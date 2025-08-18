3 حلول كي يعود الرضيع للرضاعة الطبيعية بعد الصناعية

لماذا يفضل المولود الرضاعة الصناعية على الرضاعة الطبيعية؟

لاحظي أن الإنسان عموماً يحب الطرق السهلة في حياته، ولذلك فالمولود يكتشف سريعاً أن حلمة قنينة الرضاعة الصناعية تدر عليه الحليب أسرع من حلمة الأم دون أن يبذل جهداً كبيراً؛ مما يجعله يشعر بالشبع سريعاً أيضاً، ولذلك تلاحظ الأمهات أن الطفل يتحول سريعاً إلى خيار الرضاعة الصناعية بمجرد أن يجرب ذلك لمرة واحدة، ويكون من الصعب عودته إلى الرضاعة الطبيعية.

توقعي أن طفلك الصغير سوف يكتشف أيضاً أن حليب الرضعة الصناعي يجلب له الشبع وينام لمدة أطول، وذلك مقارنة بمدة نومه بعد حصوله على حليب الأم، ولذلك فهو يحب الحصول على الحليب الصناعي رغم أن استخدامه له أضرار صحية على الطفل وسبب شبعه السريع من الحليب الصناعي هو أنه يحتوي على مادة تعرف بـ"الكازين"، وهي مادة بطيئة الهضم، ولذلك يستمر الرضيع نائماً لمدة طويلة بعد تناوله الرضعة الصناعية، ولكن في المقابل والملاحظ أن هذه المادة المتوافرة في الحليب الصناعي تسبب حدوث المغص عند الرضع لاحقاً بعكس الرضيع الذي يرضع من الأم والذي تظهر عليه أعراض أقل للشعور بالمغص وتراكم الغازات والانتفاخ.

3 حلول فعالة تساعدك في عودة طفلك إلى الرضاعة الطبيعية

نصائح هامة من أجل نجاح الرضاعة الطبيعية

قدمي الرضاعة الطبيعية لمولودك قبل قطع الحبل السري أي بمجرد نزوله من رحمك لأن هذه الخطوة تؤدي إلى نجاح الرضاعة من الأم بشكل كبير بعد ذلك، وحيث تسهم في تعزيز الرابطة العاطفية مع الأم وتمنع الطفل من التعرض لمشاكل الرضاعة لاحقاً إضافة لأهمية هذه الخطوة من الناحية الصحية، حيث تسهم في تعزيز صحة ومناعة الطفل بشكل كبير.

تدربي جيداً على خطوات الرضاعة الطبيعية، ويمكن الاستعانة بأخصائية رضاعة ونوم الطفل، حيث إن عدم معرفة الأم بطريقة الرضاعة الصحيحة يؤدي إلى فشلها، وذلك لأن الهيئة التي يمسك بها الرضيع بحلمة الثدي تُعرف بالمزلاج، ويعني أن ينزلق حليب الأم إلى داخل تجويف فم الطفل، عن طريق إدخال حلمة الثدي والهالة المحيطة بها أيضاً في فم المولود، ولكي تحدث هذه الخطوة يجب أن تعرف الأم مقدمات الاستعداد والتهيئة من أجل الرضاعة والجلوس بطريقة مناسبة وطريقة حمل الرضيع، وكذلك طريقة الإمساك بثدي الأم؛ لكي يتمكن الرضيع من الرضاعة، والقيام بمرحلة هامة والحرص عليها وهي تكريع الطفل بعد رفعه عن كل ناحية من الصدر، وفي حال نوم الرضيع خلال الرضاعة فيجب أن تعرف الأم خطوات وطرق تكريع الرضيع أثناء نومه لكي لا يتجشأ ويُخرج كل ما في جوفه من حليب ويكره تبعاً لذلك الرضاعة نتيجة لما يسببه له التجشؤ من ضيق وألم وانزعاج.

اختاري أن تقومي بإرضاع رضيعك في مكان هادئ ومناسب ومعد جيداً لك وله وبعيداً عن الضوضاء المحيطة بكما، وكذلك يفضل أن ترضعيه مع تخصيص مكان خاص بك وبالطفل لأن الطفل يحب الروتين أي أنه بمجرد أن يدخل إلى المكان سوف يكون مستعداً للرضاعة، كما أن الطفل يحب الخصوصية والشعور بأن الأم ملك له، ولذلك فمن الطبيعي أن نلاحظ أن بعض الأطفال يمتنعون تماماً عن الرضاعة من الأم بسبب وجود الآخرين حولهم.

لا ترغمي رضيعك أبداً على الرضاعة منك حين يرفضها لكي لا تصبح الرضاعة من صدر الأم بالنسبة للطفل تجربة سلبية، بل حاولي البحث عن عوامل وأسباب رفضه وعلاج هذه العوامل والأسباب، ويمكنك تكرار المحاولة بعد رفض الرضاعة بنصف ساعة، وليس التكرار والإلحاح المستمر عليه.

1- استخدمي الحلمة الصناعية في حال رغبتك في عودة طفلك إلى الرضاعة منك، وذلك لأن الطفل يكتشف أن الحلمة الصناعية تكون أسهل له عند خطوة الالتقام على العكس من حلمة ثدي الأم، ولذلك فهو يتجه إلى الرضاعة الصناعية من القنينة، كما أن كمية إدرار الحليب من الحلمة الصناعية يكون أكبر بسبب تعدد الثقوب فيها، ويمكن استخدام حلمة صناعية من النوع الجيد ولصقها بطريقة صحية على حلمة صدر الأم لكي تعطي الرضيع شعور الإمساك نفسه بحلمة القنينة حتى يعتاد بالتدريج على طريقة الرضاعة من الأم.2- استمري في شفط الحليب من صدرك وذلك لكي لا يتوقف إدرار الحليب لديك، وحيث إن تحول الطفل إلى الرضاعة الصناعية يؤدي إلى جفاف حليب الأم ما لم تقم الأم بشفطه وبمعدل مناسب أي أن تقومي بشفطه كل ثلاث ساعات، وبمعدل نصف ساعة موزعة على الثديين حتى يتم إدراره وفي حال اضطرارك لتقديم الحليب الصناعي لطفلك فيمكن تقديمه له عن طريق الكوب المخصص لذلك؛ لكي لا يعتاد على الحلمة الصناعية، ويصبح من السهل عودته إلى الرضاعة الطبيعية بعد تعافي الأم مثلاً.3- توقفي تماماً عن استخدام أسلوب إرضاع الطفل من القنينة وهو نائم على السرير أو فوق الأريكة بل يجب أن تستمري في حمل الطفل بين ذراعيك وبطريقة وهيئة الرضاعة الطبيعية نفسها لكي يتعود الطفل على أن يكون قريباً منك، ويشعر بملمس جلدك وفي هذه الحالة يكون من السهل عليه التحول إلى الرضاعة الطبيعية لأنه يكون بحاجة إلى حضن الأم والتواصل الجسدي والبصري معها.