "المرأة الذهبية". وهو مشتق من كلمة "aureus" التي تعني "ذهبي"،. كما يطلق اسم أوريليا على نوع من قناديل البحر.

جولدي

هو اسم علم مؤنث، وهو في الأصل اسم إنجليزي مشتق من الاسم اليديشي "غولدا" (Golda) يترجم الاسم إلى "ذهب" باللغة العربية، ويعتبر اسماً شائعاً للفتيات ذوات الشعر الذهبي أو الأشقر.

ذهب

اسم شائع في اللغة العربية، يطلق على البنات، ويشير إلى معدن ثمين ذي لون أصفر، وهو أيضاً مصدر الفعل "ذهب" الذي يعني السير أو المرور..

أسماء بنات بمعنى النور

لوسي

هو اسم أنثوي إنجليزي وفرنسي مستمد من الاسم اللاتيني المسمى لوسيوس بمعنى اعتباراً من الضوء (ولد في الفجر أو في وضح النهار ، وربما بمعنى لامعة أيضاً، أو بشرة فاتحة).

هيلين

هو اسم علم شخصي مؤنث من أصل يوناني ويعني "النور" أو "الضوء". اكتسب الاسم شهرته من هيلين الطروادية، والاسم شائع في الدول الغربية، وله حضور في بعض الدول العربية.

نور

هو اسم علم مذكر ومؤنث في اللغة العربية، ويعني الضياء، الضوء، الإشراق، عكس الاسم فكرة النور والإضاءة، مما يجعله مرتبطاً بالبهجة والأمل.

أسماء بنات بمعنى القمر

لونا

يعني "القمر" باللاتينية. وهو اسم مؤنث شائع في العديد من اللغات، بما في ذلك الإسبانية والإيطالية. في الأساطير الرومانية، كانت لونا هي ملكة جمال القمر.

قمر

اسم "قمر" في اللغة العربية يعني "القمر"، وهو الجرم السماوي الطبيعي الذي يدور حول الأرض. كما يُطلق الاسم على الإناث بشكل شائع في العالم العربي.

آيلا

هو اسم علم مؤنث أجنبي، وأصله إما أيرلندي أو تركي، ويعني "ضوء القمر" أو "الهالة حول القمر". ويُعتقد أنه يعكس صفات الرقة والنعومة والجمال.

أسماء بنات بمعنى اللؤلؤة

أسماء بنات بمعنى اللؤلؤة



مارجوت

هو اسم علم مؤنث فرنسي، وهو تصغير للاسم مارغريت، ويعني "لؤلؤة"، الاسم يحمل معاني النعمة والأناقة، وغالباً ما يرتبط بالنقاء والرقي.

بيرل

يعني "لؤلؤة" باللغة الإنجليزية، وهو اسم علم مؤنث. يعتبر اللؤلؤ رمزاً للجمال والندرة والنقاء. أما في اللغة العربية، يمكن أن يُنظر إليه على أنه اسم أجنبي يعني "لؤلؤة" أو "درة".

دانة

اسم له معانٍ مختلفة. في اللغة العربية، وخاصة في منطقة الخليج، يُطلق على اللؤلؤة الكبيرة والجميلة، ويُقال إنها أفضل لؤلؤة من حيث الحجم والقيمة.

أسماء بنات بمعنى الحب

إيمي

اسم من أصل لاتيني، يعني "الحبيبة" أو "العزيزة"، وبشكل عام، يُنظر إلى اسم إيمي على أنه اسم لطيف ومحبوب، ويرتبط بمعانٍ إيجابية مثل الحب والاجتهاد.

محبوبة

اسم "محبوبة" هو اسم علم مؤنث عربي، ويعني "المحبوبة" أو "المرغوبة" أو "المعشوقة". وهو مشتق من الفعل "حَبَّ"، ويدل على المرأة التي تحظى بمحبة الآخرين وودهم. ويعكس الاسم مشاعر المودة والتقدير والحب، ويدل على شخصية محبوبة ومقبولة لدى الآخرين.

كارا

اسم مؤنت أوروبي وتحديداً إيرلندي، و"كارا" تعني "صديق" أو "محبوب". كما أن له أصولاً في اللغة اللاتينية، حيث يعني "محبوب" أو "عزيز". بالإضافة إلى ذلك، في بعض اللغات السلافية، قد يكون من "كاثرين"، ويعني "النقية".

أسماء بنات بمعنى اللون الأبيض

بيانكا

هو اسم علم مؤنث إيطالي الأصل، ويعني "الأبيض" أو "البيضاء". كما أنه مرتبط بالنقاء والبراءة والجمال.

فيونا

هو اسم علم مؤنث، أصله أيرلندي وغالباً ما يُشتق من الكلمة الغيلية "fionn" التي تعني "أبيض" أو "فاتح" أو "جميل" ويعكس الاسم في معناه الأهمية الكبيرة للون الأبيض أو النقاء والجمال في الثقافة الأيرلندية والإسكتلندية.

بياض

اسم "بياض" في اللغة العربية يعني اللون الأبيض، وهو ضد السواد. ويمكن أن يشير أيضاً إلى صفاء ونقاء، وقد يُطلق على المرأة التي تتميز بالبياض أو النقاء، يمكن أن يعبر عن الصفاء في الأخلاق والسيرة، فيقال "بياض الوجه" كناية عن الشرف والسمعة الطيبة.

أسماء بنات بمعنى النجمة

نيرة

(بمعنى المضيئة والمتألقة كالنجم)، اسم "نيرة" هو اسم علم مؤنث عربي يعني المضيئة أو المشعة. وهو مشتق من النور والإضاءة، ويعكس صفات الإشراق والتفاؤل.

لارا

هو اسم علم مؤنث، وله معانٍ مختلفة حسب الأصول اللغوية. في اللغة اللاتينية، يُعتقد أنه مشتق من كلمة "larius" أو "larios"، والتي تعني "مشرقة" أو "مشهورة" أو "نجمة لامعة". كما يُقال إن له أصولاً يونانية، حيث كان اسم إحدى اساطير الميثولوجيا التي تحمي البشر. وفي اللغة العربية، قد يُفسر بمعنى "النجمة المضيئة" أو "الشخصية المشهورة".

نورهان

اسم "نورهان" هو اسم علم مؤنث، مركب من كلمتين: "نور" وهي كلمة عربية تعني الضوء، و"هان" وهي كلمة تركية تعني السيدة أو الأميرة. لذلك، يُفسر اسم نورهان على أنه "نور الأميرة" أو "الملكة المنيرة"

أسماء بنات بمعنى الأميرة

أسماء بنات بمعنى الأميرة

سارة

اسم "سارة" هو اسم علم مؤنث، ويعني في اللغة العربية "الأميرة" أو "السيدة النبيلة". كما يُقال إنه مشتق من "السُرور" ويعني أيضاً "المرأة التي تبهج الآخرين" أو "التي تُسر من حولها".

تيا

اسم "تيا" هو اسم علم مؤنث، وله معانٍ متعددة في مختلف اللغات. في اللغة اليونانية، يُقال إنه يعني "الأميرة" وفي اللغة الإسبانية، يُستخدم بمعنى "العمة". كما يُقال في بعض الثقافات إنه اسم دلع ناعم ولطيف.

أميرة

هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، ويعني "الحاكمة" أو "المرأة التي تتولى الإمارة" أو "ابنة الملك". وهو أيضاً لقب يطلق على الزوجة الملكية أو ابنة الملك أو الأمير.

أسماء بنات عربية وأجنبية تحمل معاني الاستقلالية والقوة

أسماء بنات بمعنى البحر

بُحور

اسم "بحور" هو جمع لكلمة "بحر"، وتعني في اللغة العربية المياه الكثيرة، سواء كانت مالحة أو عذبة، وهي عكس البر. كما يطلق اسم "بحر" على المساحات الواسعة من المياه المالحة. اسم عربي مأخوذ من "البحر"، ويطلق على النساء البيضاوات الجميلات، وفقاً لقائمة أجمل أسماء البنات.

مارينا

هو اسم علم مؤنث، أصله لاتيني، ويعني "من البحر" أو "بحري". يُشير الاسم إلى الصلة بالحياة البحرية أو كل ما يتعلق بالبحر. ويعكس جمال المحيط وهدوءه.

يم

اسم "يم" هو اسم يطلق على الإناث والذكور، عربي الأصل، ويعني البحر أو النهر العظيم. كما أنه قد يشير إلى مساحة واسعة من الأرض مغمورة بالمياه، سواء كانت مالحة أو عذبة.

أسماء صبيان عربية وأجنبية مستوحاة من الطبيعة

أسماء بنات بمعنى الملكة

ماليكا

اسم علم مؤنث عربي الأصل، ويعني "المالكة" أو "الملكة"، وهو تصغير لكلمة "ملكة". قد يعني أيضاً "الجميلة" أو "صاحبة الأشياء القيمة والثمينة".

بالإضافة إلى معناه اللغوي، يرتبط اسم مليكة بصفات معينة مثل الجمال، والرقة، واللطف، والقدرة على تحمل المسؤولية، والذكاء، وحب النظام، والاجتهاد، والقدرة على اتخاذ القرارات.

كانديس

هو اسم علم شخصي مؤنث ذو أصول لاتينية، ويعني "نقي" أو "بريء" أو "متألق" أو "لامع". يُعتقد أن أصله يعود إلى لقب ملكي في مملكة كوش القديمة.

ريانون

هو اسم علم مؤنث، وله أصول ويلزية. يعني "الملكة العظيمة"، ويرتبط الاسم بالشخصية الميثولوجية السلتية ريغانتونا، التي تعتبر أسطورة الخصوبة والقوة.

أسماء بنات تعني النمو والاخضرار

ثاليا

هو اسم علم مؤنث ذو أصول يونانية. يناسب مولودة، ويحمل معاني متعددة، أبرزها: الاحتفال، التفتح، الازدهار، والإزهار. في الأساطير اليونانية، كانت ثاليا إحدى "الملهمات التسع"، وهي أسطورة الكوميديا والشعر الرعوي. كما أنها كانت تُعتبر إحدى "النعم الثلاث" مع أغلايا وإيفروسين، وهن بنات زيوس ومنيموسين، ويمثلن الجمال والسحر.

كلوي

هو اسم علم مؤنث يوناني الأصل، ويعني "المزهرة" أو "المخضرة" أو "النبتة الخضراء الصغيرة". يرتبط الاسم بالأساطير اليونانية وتحديداً ديميتر، أسطورة الزراعة والخصوبة، وغالباً ما يرمز إلى بداية جديدة والأمل.

براعم

اسم "براعم" هو جمع لكلمة "برعم"، وهي تعني في علم النبات الصغير الذي ينمو من البذرة أو الساق أو الجذر، ويحمل بداية لتكوين الأوراق أو الأزهار، كما يطلق الاسم أيضاً على الزهرة قبل تفتحها أو غلاف ثمر الشجر.

وبشكل عام، يشير اسم "براعم" إلى بداية ونشأة شيء جديد، وغالباً ما يستخدم للإشارة إلى الأطفال أو الشباب.

أسماء بنات بمعنى اللبوة

أسماء بنات بمعنى اللبوة

أرييل

اسم "أرييل" هو اسم علم مذكر ومؤنث من أصل سامي، ويعني "أسد ". كما يُشير في بعض الثقافات إلى "اللبؤة" أو "القوة".

ليونا

اسم ليونا هو اسم علم مؤنث، أصله لاتيني ويعني "اللبؤة" أو "الأنثى من الأسد". وهو مشتق من اسم "ليو" الذي يعني "أسد" باللاتينية، وفقاً لموسوعة ويكيبيديا.

لبؤة

اسم "لبوة" في اللغة العربية يشير إلى أنثى الأسد. وهي كلمة تستخدم للإشارة إلى الأنثى من الأسود. ويقال أيضاً "لبؤة". الكلمة تشير ببساطة إلى الحيوان الأنثوي من فصيلة الأسود، وهو اسم أنثى الأسد، ويحمل دلالات القوة والشجاعة والأنوثة في نفس الوقت.

أسماء بنات بمعنى النصر

فيرونيكا

اسم "فيرونيكا" له معانٍ متعددة، ولكنه غالباً ما يرتبط بـ "الصورة الحقيقية" أو "بشير النصر". يعود أصل الاسم إلى اليونانية القديمة، حيث يُشتق من كلمتي "phero" بمعنى "يحمل" و"nike" بمعنى "نصر".

بيرينيس

اسم "بيرينيس" هو اسم علم مؤنث أصله يوناني، ويعني "حاملة النصر" أو "المنتصرة". اسم بيرينيس كان شائعاً في العصور القديمة، خاصة في مصر البطلمية، حيث ارتبط بالعديد من الملكات والأميرات.

انتصار

اسم "انتصار" هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، ومعنى الاسم النصر، الفوز، الغلبة، والتغلب على الخصم أو الصعاب كما يحمل الاسم معنى المناصرة، أي التأييد والدفاع عن الحق، بحسب موقع المعاني، كما أن هناك أسماءً أخرى ذات صلة بالنصر مثل "نصرة" و"منصورة".

أسماء بنات بمعنى الحياة

أسماء بنات بمعنى الحياة

فيفيان

اسم "فيفيان" هو اسم علم مؤنث أصله لاتيني، ويعني "الحية" أو "العائشة". كما أنه قد يعني أيضاً "النمو" أو "البراعم الناشئة". الاسم يحمل معاني إيجابية متعددة، فهو يرتبط بالحياة والنشاط والحيوية. كما يوحي بالرقة والجمال والهدوء.

آفا

اسم "آفا" هو اسم علم مؤنث، وله أصول متعددة ومعانٍ مختلفة. قد يعني "الحياة" أو "طائر" أو "صوت". كما يرتبط أحياناً باسم "إيفا"، والذي يعني "الحياة" أو "المرأة الحية".

حياة

اسم "حياة" هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، ويعني البقاء، العيش، والوجود، وهو نقيض الموت. كما يعني أيضاً العيش الكريم والنفع والمنفعة.

أسماء بمعنى عسل النحل

شهد

اسم "شهد" هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، ويعني "العسل الصافي" أو "قرص العسل". يُقال إن هذا الاسم يرمز إلى الحلاوة، والنقاء، والصفاء. وهو يُشير إلى العسل في شكله الطبيعي داخل الخلية.

ميليسا

اسم "ميليسا" هو اسم علم مؤنث ذو أصل يوناني، ويعني "نحلة" أو "نحلة العسل". والتي بدورها مشتقة من كلمة (ميلي) التي تعني "عسل".

رحيق

اسم "رحيق" في اللغة العربية يحمل معاني متعددة، فهو يشير إلى الخالص الصافي، حيث يُستخدم لوصف المادة التي تفرزها الأزهار لجذب الحشرات.

أسماء بنات عربية وأوروبية وآسيوية من 3 أحرف

أسماء بنات بمعنى الجمال

أرابيلا

هو اسم علم مؤنث، وأصله لاتيني. يُعتقد أنه مشتق من اسم "أورابيليس ويعني "الاستجابة للدعاء" أو "الجميلة". قد يرتبط أيضاً بالكلمة العربية "عرب" والتي تعني "الجميلة".

كالي

هي اسم لمدينة فرنسية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون "كالي" اختصاراً لاسم "كاليسي" أو "كاليستا"، وهي أسماء ذات أصول لاتينية، وتعني "الأجمل" أو "الأكثر جمالاً".

إنغريد

اسم "إنغريد" هو اسم علم مؤنث من أصل إسكندنافي، ويعني "الجميلة" أو "جمال إنغ"، حيث "إنغ" يشير إلى إله الخصوبة والسلام في الميثولوجيا النوردية. ويُفسّر الاسم أيضاً بأنه "ابنة البطل".

أسماء بنات مستوحاة من المياه والنهر والبحر